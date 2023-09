Métricas de desempenho de front-end são atributos quantificáveis ​​que avaliam a eficiência, a eficácia e a experiência geral do usuário de aplicativos e páginas da web da perspectiva do lado do cliente. Essas métricas ajudam desenvolvedores, designers e equipes de produto a identificar gargalos de desempenho, priorizar otimizações e medir o progresso para atingir metas de desempenho específicas. Como o desempenho do frontend impacta diretamente a retenção de usuários, as taxas de conversão e a satisfação geral do usuário, é um aspecto crítico do desenvolvimento web moderno.

Existem várias métricas importantes de desempenho de front-end que os desenvolvedores e equipes de produto devem monitorar e otimizar para fornecer uma experiência de usuário satisfatória. Algumas dessas métricas críticas incluem:

Métricas de desempenho de carregamento: esta categoria de métricas se concentra em medir o tempo necessário para carregar e exibir o conteúdo solicitado na tela. Algumas métricas de carregamento populares incluem:

Primeira pintura com conteúdo (FCP): mede o tempo que leva para o primeiro elemento (texto, imagem ou tela) ser renderizado na tela. O FCP é um indicador crucial da velocidade de carregamento percebida e tem um impacto significativo na satisfação do usuário.

Primeira pintura significativa (FMP): O FMP avalia o tempo necessário para exibir o conteúdo mais significativo na tela. Esse segmento com muitas informações geralmente é o principal alvo do usuário e influencia a retenção de usuários e as taxas de conversão.

Tempo de interação (TTI): O TTI mede a quantidade de tempo que leva para uma página se tornar totalmente interativa, incluindo elementos como botões, links e campos de entrada. Um TTI mais curto resulta em um site mais responsivo, melhorando o envolvimento e a satisfação do usuário.

Métricas de desempenho de renderização: esta categoria de métricas avalia a eficiência dos navegadores no processamento e renderização do conteúdo da página da web. Algumas métricas de renderização cruciais incluem:

Índice de velocidade: o índice de velocidade mede a rapidez com que o conteúdo visível de uma página é preenchido. Ele avalia como os usuários percebem o ritmo de carregamento do conteúdo da página, com valores de índice mais baixos indicando tempos de carregamento percebidos mais rápidos.

Primeira CPU ociosa: esta métrica avalia o tempo necessário para que uma página se torne minimamente interativa, o que significa que a maioria dos elementos da UI são utilizáveis ​​e a página responde razoavelmente rapidamente à entrada do usuário.

Taxa de quadros (FPS): medindo o número de quadros por segundo exibidos por um navegador, uma taxa de quadros mais alta garante transições, animações e rolagem mais suaves, o que contribui para uma experiência de usuário mais fluida.

Métricas de desempenho em tempo de execução: esta categoria de métricas concentra-se no desempenho da execução de código Javascript e outros elementos interativos incluídos em um aplicativo da web. Métricas importantes de tempo de execução incluem:

Tempo do Thread Principal: Mede o tempo gasto pelo thread principal de um navegador, responsável pela renderização e execução do JavaScript. Um tempo de thread principal mais curto implica renderização e capacidade de resposta mais rápidas.

Tarefas longas: tarefas longas são tarefas do navegador que levam mais de 50 ms para serem concluídas no thread principal. Um grande número de tarefas longas contribui para a instabilidade da página, resultando em uma experiência do usuário menos responsiva e menos tranquila.

Tempo Total de Bloqueio (TBT): O TBT mede o tempo total que o thread principal ficou bloqueado devido a tarefas longas, dificultando a interatividade e a renderização. Minimizar o TBT melhora a capacidade de resposta e a experiência do usuário geral de um site.

Concluindo, as métricas de desempenho de front-end são essenciais para avaliar e otimizar a experiência do lado do cliente das aplicações web. Ao monitorar e otimizar continuamente esses parâmetros de desempenho, os desenvolvedores e as equipes de produtos podem melhorar significativamente a experiência, a satisfação e a retenção do usuário, resultando em aplicativos e negócios mais bem-sucedidos.