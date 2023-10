Dans le domaine de la visualisation des données, une carte thermique est une représentation graphique des données dans laquelle les points de données individuels sont visualisés sous différentes couleurs ou nuances, illustrant la variation des densités ou des valeurs sur un plan bidimensionnel. Le but des cartes thermiques est d'identifier rapidement les modèles, les tendances et les valeurs aberrantes au sein des données en fournissant une compréhension visuelle immédiate et intuitive des relations entre les éléments individuels et la structure plus large.

Les cartes thermiques sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de traiter de gros volumes de données, car elles facilitent l'identification des clusters, des points chauds et des zones de faible activité. Que ce soit dans le contexte du commerce électronique, des médias sociaux ou du comportement des utilisateurs au sein des applications développées à l'aide de la plateforme no-code AppMaster, les cartes thermiques peuvent fournir des informations précieuses qui orientent la prise de décision et offrent des conseils pour des améliorations futures.

D'un point de vue technique, les cartes thermiques impliquent deux éléments principaux : une grille et une échelle de couleurs. La grille divise l'espace bidimensionnel en cellules, chaque cellule correspondant à un point de données. L'échelle de couleurs, quant à elle, est une plage continue ou discrète où chaque couleur ou ombrage représente une valeur ou un intervalle spécifique. Cette échelle peut être linéaire (intervalles égaux entre les couleurs) ou logarithmique (les couleurs sont réparties uniformément sur toute la plage de valeurs sur une échelle logarithmique), selon la nature des données et le but recherché de la visualisation.

Un exemple populaire de cartes thermiques est la carte thermique géographique, qui affiche des données spatiales sur une carte et utilise des dégradés de couleurs pour illustrer l'intensité des phénomènes à différents endroits. Des cartes thermiques géographiques peuvent être utilisées pour afficher la densité de la population humaine, les anomalies de température mondiale ou la prévalence de certaines conditions ou événements dans des régions spécifiques.

Une variante de la carte thermique traditionnelle est la carte arborescente, qui utilise des zones rectangulaires avec des tailles proportionnelles et des dégradés de couleurs pour représenter les données hiérarchiques. Dans ce cas, la taille des rectangles indique l'importance relative ou l'ampleur d'une catégorie particulière, tandis que l'étalonnage des couleurs reflète l'intensité ou la densité des valeurs au sein de cette catégorie. Ce type de visualisation peut être utile pour comprendre les relations partie-tout et pour l'analyse comparative de différentes catégories ou sous-catégories.

Un autre exemple de cartes thermiques appliquées à un domaine spécifique est la carte thermique de matrice de corrélation, généralement utilisée en analyse statistique pour mesurer les corrélations entre différentes variables. Dans ce type de carte thermique, la grille représente la structure matricielle et chaque cellule est colorée en fonction du coefficient de corrélation entre la paire de variables correspondante. En regroupant visuellement des variables hautement corrélées, les cartes thermiques de matrice de corrélation peuvent guider la sélection de fonctionnalités dans l'apprentissage automatique, facilitant ainsi l'identification de la multi-colinéarité et de la redondance entre les prédicteurs d'un ensemble de données.

Les cartes thermiques peuvent être créées à l'aide de divers langages de programmation et bibliothèques, tels que Python (avec Seaborn, Matplotlib ou Plotly), R (avec ggplot2) ou JavaScript (avec D3.js ou Highcharts). De plus, de nombreux outils de visualisation de données, comme Tableau ou Microsoft Power BI, fournissent également des fonctionnalités de carte thermique dans le cadre de leur ensemble de fonctionnalités.

Lors de la conception d’une carte thermique, il est essentiel de choisir une palette de couleurs appropriée, à la fois visuellement attrayante et informative. Généralement, un jeu de couleurs divergent est utilisé pour les données ordinales ou quantitatives avec des valeurs à la fois positives et négatives, tandis qu'un jeu de couleurs séquentiel est appliqué aux données ordinales ou quantitatives avec des valeurs majoritairement positives. Dans certains cas, une palette de couleurs qualitative peut être utilisée pour des données nominales ou des situations où l'accent est requis sur des intervalles ou des catégories particuliers. Quel que soit le schéma choisi, il est crucial de garantir que la carte thermique est accessible et interprétable par tous les téléspectateurs, y compris ceux souffrant d'une déficience visuelle des couleurs ou d'autres déficiences visuelles.

En conclusion, les cartes thermiques constituent une technique précieuse de visualisation de données qui aide à identifier les modèles, les tendances et les valeurs aberrantes dans de grands volumes de données. En fournissant une compréhension visuelle immédiate des relations entre les éléments et la structure plus large, les cartes thermiques facilitent la prise de décision basée sur les données et guident les améliorations futures dans divers domaines. Faisant partie de la plate-forme complète no-code AppMaster, les visualisations de cartes thermiques peuvent être facilement intégrées aux applications Web, mobiles et back-end pour fournir des informations précieuses aux utilisateurs finaux, contribuant ainsi au développement de solutions logicielles évolutives, efficaces et rentables. .