OpenSilver 2.1 élève la conception d'applications Web avec l'intégration F# et une boîte à outils d'interface utilisateur améliorée

Le projet OpenSilver, reconnu comme un phare pour revigorer l'ancien framework Microsoft Silverlight, a une fois de plus remué les eaux de l'innovation avec le déploiement de son édition 2.1. Cette dernière mise à jour marque un pas en avant considérable pour la ressource, car elle annonce l'intégration du support F#, qui change la donne pour la communauté des développeurs.

F#, un langage célèbre pour son statut open source et ses attributs de codage rationalisés, apporte la possibilité de créer un code à la fois facile à maintenir et hermétique, conduisant à la création de solutions logicielles solides. La puissance collaborative de F# et du framework XAML existant libère une puissante synergie, permettant la conception rapide d'interfaces utilisateur complexes et plus agiles avec une marge d'erreur considérablement réduite.

"La synthèse de F# dans le noyau d' OpenSilver est plus qu'une simple augmentation de son arsenal linguistique ; c'est une métamorphose stratégique. Cette méthodologie de programmation fonctionnelle, en tandem avec les grands principes de l'interface utilisateur de XAML, est sur le point de réduire les délais de développement, de minimiser les problèmes, et synthétiser un code beaucoup plus clair. Il donne à la communauté .NET les clés de domaines architecturaux inexplorés et le potentiel de faire des avancées révolutionnaires dans la création d'applications Web", ont déclaré les conservateurs du projet dans leur communiqué de publication.

Au-delà de l'inclusion pionnière de F#, l'escadron OpenSilver a affiné son projet avec une gamme enrichie d'éléments Silverlight Toolkit. Cette extension introduit une multitude de nouveaux contrôles d'interface utilisateur dans la boîte à outils du développeur, allant de l'évaluation conviviale au pratique DomainUpDown et au polyvalent GlobalCalendar.

De plus, l'enrichissement de la boîte à outils permet aux développeurs de bénéficier de fonctionnalités sophistiquées de glisser-déposer et d'une douzaine de thèmes prêts à l'emploi pour une personnalisation complète. Cela augmente le potentiel d’une touche personnelle et raffinée dans les interfaces d’application.

