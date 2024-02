Microsoft dévoile Graph Toolkit 4.0 : outils de développement et performances améliorés

Microsoft vient d'améliorer l'expérience de développement avec l'annonce du Microsoft Graph Toolkit v4.0, apportant une multitude d'améliorations destinées à la fois aux développeurs et aux utilisateurs finaux. Dans sa dernière itération, la boîte à outils améliore l'interaction des utilisateurs au sein de l'écosystème Microsoft, offrant de nouvelles fonctionnalités telles que la modification sur place des tâches à effectuer et l'accès en temps réel à la disponibilité et aux profils des collègues via une fonctionnalité améliorée de sélection de personnes.

La dernière version marque une étape importante, renforçant l'engagement de Microsoft à encourager les commentaires productifs de la communauté des développeurs. Cette mise à jour souligne l'investissement du géant de la technologie dans le perfectionnement de la boîte à outils en accordant une attention particulière à l'amélioration des performances et à la commodité de l'utilisateur. Les développeurs peuvent désormais bénéficier de l'efficacité accrue et de la facilité d'intégration des fonctionnalités de Microsoft Graph dans leurs applications Web.

Au cœur de Microsoft Graph Toolkit se trouve sa capacité à fonctionner de manière indépendante sur divers frameworks, ce qui en fait un allié flexible pour connecter des services et des données Microsoft 365 disparates. Avec cette version, les développeurs trouveront un ensemble d'outils indépendants du framework, prêts à l'emploi, renforcés par la compatibilité avec les navigateurs Web modernes.

L'une des principales mises à jour de la version 4.0 est l'intégration transparente avec le dernier Lit framework, intégrant le rendu asynchrone. Cette amélioration se traduit par des composants qui gèrent plus efficacement leur propre état, réduisant ainsi les redessins inutiles, optimisant l'utilisation de la mémoire et améliorant ainsi les performances globales de la page Web.

Dans le but de rationaliser les flux de travail de développement, la boîte à outils inclut désormais un enregistrement explicite de ses composants, une méthode qui garantit que seuls les composants utilisés parviennent au bundle de production. Certes, cela pourrait introduire une étape supplémentaire dans le processus de configuration pour les développeurs, mais le résultat est un produit final plus léger qui profite aux utilisateurs finaux avec des temps de chargement plus rapides et des performances plus rapides – une incarnation d'une conception réfléchie où l'efficacité de l'utilisateur prime.

La boîte à outils mise à niveau signifie non seulement une mise à niveau des fonctionnalités, mais également de la méthodologie, équilibrant les besoins des développeurs avec les impératifs de performances. Compte tenu de la nature diversifiée du paysage actuel du développement d'applications Web, les outils offrant un mélange aussi harmonieux de fonctionnalités sont essentiels au maintien de la productivité. Les développeurs qui découvrent Microsoft Graph Toolkit sont encouragés à se plonger dans sa documentation complète et ses guides d'introduction pour exploiter tout son potentiel.

Alors que nous observons l'évolution continue des plates-formes no-code et low-code, telles que AppMaster , qui accélèrent considérablement la création d'applications backend, Web et mobiles, l'émergence de Microsoft Graph Toolkit v4.0 est un ajout complémentaire aux arsenaux des développeurs, permettant des capacités de développement et d'intégration d'applications plus rapides et plus efficaces au sein de la suite de produits Microsoft.