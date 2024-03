Pear Runtime: la piattaforma open source che inaugura una nuova era di app P2P

Holepunch, una società pionieristica P2P che gode del sostegno del gigante della criptovaluta Tether, ha presentato una piattaforma innovativa destinata a rivoluzionare il dominio dello sviluppo di app. Soprannominata Pear Runtime, la piattaforma appena lanciata è un esempio di innovazione open source nel campo dello sviluppo di applicazioni peer-to-peer.

Promettendo di rivedere i paradigmi di sviluppo tradizionali, Pear Runtime offre agli sviluppatori un mezzo sicuro, efficiente e conveniente per creare applicazioni. Questo faro open source rappresenta un cambiamento architetturale, offrendo un'infrastruttura P2P che consente la creazione di applicazioni illimitate con il vantaggio di zero spese per l'infrastruttura del server, ora e in futuro.

Un gruppo di creatori costante e orientato alla missione ha portato Pear Runtime all'avanguardia della tecnologia. Il loro obiettivo? Inaugurare un’era che vada oltre gli attuali limiti del Web 2.0, sostenendo un nuovo livello di sviluppo di app che si armonizzi con i principi digitali fondamentali di sicurezza, efficienza ed economia.

Al centro del fascino di Pear Runtime c'è la facilitazione di un approccio semplificato allo sviluppo di app P2P. Fornisce quindi agli sviluppatori gli apparati necessari per costruire applicazioni in cui la sovranità dei dati spetta esclusivamente all’utente, aggirando le tradizionali dipendenze dei server centralizzati e promuovendo un habitat digitale decentralizzato e sicuro.

Ad alimentare la visione di Pear Runtime ci sono potenziali casi d’uso che catturano l’immaginazione: immagina un servizio di streaming basato su P2P che colleghi direttamente gli artisti ai loro fan, una piattaforma educativa senza barriere che raggiunga tutti i continenti e un motore di ricerca non filtrato che difenda fermamente i diritti dei creatori di contenuti.

In mezzo al clamore per l'autonomia tecnologica, Paolo Ardoino, co-fondatore e responsabile della strategia di Holepunch, afferma: " Pear Runtime è la nostra dichiarazione secondo cui gli utenti dovrebbero avere infallibilmente accesso alle libertà economiche, sociali e creative che costituiscono la spina dorsale di Internet. È tempo di abbandonare la convinzione arcaica che i server siano la linfa vitale degli scambi online e di negare il detto secondo cui le esigenze di comunicazione degli utenti coincidono con cenotri di dati opachi. Il nostro obiettivo è sfatare il mito secondo cui avviare un’impresa digitale è sinonimo di spese proibitive per le infrastrutture dei server. "

