Metriche sulle prestazioni del frontend

Le metriche delle prestazioni frontend sono attributi quantificabili che valutano l'efficienza, l'efficacia e l'esperienza utente complessiva delle applicazioni Web e delle pagine Web dal punto di vista lato client. Queste metriche aiutano sviluppatori, progettisti e team di prodotto a identificare i colli di bottiglia delle prestazioni, dare priorità alle ottimizzazioni e misurare i progressi verso il raggiungimento di obiettivi prestazionali specifici. Poiché le prestazioni del frontend influiscono direttamente sulla fidelizzazione degli utenti, sui tassi di conversione e sulla soddisfazione complessiva degli utenti, si tratta di un aspetto critico dello sviluppo web moderno.

Nella piattaforma no-code AppMaster, siamo orgogliosi di generare applicazioni che non solo soddisfano i requisiti dei clienti ma eccellono anche nelle prestazioni del frontend, garantendo applicazioni web a caricamento rapido, reattive e visivamente accattivanti per gli utenti finali.

Esistono diversi parametri chiave delle prestazioni del frontend che gli sviluppatori e i team di prodotto dovrebbero monitorare e ottimizzare per fornire un'esperienza utente soddisfacente. Alcuni di questi parametri critici includono:

Metriche delle prestazioni di caricamento: questa categoria di metriche si concentra sulla misurazione del tempo impiegato per caricare e visualizzare il contenuto richiesto sullo schermo. Alcune metriche di caricamento popolari includono:

First Contentful Paint (FCP): misura il tempo impiegato dal primo elemento (testo, immagine o tela) per eseguire il rendering sullo schermo. FCP è un indicatore cruciale della velocità di carico percepita e ha un impatto significativo sulla soddisfazione dell'utente.

misura il tempo impiegato dal primo elemento (testo, immagine o tela) per eseguire il rendering sullo schermo. FCP è un indicatore cruciale della velocità di carico percepita e ha un impatto significativo sulla soddisfazione dell'utente. First Meaningful Paint (FMP): FMP valuta il tempo impiegato per visualizzare il contenuto più significativo sullo schermo. Questo segmento ricco di informazioni è solitamente il target di utenti principale e influenza la fidelizzazione degli utenti e i tassi di conversione.

FMP valuta il tempo impiegato per visualizzare il contenuto più significativo sullo schermo. Questo segmento ricco di informazioni è solitamente il target di utenti principale e influenza la fidelizzazione degli utenti e i tassi di conversione. Time to Interactive (TTI): TTI misura la quantità di tempo necessaria affinché una pagina diventi completamente interattiva, inclusi elementi come pulsanti, collegamenti e campi di input. Un TTI più breve si traduce in un sito più reattivo, migliorando il coinvolgimento e la soddisfazione degli utenti.

Metriche delle prestazioni di rendering: questa categoria di metriche valuta l'efficienza dei browser nell'elaborazione e nel rendering del contenuto della pagina web. Alcune metriche di rendering cruciali comprendono:

Indice di velocità: l'indice di velocità misura la velocità con cui viene popolato il contenuto visibile di una pagina. Misura il modo in cui gli utenti percepiscono il ritmo di caricamento del contenuto della pagina, con valori di indice più bassi che indicano tempi di caricamento percepiti più rapidi.

l'indice di velocità misura la velocità con cui viene popolato il contenuto visibile di una pagina. Misura il modo in cui gli utenti percepiscono il ritmo di caricamento del contenuto della pagina, con valori di indice più bassi che indicano tempi di caricamento percepiti più rapidi. Prima inattività della CPU: questa metrica valuta il tempo impiegato da una pagina per diventare minimamente interattiva, il che significa che la maggior parte degli elementi dell'interfaccia utente sono utilizzabili e la pagina risponde in modo ragionevolmente rapido all'input dell'utente.

questa metrica valuta il tempo impiegato da una pagina per diventare minimamente interattiva, il che significa che la maggior parte degli elementi dell'interfaccia utente sono utilizzabili e la pagina risponde in modo ragionevolmente rapido all'input dell'utente. Frequenza fotogrammi (FPS): misurando il numero di fotogrammi al secondo visualizzati da un browser, una frequenza fotogrammi più elevata garantisce transizioni, animazioni e scorrimento più fluidi, contribuendo a un'esperienza utente più fluida.

Metriche delle prestazioni di runtime: questa categoria di metriche si concentra sulle prestazioni di esecuzione del codice Javascript e di altri elementi interattivi inclusi in un'applicazione web. Importanti metriche di runtime includono:

Tempo del thread principale: misura il tempo impiegato dal thread principale di un browser, responsabile del rendering e dell'esecuzione di JavaScript. Un tempo di thread principale più breve implica rendering e reattività più rapidi.

misura il tempo impiegato dal thread principale di un browser, responsabile del rendering e dell'esecuzione di JavaScript. Un tempo di thread principale più breve implica rendering e reattività più rapidi. Attività lunghe: le attività lunghe sono attività del browser che richiedono più di 50 ms per essere completate nel thread principale. Un numero elevato di attività lunghe contribuisce al page jank, determinando un'esperienza utente meno reattiva e meno fluida.

le attività lunghe sono attività del browser che richiedono più di 50 ms per essere completate nel thread principale. Un numero elevato di attività lunghe contribuisce al page jank, determinando un'esperienza utente meno reattiva e meno fluida. Total Blocking Time (TBT): TBT misura la quantità totale di tempo in cui il thread principale è stato bloccato a causa di attività lunghe, ostacolando l'interattività e il rendering. Ridurre al minimo il TBT migliora la reattività di un sito e la UX complessiva.

In conclusione, le metriche delle prestazioni del frontend sono essenziali per valutare e ottimizzare l'esperienza lato client delle applicazioni web. In AppMaster, soddisfiamo questa esigenza garantendo che le applicazioni web generate utilizzando la nostra piattaforma mostrino prestazioni di alto livello in ogni aspetto misurabile. Monitorando e ottimizzando continuamente questi parametri prestazionali, gli sviluppatori e i team di prodotto possono migliorare in modo significativo l'esperienza, la soddisfazione e la fidelizzazione degli utenti, con il risultato finale di applicazioni e aziende di maggior successo.