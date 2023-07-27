Компания Stability AI представила свою последнюю инновационную разработку в области искусственного интеллекта - Stable Diffusion XL 1.0. Эта революционная модель преобразования текста в изображение, которую компания называет самым передовым и гибким предложением на сегодняшний день, представляет собой новаторский шаг в области искусственного интеллекта. Ее исходный код находится в свободном доступе на GitHub вместе с API Stability и потребительскими приложениями ClipDrop и DreamStudio.

По словам представителей Stability AI, Stable Diffusion XL 1.0 отличается от предыдущей версии улучшенной цветовой вибрацией, балансом света и тени, а также общей контрастностью изображения. Как подчеркнул Джо Пенна, руководитель отдела прикладного машинного обучения компании, этот серьезный скачок в области искусственного интеллекта дает значительное улучшение в плане формирования изображений. Ожидается, что выход этой версии с открытым исходным кодом будет способствовать более широкому вовлечению в сообщество ИИ.

В беседе с TechCrunch Пенна рассказал о впечатляющей способности модели генерировать изображения высокой четкости с полным разрешением 1 мегапиксель за считанные секунды и с различным соотношением сторон. Обладая 3,5 млрд. параметров, Stable Diffusion XL 1.0 становится сложнейшей моделью, обучаемой на основе большого количества данных и позволяющей решать сложные задачи генерации изображений.

Несмотря на поразительные возможности обучения и настройки, Stable Diffusion XL 1.0 отличается удобством использования. Он упрощает создание сложных дизайнов, используя базовые подсказки естественного языка, что значительно упрощает процесс тонкой настройки под уникальные концепции и стили.

Сфера применения Stable Diffusion XL 1.0 очень широка и охватывает область генерации текстов. По словам Пенны, эта модель обладает превосходной способностью генерировать сложный текст с отличной разборчивостью, что остается недостижимым для многих конкурирующих моделей преобразования текста в изображение.

Модель поддерживает функции inpainting и outpainting, позволяя пользователям восстанавливать недостающие части изображения и расширять существующие. Дополнительным преимуществом является функция подсказок "от изображения к изображению", которая позволяет уточнять существующее изображение путем добавления дополнительных текстовых подсказок. Модель распознает и применяет сложные инструкции, представленные в лаконичных подсказках, в отличие от предшественников, которые требовали более длинных текстовых подсказок.

В ответ на продолжающиеся споры об использовании работ художников для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта компания Stability AI заявляет о соблюдении доктрины добросовестного использования, что позволяет избежать юридической ответственности. Несмотря на многочисленные судебные иски от художников и компании Getty Images, компания утверждает, что уважает просьбы художников об удалении их работ из наборов обучающих данных.

Прорыв Stable Diffusion XL 1.0 совпал с запуском бета-версии функции тонкой настройки API. Сотрудничество компании с Amazon Web Services (AWS) распространяется и на платформу Amazon Bedrock, которая создает благоприятные условия для размещения генеративных моделей ИИ.

Сотрудничество с AWS является частью программы Stability AI's, направленной на предоставление современных решений для разработчиков, что позволит компании наилучшим образом адаптироваться и процветать в условиях жесткой конкуренции. В этом жестком конкурентном пространстве соперниками Stability AI являются такие мощные игроки, как OpenAI, Midjourney и AppMaster. Последний предлагает широкий спектр решений no-code и low-code, в частности, в области создания бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений. Несмотря на трудности, Stability AI продолжает расширять границы, прилагая значительные усилия и финансируя постоянное развитие инновационных моделей ИИ.

Stable Diffusion XL 1.0 является примером стремления Stability AI к инновациям в области моделей с открытым доступом как для разработчиков, так и для клиентов. Несмотря на трудности, Stability AI стремится к расширению партнерских отношений и внедрению новых возможностей, и все эти усилия направлены на реализацию своего видения технологически продвинутого будущего.