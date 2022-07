Está à procura de uma aplicação de etiqueta branca para o seu negócio de aplicações sem código? Uma aplicação de etiqueta branca é uma aplicação móvel genérica que pode ser descarregada para o seu dispositivo. Esta aplicação móvel é uma aplicação básica de 'white label' que uma empresa pode então rebrand. As aplicações de white label são construídas por terceiros e têm características básicas e gerais de aplicação compatíveis com a maioria dos dispositivos móveis. Uma empresa compra então a aplicação de white label, e estas características de aplicação são então personalizadas ou com a marca da empresa de acordo com as suas especificações. As aplicações de white label sem código são exactamente o oposto de construir uma aplicação móvel personalizada.

O que são as aplicações de White-label? Como desenvolvê-la e iniciar o seu negócio de aplicações sem código?

Há muitas vantagens na utilização de aplicações de white-label para criar e personalizar aplicações de negócio móveis. Estas aplicações móveis requerem menos tempo de construção, uma vez que têm um tempo de entrega mais curto dentro do qual devem estar prontas para serem configuradas. A redução do tempo de construção permite às empresas lançar a sua aplicação móvel num período mais curto do que uma aplicação personalizada. As aplicações de etiqueta branca são uma opção mais económica para as empresas, uma vez que requerem menos investimento do que a construção de uma aplicação móvel personalizada.

Ao personalizar uma aplicação de etiqueta branca pronta a usar, uma empresa pode criar a sua aplicação móvel por uma fracção do custo. Estas aplicações móveis sem código também podem ser ampliadas para satisfazer as necessidades específicas do seu negócio. As aplicações móveis white label são uma solução preferida para empresas com recursos tecnológicos e humanos limitados. Estas aplicações móveis são mantidas pelo terceiro vendedor responsável pelas actualizações, manutenção e actualização da aplicação White Label. As aplicações de White label são frequentemente alojadas e monitorizadas nos servidores de desenvolvedores de terceiros. Para as empresas sem código, isto minimiza o stress de conceber, construir, e manter a sua aplicação móvel.

É possível construir uma aplicação complexa sem codificação?

Sim! É possível, através de plataformas sem código, construir e desenvolver simplesmente aplicações complexas de grandes dimensões sem codificação. Sem codificação ou plataformas de desenvolvimento de aplicações com baixa codificação permitem aos utilizadores criar aplicações para os seus negócios sem a ajuda de codificadores e programadores. Após a criação destas aplicações, o seu upload para a loja de aplicações é também facilmente gerível sem qualquer ajuda profissional. A maioria destas plataformas sem código têm funções simples para desenvolver aplicações, por exemplo, basta arrastar e largar. A aplicação criada nestas plataformas é apelativa aos olhos, responsiva, e de fácil utilização. Poderá ainda precisar de ajuda profissional se estiver a criar grandes aplicações complexas a partir de uma tecnologia sem código, especializada neste tipo de plataformas e que o ajude a terminar a tarefa sem problemas. Um programador de plataformas sem codificação tem a perícia para desenvolver uma aplicação a partir do zero e criar quase qualquer tipo de aplicação complexa de acordo com a sua necessidade, e elimina completamente o incómodo de construir uma aplicação por si. Pode contactar-nos para obter uma lista de especialistas registados sem licença de codificação que podem ajudar a construir a sua aplicação através da nossa plataforma de, AppMaster.

A solução da aplicação resume-se tudo à complexidade da aplicação móvel. Também se baseia nas características da aplicação que decidiu incluir no processo de desenvolvimento da aplicação. Uma aplicação de etiqueta branca pode ser a solução perfeita para o seu negócio se as funcionalidades de personalização estiverem disponíveis dentro da aplicação seleccionada. As aplicações de white label facilitam a construção sem que as empresas tenham de empregar equipas de desenvolvimento de aplicações para codificação e manutenção.

As soluções de aplicação móvel sem código de etiqueta branca funcionam a partir do modelo de negócio "software as a service" ou SaaS. Um modelo de negócio SaaS permite o desenvolvimento e alojamento de aplicações de terceiros. O produto SaaS é então vendido a um utilizador final como uma solução que simplifica o processo de criação de aplicações a partir do zero. Mais empresas estão a utilizar produtos SaaS pela sua relação custo-eficácia, redução do lead time, e baixa manutenção.

Como criar uma aplicação de White Label?

O processo de criação da sua própria aplicação móvel de White Label é simples e inclui os seguintes passos:

Etapa Um - Consulta

Uma consulta inicial com a nossa equipa é a primeira fase na criação de uma aplicação móvel com rótulo branco que satisfaz as necessidades do seu negócio. Durante este processo de brainstorming, criamos um perfil para os utilizadores alvo da sua aplicação móvel white-label. A nossa equipa também discute consigo as melhores características da sua aplicação.

A fase de consulta ajuda-o a gerar uma melhor ideia de como será a sua aplicação acabada. Nesta fase de colaboração, o seu negócio é orientado para as melhores práticas no que diz respeito à criação de aplicações móveis. Também ajudará a determinar se uma aplicação de etiqueta branca é a melhor solução para o seu negócio.

Segunda etapa - Desenvolvimento de aplicações

A nossa plataforma AppMaster ajudará o seu negócio a optimizar as funcionalidades da aplicação móvel white label para se adequar às suas necessidades comerciais. AppMaster é a ferramenta mais eficiente para o seu negócio, o que a torna mais eficiente na personalização de uma aplicação de white label. Durante o processo de desenvolvimento da aplicação, as funcionalidades da aplicação móvel white label são personalizadas de modo a torná-la mais eficiente para os utilizadores. Através desta personalização, a sua aplicação móvel de white label será rebranded para reflectir a imagem da sua empresa.

Prestaremos grande atenção aos detalhes para assegurar que tudo dentro da aplicação móvel se adequa à estética da sua empresa. A aplicação móvel de marca branca será personalizada para incluir detalhes personalizados, tais como o logotipo da sua empresa, fontes, gráficos, cores, e outros elementos de design da aplicação. Estes detalhes da aplicação white-label ajudarão a tornar a sua marca reconhecível para os utilizadores finais da sua aplicação.

Terceiro passo - Lançamento da aplicação

A sua aplicação móvel totalmente personalizada será lançada utilizando a nossa plataforma sem código AppMaster. A aplicação e as suas características são encontradas dentro da loja de aplicações durante o lançamento da sua aplicação móvel. Os utilizadores poderão aceder e utilizar as novas funcionalidades da aplicação móvel. Poderão também enviar o seu feedback e as suas opiniões sobre a nova adição às suas soluções tecnológicas empresariais.

Como parte das actividades de marketing e promoção, o seu negócio pode promover e incentivar os utilizadores a descarregar a aplicação móvel. A nossa equipa de desenvolvimento de aplicações fornecerá apoio contínuo durante esta fase de implementação e para além dela, para assegurar que a sua empresa desfrute do máximo benefício da sua nova aplicação.

Quanto custa a aplicação White Label?

As aplicações de White Label são muito mais rentáveis do que a construção de uma aplicação personalizada. O custo da sua aplicação móvel está dentro do seu orçamento, das características específicas da aplicação, e da equipa de desenvolvimento da aplicação. Como se pode esperar, uma personalização mais complexa de aplicações de White Label será mais económica do que uma solução de aplicação móvel tradicional.

Pode construir aplicações sem codificação?

A resposta curta é sim! Actualmente, não é necessário conhecer a codificação para construir uma aplicação móvel sem código. O sucesso da construção da sua aplicação móvel resume-se à selecção da equipa de desenvolvimento da aplicação certa e da plataforma sem código. A plataforma AppMaster oferece às empresas todas as vantagens do desenvolvimento de aplicações sem o stress!

Como é que posso criar uma aplicação móvel sem código?

Uma das melhores da indústria, a plataforma sem código AppMaster é a solução perfeita para empresas que requerem aplicações móveis sem codificar aplicações personalizadas a partir do zero. Com a quantidade certa de personalização para se adequar ao seu negócio, estas aplicações não codificadas estão prontas para serem comercializadas!

A plataforma AppMaster é uma solução rentável para empresas onde elas podem vir e fazer facilmente a sua aplicação personalizada. Especializamo-nos em fornecer soluções de baixo custo para satisfazer as necessidades do seu negócio. A AppMaster é uma plataforma de aplicações sem código eficiente com um excelente apoio permanente ao cliente. Isto significa que não tem de percorrer a sua jornada de desenvolvimento de aplicações sozinho. Nós podemos ajudar! Agende hoje mesmo a sua consulta com a equipa AppMaster!