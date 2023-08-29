Ön Uç Performans Metrikleri, web uygulamalarının ve web sayfalarının verimliliğini, etkililiğini ve genel kullanıcı deneyimini istemci tarafı perspektifinden değerlendiren ölçülebilir özelliklerdir. Bu ölçümler geliştiricilerin, tasarımcıların ve ürün ekiplerinin performans darboğazlarını belirlemesine, optimizasyonlara öncelik vermesine ve belirli performans hedeflerine ulaşma yönündeki ilerlemeyi ölçmesine yardımcı olur. Ön uç performansı, kullanıcıyı elde tutmayı, dönüşüm oranlarını ve genel kullanıcı memnuniyetini doğrudan etkilediğinden, modern web geliştirmenin kritik bir yönüdür.

AppMaster no-code platformunda, yalnızca müşterilerin gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda ön uç performansında da üstün olan, son kullanıcılar için hızlı yüklenen, yanıt veren ve görsel olarak çekici web uygulamaları sağlayan uygulamalar üretmekten gurur duyuyoruz.

Tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlamak için geliştiricilerin ve ürün ekiplerinin izlemesi ve optimize etmesi gereken birkaç önemli ön uç performans ölçümü vardır. Bu kritik metriklerden bazıları şunlardır:

Yükleme Performansı Metrikleri: Bu metrik kategorisi, istenen içeriğin ekranda yüklenmesi ve görüntülenmesi için geçen süreyi ölçmeye odaklanır. Bazı popüler yükleme ölçümleri şunları içerir:

İlk İçerikli Boya (FCP): Bu, ilk öğenin (metin, resim veya tuval) ekranda oluşturulması için geçen süreyi ölçer. FCP, algılanan yükleme hızının önemli bir göstergesidir ve kullanıcı memnuniyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bu, ilk öğenin (metin, resim veya tuval) ekranda oluşturulması için geçen süreyi ölçer. FCP, algılanan yükleme hızının önemli bir göstergesidir ve kullanıcı memnuniyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İlk Anlamlı Boya (FMP): FMP, içeriğin en önemli parçasını ekranda görüntülemek için geçen süreyi değerlendirir. Bu bilgi ağırlıklı segment genellikle birincil kullanıcı hedefidir ve kullanıcıyı elde tutma ve dönüşüm oranlarını etkiler.

FMP, içeriğin en önemli parçasını ekranda görüntülemek için geçen süreyi değerlendirir. Bu bilgi ağırlıklı segment genellikle birincil kullanıcı hedefidir ve kullanıcıyı elde tutma ve dönüşüm oranlarını etkiler. Etkileşim Süresi (TTI): TTI, düğmeler, bağlantılar ve giriş alanları gibi öğeler de dahil olmak üzere bir sayfanın tamamen etkileşimli hale gelmesi için geçen süreyi ölçer. Daha kısa bir TTI, daha hızlı yanıt veren bir siteyle sonuçlanır ve kullanıcı katılımını ve memnuniyetini artırır.

İşleme Performansı Metrikleri: Bu metrik kategorisi, tarayıcıların web sayfası içeriğini işleme ve görüntülemedeki verimliliğini değerlendirir. Bazı önemli görüntü oluşturma metrikleri şunları içerir:

Hız Endeksi: Hız Endeksi, bir sayfanın görünür içeriğinin ne kadar hızlı doldurulduğunu ölçer. Kullanıcıların sayfa içeriği yükleme hızını nasıl algıladıklarını ölçer; daha düşük endeks değerleri, algılanan yükleme sürelerinin daha hızlı olduğunu gösterir.

Hız Endeksi, bir sayfanın görünür içeriğinin ne kadar hızlı doldurulduğunu ölçer. Kullanıcıların sayfa içeriği yükleme hızını nasıl algıladıklarını ölçer; daha düşük endeks değerleri, algılanan yükleme sürelerinin daha hızlı olduğunu gösterir. İlk CPU Boşta Kalması: Bu ölçüm, bir sayfanın minimum düzeyde etkileşimli hale gelmesi için geçen süreyi değerlendirir; bu, çoğu kullanıcı arayüzü öğesinin kullanılabilir olduğu ve sayfanın kullanıcı girişine oldukça hızlı yanıt verdiği anlamına gelir.

Bu ölçüm, bir sayfanın minimum düzeyde etkileşimli hale gelmesi için geçen süreyi değerlendirir; bu, çoğu kullanıcı arayüzü öğesinin kullanılabilir olduğu ve sayfanın kullanıcı girişine oldukça hızlı yanıt verdiği anlamına gelir. Kare Hızı (FPS): Bir tarayıcı tarafından saniye başına görüntülenen kare sayısını ölçen daha yüksek kare hızı, daha akıcı geçişler, animasyonlar ve kaydırma sağlar ve bu da daha akıcı bir kullanıcı deneyimine katkıda bulunur.

Çalışma Zamanı Performans Metrikleri: Bu metrik kategorisi, bir web uygulamasında yer alan Javascript kodunun ve diğer etkileşimli öğelerin yürütülmesi performansına odaklanır. Önemli çalışma zamanı ölçümleri şunları içerir:

Ana İş Parçacığı Süresi: Bu, JavaScript'in oluşturulmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan tarayıcının ana iş parçacığının harcadığı süreyi ölçer. Daha kısa bir ana iş parçacığı süresi, daha hızlı oluşturma ve yanıt verme anlamına gelir.

Bu, JavaScript'in oluşturulmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan tarayıcının ana iş parçacığının harcadığı süreyi ölçer. Daha kısa bir ana iş parçacığı süresi, daha hızlı oluşturma ve yanıt verme anlamına gelir. Uzun Görevler: Uzun görevler, ana iş parçacığında tamamlanması 50 ms'den uzun süren tarayıcı görevleridir. Çok sayıda uzun görev, sayfa atlamasına katkıda bulunur ve bu da daha az yanıt veren ve daha az sorunsuz bir kullanıcı deneyimine neden olur.

Uzun görevler, ana iş parçacığında tamamlanması 50 ms'den uzun süren tarayıcı görevleridir. Çok sayıda uzun görev, sayfa atlamasına katkıda bulunur ve bu da daha az yanıt veren ve daha az sorunsuz bir kullanıcı deneyimine neden olur. Toplam Engelleme Süresi (TBT): TBT, etkileşimi ve oluşturmayı engelleyen uzun görevler nedeniyle ana iş parçacığının engellendiği toplam süreyi ölçer. TBT'yi en aza indirmek sitenin yanıt verme hızını ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Sonuç olarak, web uygulamalarının istemci tarafı deneyimini değerlendirmek ve optimize etmek için ön uç performans ölçümleri önemlidir. AppMaster olarak, platformumuzu kullanarak oluşturulan web uygulamalarının ölçülebilir her açıdan üst düzey performans sergilemesini sağlayarak bu ihtiyacı karşılıyoruz. Geliştiriciler ve ürün ekipleri, bu performans parametrelerini sürekli izleyerek ve optimize ederek kullanıcı deneyimini, memnuniyetini ve elde tutma oranını önemli ölçüde iyileştirebilir ve sonuçta daha başarılı uygulamalar ve işletmeler elde edebilir.