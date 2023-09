Stanowisko: Współzałożyciel i CEO

Firma: Thunkable

Wykształcenie: Bachelor of Science (SB) i Master of Engineering (MEng), Massachusetts Institute of Technology

Rok Fundacji Thunkable: 2015

Świat technologii przechodzi znaczącą transformację wraz z pojawieniem się platform bez kodu , a na czele tej rewolucji stoi Arun Saigal, współzałożyciel i dyrektor generalny Thunkable. Jako znakomity przedsiębiorca i wizjoner, podróż Aruna jest przykładem siły innowacji i demokratyzacji rozwoju oprogramowania.

Podróż zawodowa

Kariera zawodowa Aruna Saigala jest świadectwem jego niezachwianego zaangażowania w zrewolucjonizowanie branży technologicznej poprzez tworzenie aplikacji mobilnych no-code. Uznany za swój wyjątkowy wkład, Arun zdobył miejsce na cenionej liście Forbes 30 Under 30 i stał się wybitnym liderem myśli w dynamicznej branży no-code. Jako współzałożyciel i dyrektor generalny Thunkable, Arun stoi na czele przełomowego ruchu, który umożliwia jednostkom projektowanie, rozwijanie i wdrażanie natywnych aplikacji dla systemów Android, iOS i aplikacji internetowych bez konieczności posiadania tradycyjnych umiejętności kodowania.

Koncentrując się na innowacjach na każdym etapie cyklu tworzenia aplikacji, Arun utorował ludziom drogę do ulepszania swoich społeczności, wdrażania pomysłów w życie, zakładania firm i stawiania czoła wyzwaniom, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone przez konwencjonalnych dostawców technologii. Jego wizjonerskie podejście zaowocowało tym, że ponad 3 miliony osób w 184 krajach wykorzystało platformę Thunkable do stworzenia zdumiewającej liczby 7 milionów aplikacji. Podróż Aruna pokazuje nie tylko jego niezwykłe osiągnięcia, ale także jego nieustanne dążenie do demokratyzacji tworzenia aplikacji dla dobra społeczeństwa.

Osiągnięcia akademickie Aruna dodatkowo podkreślają jego zaangażowanie w udostępnianie no-code początkującym programistom aplikacji na całym świecie. Posiada zarówno SB, jak i tytuł magistra inżyniera prestiżowego Massachusetts Institute of Technology (MIT). Przed objęciem stanowiska kierowniczego w Thunkable Arun zajmował wpływowe stanowiska w renomowanych firmach technologicznych, w tym w Quizlet, Khan Academy, Aspiring Minds i Google. Te doświadczenia zapewniły mu bezcenny wgląd w skrzyżowanie technologii i edukacji, umożliwiając mu kształtowanie branży no-code i umożliwienie niezliczonym osobom przekształcania pomysłów na aplikacje w realia, które mają wpływ.

Założenie Thunkable

Głęboka wiara w transformacyjną moc dostępności technologii napędzała podróż Aruna Saigala do współzałożyciela Thunkable. Podczas pracy w MIT Arun i jego współzałożyciel Weihua Li dostrzegli złożoność i wyzwania związane z tworzeniem oprogramowania , szczególnie w dziedzinie tworzenia aplikacji mobilnych. Zmotywowani wspólną wizją, podjęli misję uproszczenia tworzenia oprogramowania i umożliwienia jednostkom zostania aktywnymi twórcami, a nie biernymi konsumentami technologii. Ich celem było dostarczenie rozwiązania, które przyniosłoby korzyści wszystkim, od małych firm z innowacyjnymi pomysłami po duże korporacje poszukujące ulepszeń operacyjnych, a także osoby uczące się kodowania i te, które chcą wypełnić lukę technologiczną.

Poświęcenie Aruna i Weihua Li doprowadziło do stworzenia narzędzia, które zrewolucjonizowało tworzenie oprogramowania, czyniąc je tak przyjaznym dla użytkownika, że ​​nawet dzieci mogą tworzyć aplikacje mobilne. Ich początkowy projekt badawczy szybko przekształcił się w platformę z globalną bazą użytkowników, demonstrując zapotrzebowanie na rozwiązanie demokratyzujące tworzenie aplikacji. Gdy platforma zyskała na popularności, użytkownicy zaczęli szukać sposobów na rozszerzenie, zarabianie i tworzenie aplikacji międzyplatformowych, co skłoniło Aruna i Weihua do rozpoznania potencjału w budowaniu dobrze prosperującego biznesu, który wspiera twórców na całym świecie. Z tej świadomości narodził się Thunkable, który stał się potężną platformą, która umożliwia milionom użytkowników na całym świecie urzeczywistnianie marzeń o aplikacjach.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Styl przywództwa i wartości

Styl przywództwa Aruna Saigala charakteryzuje się jego zaangażowaniem we wzmacnianie pozycji, inkluzywność i ciągłe innowacje. Jako dyrektor generalny Thunkable jest orędownikiem kultury współpracy i zachęca swój zespół do kreatywnego myślenia i przekraczania granic. Arun głęboko wierzy, że technologia powinna być dostępna dla wszystkich, niezależnie od ich doświadczenia lub wiedzy technicznej.

Jego podejście oparte na wartościach odzwierciedla tę filozofię, stawiając doświadczenie użytkownika i wpływ społeczności na pierwszy plan misji Thunkable. Przywództwo Aruna charakteryzuje się przejrzystością, empatią i autentycznym pragnieniem, aby inni odnieśli sukces. Tworzy środowisko, które zachęca do nauki, eksperymentowania i rozwoju dla członków jego zespołu i szerszej społeczności użytkowników Thunkable. Jego zaangażowanie w udostępnianie tworzenia aplikacji wszystkim podkreśla jego zaangażowanie w zmiany społeczne i demokratyzację technologiczną.

Wpływ na świat technologii

Wpływ Aruna Saigala na świat technologii i platformy takie jak AppMaster jest naprawdę niezwykły i dalekosiężny. Jako współzałożyciel i dyrektor generalny Thunkable, Arun stał na czele ruchu no-code, rewolucjonizując podejście do tworzenia oprogramowania. Jego wizja bezproblemowo wpisuje się w etos platform takich jak AppMaster, dla których priorytetem jest dostępność i upodmiotowienie, umożliwiając osobom z różnych środowisk tworzenie zaawansowanych aplikacji bez potrzeby posiadania obszernej wiedzy na temat kodowania.

Podobnie, potężne narzędzie no-code AppMaster umożliwia użytkownikom bezproblemowe generowanie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, przekraczając tradycyjne bariery związane z kodowaniem. Wysiłki Aruna mające na celu ułatwienie wszystkim tworzenia oprogramowania współbrzmią z zaangażowaniem AppMaster w zapewnianie użytkownikom wizualnego i intuicyjnego sposobu tworzenia złożonych aplikacji za pomocą wizualnego BP Designer, REST API i WSS Endpoints. Filozofia no-code, której bronił Arun z Thunkable, doskonale pasuje do podejścia AppMaster polegającego na umożliwieniu użytkownikom wizualnego projektowania modeli danych , logiki biznesowej i interfejsów użytkownika, niezależnie od tego, czy chodzi o aplikacje internetowe, aplikacje mobilne, czy systemy zaplecza.

Co więcej, równoległe cele zarówno Thunkable, jak i AppMaster, polegające na dostarczaniu wysokiej jakości aplikacji przy minimalnym długu technicznym i maksymalnej skalowalności, zbiegają się w przestrzeni, w której rozwijają się innowacje. Oparte na serwerze frameworki używane przez AppMaster, takie jak Kotlin , Jetpack Compose, Vue3 i SwiftUI, pozwalają na szybkie aktualizacje i zmiany w czasie rzeczywistym, podobnie jak dynamiczne środowisko, które wspiera Thunkable Aruna. Możliwość szybkiego generowania aplikacji, wydajnej ich aktualizacji i bezproblemowego wdrażania jest zgodna z celem firmy Arun, jakim jest umożliwienie jednostkom przekształcania pomysłów w funkcjonalne, przyjazne dla użytkownika aplikacje.

Dzięki Thunkable Arun wzmocnił pozycję wielu osób, a ten duch głęboko współgra z celem AppMaster, jakim jest zapewnienie wszechstronnych możliwości tworzenia aplikacji dla różnych przypadków użycia. Ponieważ Arun nadal przewodzi no-code rewolucji dzięki Thunkable, jego wpływ na świat technologii łączy się z misją platform takich jak AppMaster, gdzie innowacja, dostępność i demokratyzacja technologii są siłą napędową lepszej przyszłości w tworzeniu oprogramowania.