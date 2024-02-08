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OpenSilver 2.1 повышает уровень дизайна веб-приложений благодаря интеграции F# и расширенному набору инструментов пользовательского интерфейса

08, фев. 2024
OpenSilver 2.1 повышает уровень дизайна веб-приложений благодаря интеграции F# и расширенному набору инструментов пользовательского интерфейса

Проект OpenSilver, известный как яркий маяк возрождения устаревшей платформы Microsoft Silverlight, в очередной раз всколыхнул воду инноваций, выпустив версию 2.1. Это новейшее обновление знаменует собой значительный шаг вперед для ресурса, поскольку оно знаменует интеграцию поддержки F #, что меняет правила игры для сообщества разработчиков.

F#, язык, известный своим статусом открытого исходного кода и оптимизированными атрибутами кодирования, дает возможность создавать код, который легко поддерживать и герметичен, что способствует созданию надежных программных решений. Совместная мощь F# и существующей платформы XAML раскрывает мощную синергию, позволяя быстро разрабатывать сложные и гибкие пользовательские интерфейсы с радикально уменьшенным допуском на ошибку.

«Синтез F# в ядро OpenSilver — это больше, чем просто расширение лингвистического арсенала; это стратегическая метаморфоза. Эта методология функционального программирования в сочетании с великими принципами пользовательского интерфейса XAML призвана сократить сроки разработки, минимизировать сбои, и синтезировать гораздо более понятный код. Это дает сообществу .NET ключи к неизведанным архитектурным областям и потенциал, чтобы возглавить новаторские успехи в создании веб-приложений", - заявили кураторы проекта в своем коммюнике о выпуске.

Помимо новаторского включения F#, группа OpenSilver усовершенствовала свой проект, добавив в него расширенный набор элементов Silverlight Toolkit. Это расширение добавляет в набор инструментов разработчика множество новых элементов управления пользовательского интерфейса, начиная от удобного для пользователя рейтинга и заканчивая практичным элементом управления DomainUpDown и универсальным GlobalCalendar.

Кроме того, в результате расширения набора инструментов разработчики получили сложные возможности Drag & Drop и дюжину готовых тем для полной настройки. Это открывает возможности для индивидуального и безупречного подхода к интерфейсам приложений.

Идя параллельными путями инноваций, такие инструменты, как AppMaster , платформа no-code, отражают стремление к доступной и эффективной разработке приложений. Предоставляя пользователям возможность создавать приложения без опыта программирования, такие платформы, как AppMaster воплощают дух повышения производительности и упрощения творческого процесса.

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