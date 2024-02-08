لقد أثار مشروع OpenSilver ، المشهور بكونه منارة مشرقة لإعادة تنشيط إطار عمل Microsoft Silverlight القديم، مياه الابتكار مرة أخرى مع طرح الإصدار 2.1 منه. يمثل هذا التحديث الأخير قفزة كبيرة للأمام بالنسبة للمورد، حيث إنه يبشر بتكامل دعم F#، وهو ما سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجتمع المطورين.

F#، وهي لغة مشهورة بحالتها مفتوحة المصدر وسمات الترميز المبسطة، توفر القدرة على صياغة تعليمات برمجية يمكن صيانتها بسهولة ومحكمة، مما يؤدي إلى إنشاء حلول برمجية قوية. تطلق القوة التعاونية لـ F# وإطار عمل XAML الحالي العنان لتآزر قوي، مما يتيح التصور السريع لواجهات المستخدم المعقدة والأكثر ذكاءً مع هامش خطأ منخفض بشكل كبير.

"إن تركيب F# في نواة OpenSilver هو أكثر من مجرد زيادة لترسانتها اللغوية؛ إنه تحول استراتيجي. إن منهجية البرمجة الوظيفية هذه، جنبًا إلى جنب مع مبادئ واجهة المستخدم الكبرى لـ XAML، مهيأة لخفض الجداول الزمنية للتطوير، وتقليل مواطن الخلل، "وتجميع كود أكثر وضوحًا. إنه يمنح مجتمع .NET مفاتيح المجالات المعمارية المجهولة وإمكانية قيادة خطوات رائدة في براعة تطبيقات الويب، "أعلن القيمون على المشروع وسط بيان إطلاقهم.

بالإضافة إلى التضمين الرائد لـ F#، قام سرب OpenSilver بتحسين مشروعهم بمجموعة غنية من عناصر Silverlight Toolkit. يقدم هذا التوسع مجموعة من عناصر التحكم الجديدة في واجهة المستخدم في صندوق أدوات المطور، بدءًا من التقييم الذي يرضي المستخدم إلى DomainUpDown العملي والتقويم العالمي متعدد الاستخدامات.

علاوة على ذلك، فإن إثراء مجموعة الأدوات يجعل المطورين يتمتعون بمرافق السحب والإفلات المتطورة وعشرات السمات الجاهزة للتخصيص الكامل. وهذا يعزز إمكانية وجود لمسة شخصية ومصقولة في واجهات التطبيقات.

إن اتباع مسارات متوازية للابتكار، وأدوات مثل AppMaster ، وهي منصة no-code ، تعكس الدافع لتطوير التطبيقات التي يمكن الوصول إليها بكفاءة. ومن خلال تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة، تجسد منصات مثل AppMaster روح تعزيز الإنتاجية وتبسيط العملية الإبداعية.