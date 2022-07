Sind Sie auf der Suche nach einer White-Label-App für Ihr No-Code-App-Geschäft? Eine White-Label-App ist eine generische mobile Anwendung, die auf Ihr Gerät heruntergeladen werden kann. Bei dieser mobilen Anwendung handelt es sich um eine Basisanwendung, die ein Unternehmen dann umbenennen kann. White-Label-Apps werden von einem Drittanbieter entwickelt und verfügen über grundlegende und allgemeine Anwendungsfunktionen, die mit den meisten Mobilgeräten kompatibel sind. Ein Unternehmen erwirbt dann die White-Label-App, und diese Anwendungsfunktionen werden dann nach seinen Vorgaben personalisiert oder gebrandet. White-Label-Apps ohne Code sind das genaue Gegenteil der Entwicklung einer maßgeschneiderten mobilen Anwendung.

Was sind White-Label-Apps? Wie können Sie sie entwickeln und Ihr No-Code-App-Geschäft starten?

Die Verwendung von White-Label-Apps zum Erstellen und Anpassen von mobilen Geschäftsanwendungen bietet viele Vorteile. Diese mobilen Anwendungen erfordern weniger Zeit für die Entwicklung, da sie in kürzerer Zeit einsatzbereit gemacht werden können. Dank der kürzeren Entwicklungszeit können Unternehmen ihre mobile Anwendung in kürzerer Zeit auf den Markt bringen als eine maßgeschneiderte Anwendung. White-Label-Apps sind eine budgetfreundliche Option für Unternehmen, da sie weniger Investitionen erfordern als die Erstellung einer individuellen mobilen Anwendung.

Durch die Anpassung einer vorgefertigten White-Label-App kann ein Unternehmen seine mobile Anwendung zu einem Bruchteil der Kosten erstellen. Diese No-Code-Mobilanwendungen lassen sich außerdem an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. White-Label-Mobilanwendungen sind eine bevorzugte Lösung für Unternehmen mit begrenzten technischen und personellen Ressourcen. Diese mobilen Anwendungen werden von einem Drittanbieter gewartet, der für die Aktualisierungen, die Instandhaltung und das Upgrade der White-Label-App verantwortlich ist. White-Label-Apps werden oft auf den Servern von Drittentwicklern gehostet und überwacht. Für Unternehmen, die keine Programmierer sind, minimiert dies den Stress bei der Entwicklung, Erstellung und Wartung ihrer mobilen Anwendung.

Können Sie eine komplexe App ohne Programmierung erstellen?

Ja! Mit Hilfe von No-Code-Plattformen ist es möglich, große, komplexe Apps einfach und ohne Programmierung zu erstellen und zu entwickeln. Plattformen für die Entwicklung von Apps ohne oder mit geringer Codierung ermöglichen es den Nutzern, Apps für ihre Unternehmen ohne die Hilfe von Programmierern und Entwicklern zu erstellen. Nach der Erstellung dieser Apps ist das Hochladen in den App-Store auch ohne professionelle Hilfe leicht zu bewerkstelligen. Die meisten dieser No-Code-Plattformen verfügen über einfache Funktionen zur Entwicklung von Apps, z. B. durch einfaches Ziehen und Ablegen. Die auf diesen Plattformen erstellte App ist ansprechend für das Auge, reaktionsschnell und benutzerfreundlich. Wenn Sie große, komplexe Apps erstellen, benötigen Sie möglicherweise dennoch professionelle Hilfe von einem No-Coding-Techniker, der auf diese Art von Plattformen spezialisiert ist und Ihnen hilft, die Aufgabe reibungslos zu erledigen. Ein No-Coding-Plattform-Entwickler verfügt über das Fachwissen, um eine App von Grund auf zu entwickeln und fast jede Art von komplexer App nach Ihren Bedürfnissen zu erstellen, und erspart Ihnen die Mühe, eine App komplett selbst zu erstellen. Sie können sich mit uns in Verbindung setzen, um eine Liste von registrierten, lizenzierten No-Coding-Experten zu erhalten, die Ihnen bei der Erstellung Ihrer App über unsere Plattform AppMaster helfen können.

Bei der App-Lösung kommt es darauf an, wie komplex die mobile Anwendung ist. Sie hängt auch von den Funktionen ab, die Sie in den Entwicklungsprozess der App einbeziehen möchten. Eine White-Label-App kann die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen sein, wenn die Anpassungsfunktionen innerhalb der ausgewählten App verfügbar sind. White-Label-Apps erleichtern die Entwicklung, ohne dass Unternehmen App-Entwicklungsteams für die Codierung und Wartung beschäftigen müssen.

White-Label-Lösungen für mobile Apps, die ohne Code auskommen, basieren auf dem Geschäftsmodell "Software as a Service" (SaaS). Ein SaaS-Geschäftsmodell ermöglicht die App-Entwicklung und das Hosting durch Dritte. Das SaaS-Produkt wird dann an den Endbenutzer als eine Lösung verkauft, die den Prozess der App-Erstellung von Grund auf vereinfacht. Immer mehr Unternehmen nutzen SaaS-Produkte aufgrund ihrer Kosteneffizienz, der kürzeren Vorlaufzeit und des geringen Wartungsaufwands.

Wie erstelle ich eine White-Label-App?

Der Prozess der Erstellung Ihrer eigenen White-Label-Mobilanwendung ist unkompliziert und umfasst die folgenden Schritte:

Schritt Eins - Konsultation

Ein erstes Beratungsgespräch mit unserem Team ist der erste Schritt zur Erstellung einer White-Label-Mobilanwendung, die Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Während dieses Brainstorming-Prozesses erstellen wir ein Profil für die Zielnutzer Ihrer White-Label-Mobilanwendung. Außerdem bespricht unser Team mit Ihnen die besten Funktionen Ihrer Anwendung.

Die Beratungsphase hilft Ihnen, sich eine bessere Vorstellung davon zu machen, wie Ihre fertige App aussehen wird. In dieser Phase der Zusammenarbeit wird Ihr Unternehmen zu den besten Praktiken bei der Erstellung einer mobilen App geführt. Sie hilft auch bei der Entscheidung, ob eine White-Label-App die beste Lösung für Ihr Unternehmen ist.

Schritt zwei - App-Entwicklung

Unsere AppMaster-Plattform unterstützt Ihr Unternehmen bei der Optimierung der Funktionen der White-Label-Mobilanwendung, damit diese den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht. AppMaster ist das effizienteste Tool für Ihr Unternehmen, das die Anpassung einer White-Label-Anwendung effizienter macht. Während des Anwendungsentwicklungsprozesses werden die Funktionen der White-Label-Mobilanwendung so angepasst, dass sie für die Benutzer möglichst effizient sind. Durch diese Anpassung wird Ihre White-Label-Mobilanwendung so umbenannt, dass sie Ihr Unternehmensimage widerspiegelt.

Wir schenken den Details große Aufmerksamkeit, um sicherzustellen, dass alles in der mobilen Anwendung zur Ästhetik Ihres Unternehmens passt. Die White-Label-Mobilanwendung wird so angepasst, dass sie personalisierte Details wie Ihr Firmenlogo, Schriftarten, Grafiken, Farben und andere Designelemente der Anwendung enthält. Diese White-Label-Details tragen dazu bei, dass Ihre Marke für die Endnutzer Ihrer Anwendung erkennbar ist.

Schritt drei - Start der Anwendung

Ihre vollständig angepasste mobile Anwendung wird über unsere No-Code-AppMaster-Plattform gestartet. Die Anwendung und ihre Funktionen werden während des Starts Ihrer mobilen Anwendung im App Store gefunden. Die Nutzer können auf die neuen Funktionen der mobilen Anwendung zugreifen und diese nutzen. Sie können auch ihr Feedback und ihre Bewertungen über die neue Ergänzung Ihrer technischen Lösungen für Unternehmen abgeben.

Im Rahmen von Marketing- und Werbemaßnahmen kann Ihr Unternehmen die Nutzer zum Herunterladen der mobilen App animieren. Unser App-Entwicklungsteam bietet während der Einführungsphase und darüber hinaus kontinuierliche Unterstützung, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen den maximalen Nutzen aus seiner neuen Anwendung zieht.

Wie viel kostet eine White-Label-App?

White-Label-Apps sind viel kosteneffizienter als eine individuell entwickelte Anwendung. Die Kosten für Ihre mobile Anwendung hängen von Ihrem Budget, den spezifischen Funktionen der Anwendung und dem Entwicklungsteam ab. Wie zu erwarten, ist eine komplexere White-Label-App-Anpassung teurer als eine herkömmliche mobile App-Lösung.

Können Sie Apps ohne Programmierkenntnisse entwickeln?

Die kurze Antwort lautet: Ja! Heutzutage ist es nicht mehr notwendig, Programmierkenntnisse zu haben, um eine mobile App ohne Code zu entwickeln. Der Erfolg Ihrer mobilen App hängt von der Auswahl des richtigen App-Entwicklungsteams und der No-Code-Plattform ab. Die AppMaster-Plattform bietet Unternehmen alle Vorteile der App-Entwicklung, ohne den Stress!

Wie kann ich eine mobile App ohne Code erstellen?

Als eine der besten Plattformen in der Branche ist die AppMaster No-Code-Plattform die perfekte Lösung für Unternehmen, die mobile Apps benötigen, ohne diese von Grund auf neu zu programmieren. Mit dem richtigen Maß an Anpassung an Ihr Unternehmen sind diese ohne Code entwickelten Apps sofort marktreif!

Die AppMaster-Plattform ist eine kosteneffiziente Lösung für Unternehmen, mit der sie ihre maßgeschneiderte App einfach erstellen können. Wir sind darauf spezialisiert, budgetfreundliche Lösungen anzubieten, die Ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht werden. AppMaster ist eine effiziente No-Code-App-Plattform mit ausgezeichneter laufender Kundenbetreuung. Das bedeutet, dass Sie Ihre App-Entwicklungsreise nicht allein antreten müssen. Wir können Ihnen helfen! Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit dem AppMaster-Team!