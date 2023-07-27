稳定人工智能公司（Stability AI）推出了其在人工智能领域的最新创新产品--Stable Diffusion XL 1.0，这是一项开创性的举措。这一革命性的文本到图像模型被称为公司迄今为止最先进、最灵活的产品，体现了人工智能领域的开创性进步。其源代码可在 GitHub 上免费获取，Stability 的应用程序接口（API）和消费者应用程序 ClipDrop 和 DreamStudio 也一并提供。

据 Stability AI 公司介绍，与前一版本相比，Stable Diffusion XL 1.0 在色彩鲜艳度、光影平衡和整体图像对比度方面都有了很大改进。正如公司应用机器学习主管 Joe Penna 所强调的那样，人工智能领域的这一重大飞跃在图像生成方面带来了巨大的提升。开源格式的推出有望促进人工智能社区更广泛的参与。

在与 TechCrunch 的讨论中，Penna 概述了该模型令人印象深刻的能力，即只需几秒钟就能生成全 100 万像素分辨率的高清图像，而且图像长宽比各不相同。Stable Diffusion XL 1.0 拥有 35 亿个强大的参数，是一个从大量数据中学习和训练出来的高度复杂的模型，可以应对图像生成方面的挑战。

尽管具有惊人的训练和调整潜力，但 Stable Diffusion XL 1.0 对用户却非常友好。它利用自然语言处理的基本提示，简化了复杂设计的创建，大大简化了针对独特概念和风格的微调过程。

稳定扩散 XL 1.0 的应用范围非常广泛，包括文本生成领域。正如 Penna 透露的那样，该模型具有生成高级文本的卓越能力，而且具有极佳的可读性，这是许多同类文本到图像模型一直无法企及的。

该模型支持内绘和外绘，允许用户重建图像的缺失部分并扩展现有部分。此外，"图像到图像 "提示功能也是一大亮点，用户可以通过添加补充文本提示来完善现有图像。与需要较长文本提示的前代产品不同，该模型可以识别并应用简明提示中提供的复杂指令。

针对使用艺术家作品训练人工智能生成模型的持续争议，Stability AI 声称遵守合理使用原则，从而避免了法律责任。尽管面临着来自艺术家和图片公司 Getty Images 的多起诉讼，但该公司坚持认为，它尊重艺术家提出的将其作品从训练数据集中删除的要求。

在推出突破性的 Stable Diffusion XL 1.0 的同时，该公司还推出了 API 微调功能的测试版。该公司与亚马逊网络服务（AWS）的合作延伸到了亚马逊的Bedrock平台，该平台为托管人工智能生成模型创造了有利环境。

Stability AI's 致力于为开发人员提供最先进的解决方案，与 AWS 的合作将使他们在竞争激烈的环境中处于适应和发展的最佳位置。在这个竞争激烈的领域，Stability AI 的竞争者包括 OpenAI、Midjourney 和AppMaster 等实力雄厚的公司。后者提供广泛的no-code 和low-code 解决方案，尤其是在后台、网络和移动应用创建方面。尽管挑战重重，但稳定人工智能公司仍在不断突破界限，为持续开发创新人工智能模型付出了巨大努力，并采取了资助方法。

Stable Diffusion XL 1.0 充分体现了 Stability AI 为开发者和客户推动开放式访问模型创新的承诺。尽管他们举步维艰，但他们对扩大合作伙伴关系和引入新功能的承诺体现在他们的努力中，所有这些都旨在实现他们对技术先进的未来的愿景。