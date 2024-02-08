Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

يعمل OpenSilver 2.1 على الارتقاء بتصميم تطبيقات الويب من خلال تكامل F# ومجموعة أدوات واجهة المستخدم المحسنة

Feb 08, 2024
يعمل OpenSilver 2.1 على الارتقاء بتصميم تطبيقات الويب من خلال تكامل F# ومجموعة أدوات واجهة المستخدم المحسنة

لقد أثار مشروع OpenSilver ، المشهور بكونه منارة مشرقة لإعادة تنشيط إطار عمل Microsoft Silverlight القديم، مياه الابتكار مرة أخرى مع طرح الإصدار 2.1 منه. يمثل هذا التحديث الأخير قفزة كبيرة للأمام بالنسبة للمورد، حيث إنه يبشر بتكامل دعم F#، وهو ما سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجتمع المطورين.

F#، وهي لغة مشهورة بحالتها مفتوحة المصدر وسمات الترميز المبسطة، توفر القدرة على صياغة تعليمات برمجية يمكن صيانتها بسهولة ومحكمة، مما يؤدي إلى إنشاء حلول برمجية قوية. تطلق القوة التعاونية لـ F# وإطار عمل XAML الحالي العنان لتآزر قوي، مما يتيح التصور السريع لواجهات المستخدم المعقدة والأكثر ذكاءً مع هامش خطأ منخفض بشكل كبير.

"إن تركيب F# في نواة OpenSilver هو أكثر من مجرد زيادة لترسانتها اللغوية؛ إنه تحول استراتيجي. إن منهجية البرمجة الوظيفية هذه، جنبًا إلى جنب مع مبادئ واجهة المستخدم الكبرى لـ XAML، مهيأة لخفض الجداول الزمنية للتطوير، وتقليل مواطن الخلل، "وتجميع كود أكثر وضوحًا. إنه يمنح مجتمع .NET مفاتيح المجالات المعمارية المجهولة وإمكانية قيادة خطوات رائدة في براعة تطبيقات الويب، "أعلن القيمون على المشروع وسط بيان إطلاقهم.

بالإضافة إلى التضمين الرائد لـ F#، قام سرب OpenSilver بتحسين مشروعهم بمجموعة غنية من عناصر Silverlight Toolkit. يقدم هذا التوسع مجموعة من عناصر التحكم الجديدة في واجهة المستخدم في صندوق أدوات المطور، بدءًا من التقييم الذي يرضي المستخدم إلى DomainUpDown العملي والتقويم العالمي متعدد الاستخدامات.

علاوة على ذلك، فإن إثراء مجموعة الأدوات يجعل المطورين يتمتعون بمرافق السحب والإفلات المتطورة وعشرات السمات الجاهزة للتخصيص الكامل. وهذا يعزز إمكانية وجود لمسة شخصية ومصقولة في واجهات التطبيقات.

إن اتباع مسارات متوازية للابتكار، وأدوات مثل AppMaster ، وهي منصة no-code ، تعكس الدافع لتطوير التطبيقات التي يمكن الوصول إليها بكفاءة. ومن خلال تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة، تجسد منصات مثل AppMaster روح تعزيز الإنتاجية وتبسيط العملية الإبداعية.

المنشورات ذات الصلة

Google Gemini Advanced: رفع كفاءة مساعد الذكاء الاصطناعي باستخدام Ultra 1.0
date Feb 09, 2024
Google Gemini Advanced: رفع كفاءة مساعد الذكاء الاصطناعي باستخدام Ultra 1.0
تبشر Google بعصر جديد من المساعدة الرقمية مع Gemini Advanced في خطة Google One AI Premium Plan. أطلق العنان للإمكانات المتقدمة مثل البرمجة المعقدة والإبداع مقابل 19.99 دولارًا شهريًا.
AI Android IOS
Applitools تكشف النقاب عن "الحكم الذاتي" لتعزيز مجموعة الاختبارات الذكية
date Feb 09, 2024
Applitools تكشف النقاب عن "الحكم الذاتي" لتعزيز مجموعة الاختبارات الذكية
تقدم شركة Applitools "الاستقلالية" ضمن منصة الاختبار الذكية الخاصة بها، حيث تدمج الاختبار القائم على التعليمات البرمجية والاختبارات الخالية من التعليمات البرمجية لتعزيز سرعة وجودة تسليم المنتجات الرقمية.
Automation AI Software
تعمل Microsoft على رفع مستوى مساعد الطيار بميزات التصميم الجديدة وتحسينات نموذج الذكاء الاصطناعي
date Feb 08, 2024
تعمل Microsoft على رفع مستوى مساعد الطيار بميزات التصميم الجديدة وتحسينات نموذج الذكاء الاصطناعي
تعمل Microsoft على تحسين Copilot بنموذج جديد للذكاء الاصطناعي وميزات تصميمية، مما يؤدي إلى توسيع الإبداع وتبسيط التفاعلات.
AI IOS
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة