Pear Runtime：开源平台引领 P2P 应用新时代

Holepunch 是一家领先的 P2P 公司，得到了加密货币巨头Tether的支持，它推出了一个突破性的平台，该平台将彻底改变应用程序开发领域。这个新推出的平台被称为Pear Runtime ，是点对点应用程序开发领域开源创新的典范。

Pear Runtime承诺彻底改变传统的开发模式，为开发人员提供了一种安全、高效且经济实惠的制作应用程序的媒介。这个开源信标代表了一种架构转变，它提供的 P2P 基础设施能够创建无限的应用程序，并且无论现在还是将来，服务器基础设施费用为零。

一群坚定不移、以使命为导向的创作者将Pear Runtime推向了技术的前沿。他们的目标是什么？开创一个超越当前 Web 2.0 限制的时代，倡导与安全、效率和经济等核心数字原则相协调的应用程序开发新梯队。

Pear Runtime的魅力核心在于它促进了 P2P 应用程序开发的简化方法。因此，它为开发人员提供了必要的设备来构建数据主权完全属于用户的应用程序，绕过传统的集中式服务器依赖性并促进去中心化和安全的数字栖息地。

激发Pear Runtime愿景的是激发想象力的潜在用例：设想一个基于 P2P 的流媒体服务，直接将艺术家与其粉丝联系起来，一个覆盖各大洲的不受限制的教育平台，以及一个坚定捍卫内容创作者权利的未经过滤的搜索引擎。

在要求技术自主的呼声中，Holepunch 联合创始人兼首席战略官Paolo Ardoino断言：“ Pear Runtime是我们的宣言，即用户应该始终获得构成互联网支柱的固有经济、社会和创意自由。是时候放弃“服务器是在线交换的命脉”这一古老观念，并否定“用户通信需要与不透明的数据中心相一致”这一格言了。我们的重点是消除“建立数字企业就等于令人望而却步的服务器基础设施支出”这一神话。 ”

虽然Pear Runtime大胆迈向去中心化应用程序开发的未来，但它在一个新兴的创新平台领域内运行，简化了应用程序创建过程，其中包括AppMaster ，一个强大的no-code平台。同样，由于其no-code框架， AppMaster为寻求以显着效率和降低成本生成后端、移动和 Web 应用程序的开发人员提供了一个天堂。