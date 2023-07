Con una mossa rivoluzionaria, Stability AI ha presentato la sua ultima innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale, Stable Diffusion XL 1.0. Definito come l'offerta più avanzata e flessibile dell'azienda, questo rivoluzionario modello text-to-image rappresenta un passo pionieristico nel panorama dell'intelligenza artificiale. Il suo codice sorgente è disponibile gratuitamente su GitHub, insieme alle API e alle applicazioni consumer di Stability, ClipDrop e DreamStudio.

Secondo Stability AI, Stable Diffusion XL 1.0 si distingue per il miglioramento della vivacità dei colori, del bilanciamento di luci e ombre e del contrasto generale dell'immagine rispetto alla versione precedente. Come sottolineato da Joe Penna, responsabile dell'Applied Machine Learning dell'azienda, questo importante balzo in avanti nel settore dell'IA comporta un enorme miglioramento in termini di generazione di immagini. La disponibilità in formato open-source dovrebbe favorire un impegno più ampio da parte della comunità dell'IA.

In una discussione con TechCrunch, Penna ha illustrato l'impressionante capacità del modello di generare immagini ad alta definizione con una risoluzione di 1 megapixel in pochi secondi e con diversi rapporti di aspetto. Con i suoi 3,5 miliardi di parametri, Stable Diffusion XL 1.0 diventa un modello altamente sofisticato, appreso e addestrato sulla base di un'ampia gamma di dati, per risolvere i problemi di generazione delle immagini.

Nonostante il suo sorprendente potenziale di formazione e messa a punto, Stable Diffusion XL 1.0 è particolarmente facile da usare. Semplifica la creazione di progetti intricati sfruttando i suggerimenti di base dell'elaborazione del linguaggio naturale, snellendo in modo significativo il processo di messa a punto di concetti e stili unici.

L'ambito di applicazione di Stable Diffusion XL 1.0 è ampio e comprende l'area della generazione di testi. Come ha rivelato Penna, questo modello ha una capacità superiore di generare testi avanzati con un'eccellente leggibilità, un'impresa che è rimasta irraggiungibile per molti modelli text-to-image concorrenti.

Il modello è dotato di supporto per l'inpainting e l'outpainting, consentendo agli utenti di ricostruire le parti mancanti di un'immagine e di estendere quelle esistenti. Un ulteriore punto di forza è la funzione di prompt "da immagine a immagine", che consente agli utenti di perfezionare un'immagine esistente aggiungendo suggerimenti testuali complementari. Il modello riconosce e applica istruzioni complesse fornite in messaggi concisi, a differenza dei suoi predecessori che richiedevano indicazioni testuali più lunghe.

In risposta alla controversia in corso sull'uso di opere di artisti per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale, Stability AI sostiene di rispettare la dottrina del fair use, evitando così responsabilità legali. Nonostante abbia dovuto affrontare diverse cause legali da parte di artisti e della società di foto stock Getty Images, l'azienda sostiene di rispettare le richieste degli artisti di rimuovere le loro opere dai set di dati per l'addestramento.

La svolta di Stable Diffusion XL 1.0 coincide con il lancio in versione beta di una funzione di perfezionamento dell'API. La collaborazione dell'azienda con Amazon Web Services (AWS) si estende alla piattaforma Bedrock di Amazon, che crea un ambiente favorevole all'hosting di modelli di intelligenza artificiale generativa.

Nell'ambito dell'impegno di Stability AI's a fornire soluzioni all'avanguardia per gli sviluppatori, la collaborazione con AWS la metterà nella posizione migliore per adattarsi e prosperare in questo panorama competitivo. In questo spazio fortemente competitivo, i concorrenti di Stability AI includono attori potenti come OpenAI, Midjourney e AppMaster. Quest'ultimo offre un'ampia gamma di soluzioni no-code e low-code, in particolare per quanto riguarda la creazione di applicazioni backend, web e mobile. Nonostante le sfide, Stability AI continua a spingersi oltre i confini con i suoi notevoli sforzi e il suo approccio di finanziamento verso il continuo sviluppo di modelli di IA innovativi.

Stable Diffusion XL 1.0 esemplifica l'impegno di Stability AI a promuovere l'innovazione nei modelli ad accesso aperto per sviluppatori e clienti. Nonostante le difficoltà, l'impegno di Stability AI nell'ampliare le partnership e nell'introdurre nuove funzionalità è evidente nei suoi sforzi, tutti volti a realizzare la sua visione di un futuro tecnologicamente avanzato.