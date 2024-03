Pear Runtime : la plateforme Open Source inaugure une nouvelle ère d'applications P2P

Holepunch, une société P2P pionnière qui bénéficie du soutien du géant de la crypto-monnaie Tether, a dévoilé une plate-forme révolutionnaire qui devrait révolutionner le domaine du développement d'applications. Baptisée Pear Runtime, la plateforme nouvellement lancée est un exemple d'innovation open source dans le domaine du développement d'applications peer-to-peer.

Promettant de repenser les paradigmes de développement traditionnels, Pear Runtime offre aux développeurs un support sécurisé, efficace et abordable pour créer des applications. Cette balise open source représente un changement architectural, offrant une infrastructure P2P qui permet la création d'applications illimitées avec l'avantage de zéro dépenses d'infrastructure de serveur, aujourd'hui et à l'avenir.

Un groupe de créateurs fidèles et axés sur leur mission ont propulsé Pear Runtime à l'avant-garde de la technologie. Leur objectif? Inaugurer une ère qui dépasse les limites actuelles du Web 2.0, en plaidant pour un nouvel échelon de développement d'applications qui s'harmonise avec les principes numériques fondamentaux de sécurité, d'efficacité et d'économie.

L'attrait principal de Pear Runtime réside dans sa facilitation d'une approche simplifiée du développement d'applications P2P. Il donne ainsi aux développeurs les appareils nécessaires pour construire des applications dans lesquelles la souveraineté des données repose uniquement sur l'utilisateur, en contournant les dépendances traditionnelles des serveurs centralisés et en promouvant un habitat numérique décentralisé et sécurisé.

La vision de Pear Runtime est alimentée par des cas d'utilisation potentiels qui captivent l'imagination : imaginez un service de streaming basé sur le P2P reliant directement les artistes à leurs fans, une plate-forme éducative sans restrictions s'étendant à travers les continents et un moteur de recherche non filtré qui défend farouchement les droits des créateurs de contenu.

Au milieu des clameurs en faveur de l'autonomie technologique, Paolo Ardoino, co-fondateur et directeur de la stratégie de Holepunch, affirme : « Pear Runtime est notre déclaration selon laquelle les utilisateurs devraient avoir accès sans faille aux libertés économiques, sociales et créatives inhérentes qui constituent l'épine dorsale d'Internet. Il est temps d'abandonner la croyance archaïque selon laquelle les serveurs sont l'élément vital des échanges en ligne et de nier l'idée selon laquelle la communication des utilisateurs doit coïncider avec des centres de données opaques. Notre objectif est de dissiper le mythe selon lequel monter une entreprise numérique est synonyme de dépenses prohibitives en infrastructure de serveur. "

Alors que Pear Runtime s'avance avec audace vers l'avenir du développement d'applications décentralisées, il opère dans un domaine en plein essor de plates-formes innovantes rationalisant le processus de création d'applications, notamment AppMaster , une formidable plate no-code. De même, AppMaster constitue un paradis pour les développeurs cherchant à générer des applications backend, mobiles et Web avec une efficacité remarquable et à des coûts réduits, grâce à son framework no-code.