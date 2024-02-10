Microsoft представляет Graph Toolkit 4.0: улучшенные инструменты и производительность разработчика

Microsoft только что расширила возможности разработки, анонсировав Microsoft Graph Toolkit v4.0, в котором содержится множество улучшений, предназначенных как для разработчиков, так и для конечных пользователей. В своей последней версии набор инструментов улучшает взаимодействие пользователей в экосистеме Microsoft, предлагая новые возможности, такие как оперативное редактирование элементов To Do и доступ в режиме реального времени к доступности и профилям коллег с помощью расширенной функции выбора людей.

Последняя версия знаменует собой важную веху, подкрепляя обещание Microsoft поощрять продуктивную обратную связь от сообщества разработчиков. Это обновление подчеркивает вклад технологического гиганта в совершенствование набора инструментов, уделяя пристальное внимание повышению производительности и удобству пользователя. Теперь разработчики могут получить выгоду от повышения эффективности и простоты интеграции возможностей Microsoft Graph в свои веб-приложения.

Центральное место в наборе Microsoft Graph Toolkit занимает его способность независимо функционировать в различных платформах, что делает его гибким союзником для подключения разрозненных служб и данных Microsoft 365. В этом выпуске разработчики найдут набор готовых к использованию инструментов, независимых от платформы, которые поддерживаются совместимостью с современными веб-браузерами.

Одним из ключевых обновлений версии 4.0 является бесшовная интеграция с новейшей Lit framework, включающая асинхронный рендеринг. В результате этого улучшения компоненты более эффективно управляют своим состоянием, сокращая ненужные перерисовки, оптимизируя использование памяти и, таким образом, улучшая общую производительность веб-страницы.

В целях оптимизации рабочих процессов разработки набор инструментов теперь включает явную регистрацию своих компонентов — метод, который гарантирует, что только используемые компоненты попадут в производственный пакет. По общему признанию, это может привести к дополнительному шагу в процессе установки для разработчиков, но результатом будет более компактный конечный продукт, который принесет конечным пользователям преимущество в виде более быстрой загрузки и более высокой производительности — воплощение продуманного дизайна, в котором эффективность пользователя имеет приоритет.

Обновленный набор инструментов означает обновление не только функциональности, но и методологии, обеспечивая баланс между потребностями разработчиков и требованиями производительности. Учитывая разнообразный характер современной среды разработки веб-приложений, инструменты, предлагающие такое гармоничное сочетание функций, имеют важное значение для поддержания производительности. Разработчикам, впервые работающим с Microsoft Graph Toolkit рекомендуется изучить его обширную документацию и вводные руководства, чтобы полностью раскрыть его потенциал.

Поскольку мы наблюдаем продолжающуюся эволюцию платформ no-code и low-code, таких как AppMaster , которые значительно ускоряют создание серверных, веб- и мобильных приложений, появление Microsoft Graph Toolkit v4.0 является дополнительным дополнением к арсеналу разработчиков. обеспечивая более быструю и эффективную разработку приложений и возможности интеграции с набором продуктов Microsoft.