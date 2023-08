Dans la sphère du développement logiciel en constante évolution, l'essor des plates-formes low-code a révolutionné la façon dont les entreprises abordent la création d'applications et l'automatisation des processus. L'un de ces acteurs puissants dans ce domaine est Creatio, une plate-forme low-code complète permettant aux organisations de créer des applications et d'automatiser facilement des processus métier complexes.

Fondée par Katherine Kostereva, Creatio s'est imposée comme un leader dans le domaine du low-code. Avec pour vision d'aider les entreprises à rationaliser leurs opérations et à accélérer la transformation numérique, la société est devenue un fournisseur de solutions de confiance pour les organisations à la recherche d'outils de développement d'applications agiles et efficaces.

Creatio propose une plate-forme low-code permettant aux utilisateurs techniques et non techniques de créer des applications qui améliorent l'efficacité opérationnelle et l'engagement client. La plate-forme combine le développement visuel avec des modèles prédéfinis et une gamme d'outils qui facilitent l'ensemble du cycle de vie de l'application :

Creatio fournit une interface intuitive par glisser-déposer permettant aux utilisateurs de concevoir visuellement des interfaces, des formulaires et des flux de travail. Cela élimine le besoin d'une expertise approfondie en matière de codage, permettant aux professionnels de participer activement au processus de développement. Configuration de la logique métier : les utilisateurs peuvent définir des règles et une logique métier via une interface graphique, réduisant ainsi la dépendance à l'égard du code personnalisé. Cette approche accélère le développement et garantit que les applications s'alignent sur les besoins spécifiques de l'entreprise.

la plate-forme de Creatio excelle dans l'automatisation des processus métier complexes. Les utilisateurs peuvent concevoir et déployer des workflows qui automatisent les tâches, les approbations, les notifications, etc. Cela rationalise les opérations et réduit les efforts manuels, ce qui conduit à une efficacité accrue. Applications mobiles et Web : Creatio permet aux utilisateurs de développer des applications pour les plates-formes Web et mobiles. La plate-forme offre des capacités de conception réactives, garantissant que les applications fonctionnent de manière transparente sur différents appareils et tailles d'écran.

Principales caractéristiques de la création

les applications de Creatio sont conçues pour être réactives, garantissant qu'elles fonctionnent de manière transparente sur différents appareils et tailles d'écran. Cette adaptabilité améliore l'expérience utilisateur et l'accessibilité, rendant les applications utilisables du bureau au mobile. Sécurité et conformité : Creatio accorde la priorité à la sécurité et à la conformité des données. La plate-forme comprend des fonctionnalités telles que le contrôle d'accès basé sur les rôles et le cryptage des données pour garantir que les informations sensibles restent protégées.

Qui peut l'utiliser ?

Creatio est une plate-forme low-code polyvalente qui s'adresse à un large éventail d'utilisateurs, des développeurs citoyens aux professionnels de l'informatique chevronnés. Les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'applications personnalisées adaptées à leurs processus spécifiques peuvent bénéficier de l'interface conviviale et des capacités de développement rapide de Creatio.

Les grandes entreprises cherchant à rationaliser des flux de travail complexes et à automatiser divers processus métier peuvent également tirer parti des fonctionnalités avancées de Creatio. Les options d'évolutivité et de personnalisation de la plate-forme conviennent aux finances, aux ventes, au marketing, au service client et à d'autres secteurs. Que vous soyez un analyste commercial, un chef de service ou un professionnel de l'informatique, Creatio fournit les outils nécessaires pour créer des applications efficaces et personnalisées sans expertise approfondie en codage.

Creation contre AppMaster

Comprendre les points forts et les fonctionnalités uniques de chaque outil est crucial lors de la sélection de la plate-forme low-code ou no-code adaptée aux besoins de votre entreprise. Creatio et AppMaster offrent tous deux des avantages distincts adaptés à différents cas d'utilisation, ce qui rend le processus de prise de décision important.

AppMaster adopte une approche globale du développement d'applications no-code. Fondée par une équipe d'experts en développement de logiciels, AppMaster offre une proposition unique pour la création d'applications diverses englobant des interfaces backend, Web et mobiles. L'ensemble d'outils avancés no-code forme permet aux utilisateurs de concevoir des modèles de données , de définir des processus métier et de créer facilement des interfaces utilisateur interactives. Ce qui distingue AppMaster c'est sa capacité à générer du code source, à compiler des applications, à exécuter des tests et à les déployer dans le cloud. Cela garantit que les entreprises ont un contrôle total sur le cycle de vie de leurs applications, de la conception au déploiement.

Le concepteur visuel BP d' AppMaster permet aux utilisateurs de définir une logique métier complexe sans écrire une seule ligne de code. L'API REST et les points de terminaison WSS offrent des capacités d'intégration transparentes, permettant de connecter des applications à des services et systèmes externes. La prise en charge par la plate-forme de plusieurs frameworks, notamment Vue3, Kotlin , Jetpack Compose et SwiftUI, garantit la compatibilité entre différentes plates-formes et améliore l'expérience utilisateur.

Les applications d' AppMaster sont générées avec Go (golang) pour les backends, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, et un framework piloté par serveur basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Cette pile technologique garantit que les applications sont fonctionnelles, évolutives et performantes.

Alors que Creatio excelle dans l'automatisation des processus métier et les fonctionnalités prédéfinies, AppMaster offre un niveau inégalé de personnalisation, d'évolutivité et de contrôle sur le processus de développement d'applications. Le choix entre les deux plates-formes dépend de facteurs tels que la complexité du projet, les fonctionnalités souhaitées et le niveau d'expertise technique disponible au sein de votre organisation. Que vous recherchiez des flux de travail accélérés ou une gestion complète du cycle de vie des applications, Creatio et AppMaster offrent des solutions précieuses dans le monde low-code et no-code.