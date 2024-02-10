تكشف Microsoft النقاب عن مجموعة أدوات الرسم البياني 4.0: أدوات المطورين المحسنة والأداء

قامت Microsoft للتو برفع مستوى تجربة التطوير من خلال إعلانها عن الإصدار 4.0 من Microsoft Graph Toolkit ، مما يوفر مجموعة من التحسينات التي تستهدف المطورين والمستخدمين النهائيين. في أحدث إصدار لها، تعمل مجموعة الأدوات على تحسين تفاعل المستخدم داخل نظام Microsoft البيئي، مما يوفر إمكانات جديدة مثل التحرير الفوري لعناصر المهام، والوصول في الوقت الفعلي إلى توفر الزملاء وملفاتهم الشخصية عبر وظيفة محسنة لاختيار الأشخاص.

يمثل الإصدار الأخير حدثًا هامًا، حيث يعزز تعهد Microsoft بتشجيع التعليقات المثمرة من مجتمع المطورين. يؤكد هذا التحديث على استثمار عملاق التكنولوجيا في تحسين مجموعة الأدوات مع الاهتمام الشديد بتحسين الأداء وراحة المستخدم. يمكن للمطورين الآن الاستفادة من الكفاءة المتزايدة وسهولة دمج إمكانات Microsoft Graph في تطبيقات الويب الخاصة بهم.

من الأمور الأساسية في Microsoft Graph Toolkit قدرتها على العمل بشكل مستقل عبر أطر العمل المختلفة، مما يجعلها حليفًا مرنًا لربط خدمات وبيانات Microsoft 365 المختلفة. مع هذا الإصدار، سيجد المطورون مجموعة من الأدوات المستقلة عن إطار العمل والتي تكون جاهزة للاستخدام، مدعومة بالتوافق مع متصفحات الويب الحديثة.

أحد التحديثات الرئيسية في الإصدار 4.0 هو التكامل السلس مع أحدث Lit framework ، والذي يتضمن العرض غير المتزامن. وينتج عن هذا التحسين مكونات تدير حالتها بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من عمليات إعادة الرسم غير الضرورية، ويحسن استخدام الذاكرة، وبالتالي تحسين الأداء العام لصفحة الويب.

في خطوة لتبسيط سير عمل التطوير، تتضمن مجموعة الأدوات الآن تسجيلًا صريحًا لمكوناتها، وهي طريقة تضمن وصول المكونات المستخدمة فقط إلى حزمة الإنتاج. من المسلم به أن هذا يمكن أن يقدم خطوة إضافية في عملية الإعداد للمطورين، ولكن المردود هو منتج نهائي أصغر حجمًا يفيد المستخدمين النهائيين بأوقات تحميل أسرع وأداء أكثر سرعة - وهو تجسيد للتصميم المدروس حيث تكون لكفاءة المستخدم الأسبقية.

لا تعني مجموعة الأدوات التي تمت ترقيتها ترقية في الوظائف فحسب، بل أيضًا في المنهجية، مما يحقق التوازن بين احتياجات المطورين وضرورات الأداء. نظرًا للطبيعة المتنوعة لمشهد تطوير تطبيقات الويب اليوم، فإن الأدوات التي توفر مثل هذا المزيج المتناغم من الميزات تعتبر ضرورية للحفاظ على الإنتاجية. يتم تشجيع المطورين الجدد في Microsoft Graph Toolkit على التعمق في الوثائق الشاملة والأدلة التمهيدية للاستفادة من إمكاناتها الكاملة.

نظرًا لأننا نلاحظ التطور المستمر للمنصات التي no-code low-code ، مثل AppMaster ، والتي تعمل بشكل كبير على تسريع إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، فإن ظهور Microsoft Graph Toolkit v4.0 يعد إضافة تكميلية إلى ترسانة المطورين، تمكين إمكانات تطوير وتكامل التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة ضمن مجموعة منتجات Microsoft.