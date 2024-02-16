وقت تشغيل الكمثرى: منصة مفتوحة المصدر تبشر بعصر جديد من تطبيقات P2P

كشفت شركة Holepunch، وهي شركة رائدة في مجال P2P تتمتع بدعم Tether العملاقة للعملات المشفرة، عن منصة رائدة من المقرر أن تُحدث ثورة في مجال تطوير التطبيقات. تعد المنصة التي تم إطلاقها حديثًا، والتي يطلق عليها اسم Pear Runtime ، نموذجًا للابتكار مفتوح المصدر في مجال تطوير التطبيقات من نظير إلى نظير.

واعدًا بإصلاح نماذج التطوير التقليدية، يوفر Pear Runtime للمطورين وسيلة آمنة وفعالة وبأسعار معقولة لصياغة التطبيقات. تمثل هذه المنارة مفتوحة المصدر تحولًا معماريًا، حيث تقدم بنية تحتية لـ P2P تمكن من إنشاء تطبيقات لا حدود لها مع الاستفادة من نفقات البنية التحتية للخادم الصفرية، الآن وفي المستقبل.

قامت مجموعة من المبدعين الثابتة والموجهة نحو المهمة بدفع Pear Runtime إلى طليعة التكنولوجيا. هدفهم؟ للدخول في عصر يتجاوز الحدود الحالية للويب 2.0، والدعوة إلى مستوى جديد من تطوير التطبيقات الذي ينسجم مع المبادئ الرقمية الأساسية للأمن والكفاءة والاقتصاد.

من الأمور الأساسية لجاذبية Pear Runtime هو تسهيل اتباع نهج مبسط لتطوير تطبيقات P2P. وبالتالي فهو يمكّن المطورين من تزويدهم بالأجهزة اللازمة لإنشاء تطبيقات تقع فيها سيادة البيانات على عاتق المستخدم فقط، متجاوزًا تبعيات الخادم المركزي التقليدي وتعزيز موطن رقمي لامركزي وآمن.

إن تعزيز رؤية Pear Runtime عبارة عن حالات استخدام محتملة تأسر الخيال: تصور خدمة بث قائمة على P2P تربط الفنانين مباشرة بمعجبيهم، ومنصة تعليمية غير محظورة تصل عبر القارات، ومحرك بحث غير مفلتر يدافع بقوة عن حقوق منشئ المحتوى.

وفي خضم المطالبة بالاستقلال التكنولوجي، يؤكد Paolo Ardoino ، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الإستراتيجية في شركة Holepunch، أن " Pear Runtime هو إعلاننا بأن المستخدمين يجب أن يتمتعوا بلا كلل بإمكانية الوصول إلى الحريات الاقتصادية والاجتماعية والإبداعية المتأصلة التي تشكل العمود الفقري للإنترنت. لقد حان الوقت للتخلي عن الاعتقاد القديم بأن الخوادم هي شريان الحياة للتبادلات عبر الإنترنت ونفي القول المأثور بأن اتصالات المستخدم تحتاج إلى أن تتزامن مع مراكز البيانات المبهمة. وينصب تركيزنا على تبديد الأسطورة القائلة بأن إنشاء مشروع رقمي مرادف لنفقات البنية التحتية للخوادم الباهظة. "

بينما تخطو Pear Runtime خطوات جريئة نحو مستقبل تطوير التطبيقات اللامركزية، فإنها تعمل ضمن مجال مزدهر من المنصات المبتكرة التي تعمل على تبسيط عملية إنشاء التطبيق، بما في ذلك AppMaster ، وهي منصة هائلة no-code. وبالمثل، يوفر AppMaster ملاذًا للمطورين الذين يسعون إلى إنشاء تطبيقات خلفية وتطبيقات الهاتف المحمول والويب بكفاءة ملحوظة وبتكاليف منخفضة، وذلك بفضل إطار العمل no-code.