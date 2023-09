Mesures de performances front-end

Les mesures de performances frontales sont des attributs quantifiables qui évaluent l'efficience, l'efficacité et l'expérience utilisateur globale des applications Web et des pages Web du point de vue du client. Ces mesures aident les développeurs, les concepteurs et les équipes produit à identifier les goulots d'étranglement en matière de performances, à prioriser les optimisations et à mesurer les progrès vers la réalisation d'objectifs de performances spécifiques. Étant donné que les performances du frontend ont un impact direct sur la fidélisation des utilisateurs, les taux de conversion et la satisfaction globale des utilisateurs, il s'agit d'un aspect essentiel du développement Web moderne.

Sur la plate-forme no-code AppMaster, nous sommes fiers de générer des applications qui non seulement répondent aux exigences des clients, mais excellent également en termes de performances frontales, garantissant des applications Web à chargement rapide, réactives et visuellement attrayantes pour les utilisateurs finaux.

Il existe plusieurs indicateurs clés de performances front-end que les développeurs et les équipes produit doivent surveiller et optimiser pour offrir une expérience utilisateur satisfaisante. Certaines de ces mesures critiques incluent :

Métriques de performances de chargement : cette catégorie de métriques se concentre sur la mesure du temps nécessaire pour charger et afficher le contenu demandé à l’écran. Certaines mesures de chargement populaires incluent :

Métriques de performances de rendu : cette catégorie de métriques évalue l'efficacité des navigateurs dans le traitement et le rendu du contenu des pages Web. Certaines mesures de rendu cruciales comprennent :

cette métrique évalue le temps nécessaire pour qu'une page devienne peu interactive, ce qui signifie que la plupart des éléments de l'interface utilisateur sont utilisables et que la page répond raisonnablement rapidement aux entrées de l'utilisateur. Frame Rate (FPS) : mesurant le nombre d'images par seconde affichées par un navigateur, une fréquence d'images plus élevée garantit des transitions, des animations et un défilement plus fluides, ce qui contribue à une expérience utilisateur plus fluide.

Métriques de performances d'exécution : cette catégorie de métriques se concentre sur les performances d'exécution du code Javascript et d'autres éléments interactifs inclus dans une application Web. Les mesures d'exécution importantes incluent :

les tâches longues sont des tâches de navigateur qui prennent plus de 50 ms sur le thread principal. Un nombre élevé de tâches longues contribue aux pages inutiles, ce qui se traduit par une expérience utilisateur moins réactive et moins fluide. Temps de blocage total (TBT) : le TBT mesure la durée totale pendant laquelle le thread principal a été bloqué en raison de tâches longues, entravant l'interactivité et le rendu. Minimiser le TBT améliore la réactivité d'un site et l'UX globale.

En conclusion, les mesures de performances front-end sont essentielles pour évaluer et optimiser l'expérience côté client des applications Web. En surveillant et en optimisant en permanence ces paramètres de performances, les développeurs et les équipes produit peuvent améliorer considérablement l'expérience, la satisfaction et la rétention des utilisateurs, ce qui se traduira finalement par des applications et des entreprises plus performantes.