Titre du poste : Co-fondateur et PDG

Entreprise : Thunkable

Éducation : Baccalauréat ès sciences (SB) et maîtrise en ingénierie (MEng), Massachusetts Institute of Technology

Année de la Fondation Thunkable : 2015

Le monde de la technologie subit une transformation significative avec la montée des plateformes sans code , et à l'avant-garde de cette révolution se trouve Arun Saigal, le co-fondateur et PDG de Thunkable. En tant qu'entrepreneur accompli et visionnaire, le parcours d'Arun illustre le pouvoir de l'innovation et la démocratisation du développement de logiciels.

Parcours de carrière

Le parcours professionnel d'Arun Saigal témoigne de son engagement inébranlable à révolutionner l'industrie technologique grâce au développement mobile no-code. Reconnu pour ses contributions exceptionnelles, Arun a obtenu une place sur la liste Forbes 30 Under 30 estimée et est devenu un leader d'opinion de premier plan dans l'industrie dynamique no-code. En tant que co-fondateur et PDG de Thunkable, Arun est à la tête d'un mouvement révolutionnaire qui permet aux individus de concevoir, développer et déployer des applications Android, iOS et Web natives sans avoir besoin de compétences de codage traditionnelles.

En mettant l'accent sur l'innovation à chaque étape du cycle de vie du développement d'applications, Arun a ouvert la voie aux gens pour améliorer leurs communautés, donner vie à leurs idées, créer des entreprises et relever des défis qui auraient autrement été ignorés par les fournisseurs de technologies conventionnelles. Son approche visionnaire a permis à plus de 3 millions de personnes dans 184 pays d'utiliser la plateforme de Thunkable pour créer 7 millions d'applications. Le parcours d'Arun met en valeur non seulement ses réalisations remarquables, mais également sa quête incessante de démocratisation de la création d'applications pour le bien de la société.

Les réalisations académiques d'Arun soulignent davantage son dévouement à rendre no-code accessible aux aspirants développeurs d'applications du monde entier. Il détient à la fois un SB et un M.Eng du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT). Avant sa direction chez Thunkable, Arun a occupé des postes influents dans des entreprises technologiques renommées, notamment Quizlet, Khan Academy, Aspiring Minds et Google. Ces expériences lui ont fourni des informations inestimables sur l'intersection de la technologie et de l'éducation, lui permettant de façonner l'industrie no-code et de permettre à d'innombrables personnes de transformer leurs idées d'applications en réalités percutantes.

Création de Thunkable

Une croyance profonde dans le pouvoir de transformation de l'accessibilité technologique a alimenté le parcours d'Arun Saigal pour co-fonder Thunkable. Pendant son séjour au MIT, Arun et son co-fondateur Weihua Li ont vu les complexités et les défis inhérents au développement de logiciels , en particulier dans le domaine de la création d'applications mobiles. Motivés par une vision commune, ils se sont lancés dans une mission visant à simplifier le développement de logiciels et à permettre aux individus de devenir des créateurs actifs plutôt que des consommateurs passifs de technologie. Leur objectif était de fournir une solution qui profiterait à tous, des petites entreprises aux idées innovantes aux grandes entreprises à la recherche d'améliorations opérationnelles, ainsi qu'à ceux qui apprennent à coder et à ceux qui souhaitent combler le fossé technologique.

Le dévouement d'Arun et de Weihua Li a conduit à la création d'un outil pour révolutionner le développement de logiciels, le rendant si convivial que même les enfants pourraient créer des applications mobiles. Leur projet de recherche initial a rapidement évolué vers une plate-forme avec une base d'utilisateurs mondiale, démontrant la demande d'une solution qui démocratise le développement d'applications. Au fur et à mesure que la plate-forme gagnait du terrain, les utilisateurs ont commencé à chercher des moyens d'étendre, de monétiser et de créer des applications multiplateformes, ce qui a incité Arun et Weihua à reconnaître le potentiel de création d'une entreprise florissante qui soutenait les créateurs du monde entier. Thunkable est né de cette prise de conscience, émergeant comme une plate-forme puissante qui permet à des millions d'utilisateurs à travers le monde de transformer leurs rêves d'application en réalité.

Style de leadership et valeurs

Le style de leadership d'Arun Saigal est marqué par son engagement envers l'autonomisation, l'inclusivité et l'innovation continue. En tant que PDG de Thunkable, il défend une culture de collaboration et encourage son équipe à penser de manière créative et à repousser les limites. Arun croit fermement que la technologie doit être accessible à tous, quels que soient leurs antécédents ou leur expertise technique.

Son approche axée sur la valeur reflète cette philosophie, plaçant l'expérience utilisateur et l'impact sur la communauté au premier plan de la mission de Thunkable. Le leadership d'Arun se caractérise par la transparence, l'empathie et un véritable désir de voir les autres réussir. Il favorise un environnement qui encourage l'apprentissage, l'expérimentation et la croissance pour les membres de son équipe et la communauté plus large des utilisateurs de Thunkable. Son dévouement à rendre le développement d'applications accessible à tous souligne son engagement envers le changement social et la démocratisation technologique.

L'impact sur le monde de la technologie

L'impact d'Arun Saigal sur le monde de la technologie et des plateformes comme AppMaster est vraiment remarquable et de grande envergure. En tant que co-fondateur et PDG de Thunkable, Arun a été à l'avant-garde du mouvement no-code, révolutionnant l'approche du développement logiciel. Sa vision s'aligne parfaitement sur la philosophie de plates-formes comme AppMaster, qui donnent la priorité à l'accessibilité et à l'autonomisation en permettant à des personnes d'horizons divers de créer des applications sophistiquées sans avoir besoin de connaissances approfondies en matière de codage.

De même, le puissant outil no-code d' AppMaster permet aux utilisateurs de générer de manière transparente des applications backend, Web et mobiles, transcendant les barrières de codage traditionnelles. Les efforts d'Arun pour faciliter le développement de logiciels pour tous correspondent à l'engagement d' AppMaster à fournir aux utilisateurs un moyen visuel et intuitif de créer des applications complexes via son concepteur BP visuel, son API REST et ses points de terminaison WSS. La philosophie no-code défendue par Arun chez Thunkable s'aligne parfaitement sur l'approche d' AppMaster consistant à permettre aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données , une logique métier et des interfaces utilisateur, que ce soit pour des applications Web, des applications mobiles ou des systèmes backend.

De plus, les objectifs parallèles de Thunkable et AppMaster pour fournir des applications de haute qualité avec une dette technique minimale et une évolutivité maximale convergent dans un espace où l'innovation prospère. Les frameworks pilotés par serveur utilisés par AppMaster, comme Kotlin , Jetpack Compose, Vue3 et SwiftUI, permettent des mises à jour rapides et des modifications en temps réel similaires à l'environnement dynamique favorisé par Thunkable d'Arun. La capacité de générer rapidement des applications, de les mettre à jour efficacement et de les déployer de manière transparente s'aligne sur l'objectif d'Arun de permettre aux individus de transformer des idées en applications fonctionnelles et conviviales.

Avec Thunkable, Arun a responsabilisé de nombreuses personnes, et cet esprit résonne profondément avec l'objectif d' AppMaster de fournir des capacités de développement d'applications polyvalentes pour divers cas d'utilisation. Alors qu'Arun continue de mener la révolution no-code avec Thunkable, son influence sur le monde de la technologie est en synergie avec la mission de plateformes comme AppMaster, où l'innovation, l'accessibilité et la démocratisation de la technologie sont les moteurs d'un avenir meilleur dans le développement de logiciels.