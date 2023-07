Stability AI vient de lancer sa dernière innovation en matière d'intelligence artificielle, Stable Diffusion XL 1.0. Présenté comme l'offre la plus avancée et la plus flexible de l'entreprise à ce jour, ce modèle révolutionnaire de conversion de texte en image incarne une avancée pionnière sur la scène de l'IA. Son code source est disponible gratuitement sur GitHub, tout comme l'API de Stability et les applications grand public ClipDrop et DreamStudio.

Selon Stability AI, Stable Diffusion XL 1.0 se distingue par l'amélioration de l'éclat des couleurs, de l'équilibre entre ombre et lumière et du contraste global de l'image par rapport à la version précédente. Comme le souligne Joe Penna, responsable de l'apprentissage automatique appliqué au sein de l'entreprise, ce grand pas en avant dans le domaine de l'IA apporte une amélioration massive en termes de génération d'images. La mise à disposition en format open-source devrait susciter un engagement plus large de la part de la communauté de l'IA.

Lors d'une discussion avec TechCrunch, M. Penna a souligné l'impressionnante capacité du modèle à générer des images haute définition d'une résolution de 1 mégapixel en quelques secondes et dans différents rapports d'aspect. Doté de 3,5 milliards de paramètres, Stable Diffusion XL 1.0 devient un modèle hautement sophistiqué, qui apprend et s'entraîne à partir d'un grand nombre de données, afin de relever les défis de la génération d'images.

Malgré son étonnant potentiel d'apprentissage et de réglage, Stable Diffusion XL 1.0 est particulièrement convivial. Il simplifie la création de designs complexes en tirant parti d'invites de base issues du traitement du langage naturel, ce qui rationalise considérablement le processus de mise au point pour des concepts et des styles uniques.

Le champ d'application de Stable Diffusion XL 1.0 est vaste, puisqu'il englobe le domaine de la génération de textes. Comme l'a révélé Penna, ce modèle a une capacité supérieure à générer des textes avancés avec une excellente lisibilité, une prouesse qui est restée inaccessible à de nombreux modèles concurrents de conversion de texte en image.

Le modèle prend en charge l'inpainting et le outpainting, ce qui permet aux utilisateurs de reconstruire les parties manquantes d'une image et d'étendre les parties existantes. La fonction d'invite "image à image", qui permet aux utilisateurs d'affiner une image existante en y ajoutant des invites textuelles complémentaires, constitue un atout supplémentaire. Le modèle reconnaît et applique les instructions complexes fournies dans des invites concises, contrairement à ses prédécesseurs, qui nécessitaient des textes plus longs.

En réponse à la controverse actuelle sur l'utilisation d'œuvres d'artistes pour l'entraînement de modèles d'IA générative, Stability AI affirme se conformer à la doctrine de l'usage loyal, évitant ainsi toute responsabilité juridique. Bien qu'elle ait fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires de la part d'artistes et de la société de photos Getty Images, l'entreprise maintient qu'elle respecte les demandes des artistes de retirer leurs œuvres de ses ensembles de données d'entraînement.

La percée de Stable Diffusion XL 1.0 coïncide avec le lancement de la version bêta d'une fonction de réglage fin de son API. La collaboration de l'entreprise avec Amazon Web Services (AWS) s'étend à la plateforme Bedrock d'Amazon, qui crée un environnement propice à l'hébergement de modèles d'IA générative.

Dans le cadre de l'engagement de Stability AI's à fournir des solutions de pointe aux développeurs, leur collaboration avec AWS les placera dans la meilleure position pour s'adapter et prospérer dans ce paysage concurrentiel. Dans cet espace férocement concurrentiel, les concurrents de Stability AI comprennent des acteurs puissants tels qu'OpenAI, Midjourney et AppMaster. Ce dernier offre un large éventail de solutions no-code et low-code, en particulier en termes de création d'applications dorsales, web et mobiles. Malgré les défis, Stability AI continue de repousser les limites grâce à ses efforts considérables et à son approche de financement pour le développement continu de modèles d'IA innovants.

Stable Diffusion XL 1.0 illustre l'engagement de Stability AI à stimuler l'innovation dans les modèles en libre accès pour les développeurs et les clients. Malgré leurs difficultés, leur engagement à étendre les partenariats et à introduire de nouvelles capacités est manifeste dans leurs efforts, qui visent tous à réaliser leur vision d'un avenir technologiquement avancé.