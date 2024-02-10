Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Microsoft 推出 Graph Toolkit 4.0：增强的开发人员工具和性能

Feb 10, 2024
Microsoft 推出 Graph Toolkit 4.0：增强的开发人员工具和性能

Microsoft 刚刚发布了Microsoft Graph Toolkit v4.0，提升了开发体验，为开发人员和最终用户带来了一系列增强功能。在其最新版本中，该工具包改进了 Microsoft 生态系统内的用户交互，提供了新功能，例如现场编辑待办事项，以及通过增强的人员选择器功能实时访问同事的可用性和个人资料。

最新版本标志着一个重要的里程碑，强化了微软鼓励开发者社区提供富有成效的反馈的承诺。此次更新强调了这家科技巨头在改进工具包方面的投资，并密切关注性能增强和用户便利性。开发人员现在可以受益于将Microsoft Graph功能集成到其 Web 应用程序中的效率的提高和轻松性。

Microsoft Graph Toolkit的核心是它能够跨各种框架独立运行，使其成为连接不同 Microsoft 365 服务和数据的灵活盟友。在此版本中，开发人员将找到一组独立于框架的随时可用的工具，并通过与现代 Web 浏览器的兼容性得到支持。

4.0 版本的关键更新之一是与最新Lit framework无缝集成，包含异步渲染。此增强功能使组件能够更有效地管理自己的状态，减少不必要的重绘，优化内存使用，从而提高网页的整体性能。

为了简化开发工作流程，该工具包现在包括对其组件的显式注册，这是一种保证只有使用的组件才能进入生产包的方法。诚然，这可能会在开发人员的设置过程中引入额外的步骤，但回报是更精简的最终产品，以更快的加载时间和更快的性能使最终用户受益——这是用户效率优先的深思熟虑设计的体现。

升级后的工具包不仅意味着功能上的升级，还意味着方法上的升级，平衡了开发人员的需求与性能要求。鉴于当今 Web 应用程序开发环境的多样性，提供如此和谐的功能组合的工具对于维持生产力至关重要。我们鼓励刚接触Microsoft Graph Toolkit开发人员深入研究其丰富的文档和介绍性指南，以充分利用其潜力。

正如我们观察到no-codelow-code平台（例如AppMaster ）的持续发展，它显着加快了后端、Web 和移动应用程序的创建， Microsoft Graph Toolkit v4.0 的出现是对开发人员武器库的补充，在 Microsoft 产品套件中实现更快、更高效的应用程序开发和集成功能。

相关帖子

GitHub 邀请开源 AI 项目加入独家加速器队列
date Feb 14, 2024
GitHub 邀请开源 AI 项目加入独家加速器队列
GitHub 的加速器计划呼吁开源人工智能项目，提供资金、指导和演示日曝光。
Open Source AI Business
AWS 通过 Amazon Bedrock 更新扩展矢量数据管理灵活性
date Feb 14, 2024
AWS 通过 Amazon Bedrock 更新扩展矢量数据管理灵活性
AWS 扩大了 Amazon Bedrock 的用户选项，添加了 Amazon Aurora PostgreSQL 兼容版等新的矢量存储解决方案，并丰富了可用嵌入模型的范围以提高数据相关性。
Databases Updates
Ibis 8.0 彻底改变了 Python Dataframe API 以简化分析
date Feb 13, 2024
Ibis 8.0 彻底改变了 Python Dataframe API 以简化分析
Voltron Data 推出了 Ibis 8.0，通过促进跨各种数据平台的代码执行，增强了 Python 的数据分析潜力，预示着高效数据处理的新时代。
Open Source API
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实