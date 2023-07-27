في خطوة رائدة ، أطلقت Stability AI أحدث ابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي ، Stable Diffusion XL 1.0. يُعد هذا النموذج الثوري لتحويل النص إلى صورة بمثابة العرض الأكثر تقدمًا ومرونة من الشركة حتى الآن ، ويجسد خطوة رائدة في مشهد الذكاء الاصطناعي. يتوفر كود المصدر الخاص به مجانًا على GitHub جنبًا إلى جنب مع Stability's API وتطبيقات المستهلك ، ClipDrop و DreamStudio.

وفقًا لـ Stability AI ، يميز Stable Diffusion XL 1.0 نفسه من خلال حيوية الألوان المحسنة ، وتوازن الضوء والظل ، وتباين الصورة بشكل عام مقارنة بإصداره السابق. كما أكد جو بينا ، رئيس قسم التعلم الآلي التطبيقي في الشركة ، فإن هذه القفزة الكبيرة إلى الأمام في مجال الذكاء الاصطناعي تجلب تحسينًا هائلاً فيما يتعلق بتوليد الصور. من المتوقع أن يؤدي التوافر في تنسيق مفتوح المصدر إلى مشاركة أوسع مع مجتمع الذكاء الاصطناعي.

في مناقشة مع TechCrunch ، حدد Penna القدرة الرائعة للنموذج على إنشاء صور عالية الدقة بدقة 1 ميجابكسل كاملة في ثوان معدودة وعبر نسب أبعاد مختلفة. يتميز Stable Diffusion XL 1.0 بمعامل قوي يبلغ 3.5 مليار معلمة ، وأصبح نموذجًا متطورًا للغاية ، تم تعلمه وتدريبه من البيانات الشاملة ، من أجل تحسين تحديات إنشاء الصور.

على الرغم من إمكانات التدريب والضبط المذهلة ، إلا أن Stable Diffusion XL 1.0 سهل الاستخدام بشكل ملحوظ. إنه يبسط إنشاء تصميمات معقدة من خلال الاستفادة من المطالبات الأساسية من معالجة اللغة الطبيعية ، مما يبسط بشكل كبير عملية الضبط الدقيق للمفاهيم والأنماط الفريدة.

نطاق تطبيق Stable Diffusion XL 1.0 واسع ، ويشمل مجال إنشاء النص. كما كشفت Penna ، يتمتع هذا النموذج بقدرة فائقة على إنشاء نص متقدم مع وضوح ممتاز ، وهو إنجاز ظل بعيد المنال للعديد من نماذج تحويل النص إلى صورة المتنافسة.

يأتي النموذج مع دعم للطلاء الداخلي والطلاء الخارجي ، مما يسمح للمستخدمين بإعادة بناء الأجزاء المفقودة من الصورة وتوسيع الأجزاء الموجودة. الميزة الإضافية المضافة هي ميزة موجه "صورة إلى صورة" ، والتي تتيح للمستخدمين تحسين صورة موجودة عن طريق إضافة مطالبات نصية تكميلية. يتعرف النموذج على الإرشادات المعقدة المتوفرة في المطالبات الموجزة ويطبقها ، على عكس سابقاتها ، والتي تتطلب إشارات نصية أطول.

رداً على الجدل المستمر حول استخدام أعمال الفنانين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية ، تدعي شركة Stability AI الالتزام بمبدأ الاستخدام العادل ، وبالتالي تجنب المسؤوليات القانونية. على الرغم من مواجهة دعاوى قضائية متعددة من فنانين وشركة Getty Images ، تؤكد الشركة أنها تحترم طلبات الفنانين لإزالة أعمالهم من مجموعات بيانات التدريب الخاصة بها.

يتزامن الإصدار الجديد Stable Diffusion XL 1.0 مع الإطلاق التجريبي لميزة الضبط الدقيق لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة به. يمتد تعاون الشركة مع Amazon Web Services (AWS) إلى منصة Bedrock من Amazon ، والتي تخلق بيئة مواتية لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

كجزء من التزام Stability AI's بتقديم أحدث الحلول للمطورين ، فإن تعاونهم مع AWS سيضعهم في أفضل وضع للتكيف والازدهار في هذا المشهد التنافسي. في هذا الفضاء شديد التنافس ، يشمل المتنافسون على Stability AI لاعبين أقوياء مثل OpenAI و Midjourney و AppMaster. يقدم الأخير مجموعة واسعة من الحلول الخالية من no-code low-code ، لا سيما من حيث إنشاء الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. على الرغم من التحديات ، يواصل Stability AI دفع الحدود من خلال جهوده الكبيرة ونهج التمويل نحو التطوير المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة.

يجسد Stable Diffusion XL 1.0 تعهد شركة Stability AI بدفع الابتكار في نماذج الوصول المفتوح للمطورين والعملاء على حدٍ سواء. على الرغم من كفاحهم ، فإن التزامهم بتوسيع الشراكات وإدخال قدرات جديدة يتجلى في مساعيهم ، وكلها تهدف إلى تحقيق رؤيتهم لمستقبل متقدم تقنيًا.