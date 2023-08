La machine virtuelle Java (JVM) est un composant essentiel de l'environnement d'exécution Java, responsable de l'exécution des programmes Java bytecode. Elle fournit un environnement logiciel cohérent et indépendant de la plate-forme qui permet aux applications Java de fonctionner de manière transparente sur différentes architectures matérielles et systèmes d'exploitation, ce qui constitue un avantage clé de la JVM.

Les applications Java sont généralement écrites dans le langage de programmation Java, compilées au format bytecode (fichiers *.class), puis chargées et exécutées par la JVM. La JVM traduit le bytecode en code machine natif spécifique au système d'exploitation et au matériel sous-jacents, ce qui permet aux applications Java de fonctionner sur plusieurs plates-formes sans modification. Ce processus est souvent appelé le principe "Write Once, Run Anywhere" (écrire une fois, exécuter partout).

En outre, la JVM se charge de la gestion de la mémoire, du ramassage des ordures et de l'optimisation de l'exécution, ce qui en fait un composant essentiel pour l'exécution efficace des programmes Java.

Les composants de la JVM et leurs fonctions

L'architecture de la JVM se compose de plusieurs éléments qui collaborent pour gérer le cycle de vie des applications Java. Ces composants sont les suivants

Le chargeur de classe (Classloader) : Le Classloader est responsable du chargement des classes Java du disque dans la mémoire de la JVM, de la résolution des dépendances des classes et de l'initialisation des classes pendant l'exécution du programme. Le Classloader suit une hiérarchie de délégation, en commençant par le Bootstrap Classloader, suivi par l'Extension Classloader et l'Application Classloader. Zones de données d'exécution : La JVM alloue des espaces mémoire appelés Runtime Data Areas (zones de données d'exécution) pendant l'exécution du programme. Ces espaces mémoire comprennent le tas, la pile, la zone des méthodes, le pool de constantes et les registres PC, qui stockent les données nécessaires aux différents aspects du cycle de vie de l'application. Moteur d'exécution : le moteur d'exécution est le composant central responsable de l'exécution du bytecode Java. Le moteur d'exécution interprète le bytecode et le convertit en code machine natif pendant l'exécution. Il comprend des composants tels que l'interprète, le compilateur Just-In-Time (JIT) et le collecteur de déchets.

Dans les sections suivantes, nous allons approfondir les détails de la gestion de la mémoire de la JVM et les différents espaces mémoire qui constituent l'architecture de la JVM.

Gestion de la mémoire de la JVM

Une gestion efficace de la mémoire est un aspect essentiel de l'architecture de la JVM qui contribue à l'exécution efficace des applications Java. La JVM alloue divers espaces mémoire, appelés Runtime Data Areas, pour gérer différents types de stockage et de manipulation de données pendant l'exécution du programme. Les principales zones de mémoire de la JVM sont les suivantes

Le tas (Heap) : Le Heap est la plus grande zone de mémoire de la JVM et est partagé par tous les threads de l'application. Elle stocke les objets instanciés et les tableaux créés pendant l'exécution du programme. Le tas est divisé en deux zones : "Young Generation" et "Old Generation". La zone "Young Generation" stocke les objets nouvellement créés, tandis que la zone "Old Generation" contient les objets qui ont survécu à plusieurs cycles de ramassage des ordures. Pile : La JVM crée une pile distincte pour chaque thread. Les piles stockent les informations relatives aux appels de méthode, les variables locales et les résultats intermédiaires des calculs effectués au cours de l'exécution d'un programme. Chaque entrée d'une pile est appelée cadre de pile, et la JVM gère les cadres de pile indépendamment pour chaque appel de méthode. Zone de méthode : La zone des méthodes est partagée entre tous les threads de l'application et stocke les données de la classe, telles que les noms des méthodes, les noms des variables et les valeurs des constantes. La zone des méthodes contient également un pool de constantes, qui contient les valeurs constantes et les références symboliques utilisées par le bytecode. Registres PC : Le registre PC (Program Counter) est une zone de mémoire qui contient l'adresse de l'instruction JVM en cours d'exécution pour chaque thread. Le registre PC permet à la JVM de savoir quelle instruction exécuter ensuite.

Outre ces zones de mémoire, la JVM utilise également un collecteur de déchets, qui désalloue automatiquement la mémoire pour les objets qui ne sont plus nécessaires, réduisant ainsi les fuites de mémoire et optimisant l'utilisation des ressources.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

En résumé, l'architecture de la JVM dispose d'un système de gestion de la mémoire bien défini qui optimise l'exécution des applications Java et garantit une utilisation efficace des ressources. La compréhension des composants de la JVM et de leurs fonctions permet aux développeurs de créer et d'optimiser les applications Java pour obtenir les meilleures performances possibles.

Le Classloader de la JVM

Le Classloader est un composant essentiel de la machine virtuelle Java (JVM) qui charge les classes Java dans la mémoire de la JVM. Il est responsable de trois activités cruciales : le chargement, l'édition de liens et l'initialisation. Examinons ces activités en détail.

Chargement

Le chargement consiste à récupérer les fichiers de classe sur le disque et à les charger dans la mémoire de la JVM. Le Classloader localise les fichiers de classe requis à l'aide du nom de classe entièrement qualifié, qui comprend le nom du paquetage et le nom de la classe. Il existe trois types de classloaders dans la JVM :

Bootstrap Classloader : Il s'agit du Classloader intégré à la JVM qui charge les classes Java de base, telles que java.lang.Object et d'autres classes d'exécution à partir du fichier rt.jar . Chargeur de classe d'extension : Ce Classloader est responsable du chargement des classes à partir du répertoire ext du JDK, qui contient les bibliothèques et frameworks Java supplémentaires. System/Application Classloader (Chargeur de classes système/application) : Le Classloader par défaut charge les classes à partir du classpath de l'application. Le classpath peut être spécifié à l'aide des options -cp ou -classpath lors de l'exécution d'une application Java.

Le Classloader suit une hiérarchie de délégation, en commençant par le Bootstrap Classloader et en descendant jusqu'aux Extension et System/Application Classloader.

Source de l'image : Réseau de didacticiels Java

Liaison

Le processus de liaison établit des connexions entre les classes et vérifie l'absence d'incohérences ou d'erreurs. L'établissement de liens comprend trois étapes :

Vérification : Au cours de cette étape, la JVM s'assure que les fichiers de classe chargés respectent la structure et les contraintes spécifiées dans la spécification du langage Java. Tout fichier de classe malformé ou malveillant sera rejeté à ce stade. Préparation : La JVM initialise les champs statiques, les méthodes et les autres ressources nécessaires à l'exécution de la classe. Elle attribue des valeurs par défaut aux champs statiques et leur alloue de la mémoire. Résolution : Cette étape résout les références symboliques dans les fichiers de classe en les remplaçant par des références directes, telles que les adresses de méthodes et les décalages de champs. Ce processus est exécuté dynamiquement au moment de l'exécution.

Initialisation

L'initialisation est la dernière étape du processus de Classloader. Au cours de cette phase, la JVM exécute tous les blocs de code statique de la classe et attribue aux champs statiques les valeurs initiales spécifiées dans le fichier de classe. Elle veille également à ce que l'initialisation statique ne se produise qu'une seule fois, même dans les environnements multithreads.

Compilateur JIT et collecteur de déchets

Le compilateur JIT (Just-In-Time) et le collecteur de déchets sont des composants essentiels de la JVM qui optimisent considérablement les performances des applications et gèrent les ressources du système.

Compilateur JIT

Le compilateur Just-In-Time (JIT) est chargé de convertir le bytecode Java en code machine natif au moment de l'exécution. Ce processus optimise la vitesse d'exécution des applications Java. Le compilateur JIT compile les méthodes fréquemment appelées, met en cache le code compilé et le réutilise lors des prochaines exécutions, réduisant ainsi la charge de travail liée à l'interprétation répétée du bytecode.

La JVM utilise une méthode de "détection des points chauds" pour identifier les méthodes fréquemment appelées. Une fois le seuil atteint, le compilateur JIT entre en action et compile le bytecode en code machine natif. L'unité centrale exécute directement ce code compilé, ce qui permet d'obtenir des temps d'exécution nettement plus rapides.

Collecteur de déchets

Le collecteur de déchets (GC) est un composant essentiel de la JVM chargé d'automatiser la gestion de la mémoire. Il désalloue la mémoire des objets dont l'application n'a plus besoin ou auxquels elle ne fait plus référence. Ce processus minimise les fuites de mémoire et optimise l'utilisation des ressources dans les applications Java. La JVM utilise une stratégie de ramassage générationnel des ordures, divisant la mémoire du tas en deux générations, la jeune et l'ancienne. La jeune génération est subdivisée en Eden Space, Survivor Space 0 (S0) et Survivor Space 1 (S1).

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

L'idée de base du ramassage générationnel des ordures est que la plupart des objets ont une courte durée de vie et sont susceptibles d'être ramassés peu de temps après leur création. Par conséquent, l'allocation et la désallocation fréquentes de la mémoire dans la jeune génération optimisent le processus de ramassage des ordures. Le ramasse-miettes nettoie les objets inutilisés dans le tas de mémoire à l'aide de divers algorithmes tels que Mark-Sweep-Compact, Copying et Generational Collection.

Zones de données d'exécution de la JVM

Les zones de données d'exécution de la JVM sont des espaces mémoire alloués par la JVM pour stocker des données pendant l'exécution du programme. Ces zones de données sont essentielles pour gérer les ressources et faciliter l'exécution efficace des applications Java. Les principales zones de données d'exécution de la JVM sont le tas, la pile, la zone de méthode, le pool de constantes et les registres PC.

Le tas

Le tas est une zone de mémoire partagée dans la JVM qui stocke les objets et les variables d'instance. Il s'agit de la plus grande zone de mémoire et elle est divisée en générations pour un ramassage efficace des ordures, comme expliqué dans la section Ramasseur d'ordures. Les objets du tas étant accessibles globalement, des mécanismes de synchronisation des threads sont nécessaires pour éviter les problèmes d'incohérence des données dans les applications multithreads.

Pile

La pile est une zone de mémoire qui stocke les variables locales et les informations relatives aux appels de méthode. Chaque thread de la JVM possède sa propre pile, et les données stockées dans la pile ne sont accessibles que dans le cadre du thread correspondant. Par conséquent, la synchronisation des threads n'est pas nécessaire pour l'accès à la mémoire de la pile. La pile facilite la méthode LIFO (Last-In-First-Out) pour le stockage et la récupération des données, ce qui la rend efficace pour gérer l'exécution des appels de méthode.

Zone des méthodes

La zone des méthodes est un espace de mémoire partagée qui stocke les métadonnées, les informations sur le pool de constantes et les champs statiques pour chaque classe chargée. Cette zone est essentielle pour gérer les informations relatives aux classes et fournir les données nécessaires à l'établissement de liens dynamiques et à l'exécution du bytecode.

Pool de constantes

Le pool de constantes est une structure de données dans la zone des méthodes qui stocke les constantes, telles que les chaînes littérales, les noms de classe et les noms de méthode référencés par le bytecode Java. Il sert de dépôt centralisé pour toutes les valeurs constantes et aide à résoudre les références symboliques pendant le processus d'édition de liens.

Registres PC

Le registre du compteur de programme (PC) est une zone de mémoire qui stocke l'adresse de l'instruction du bytecode Java en cours d'exécution pour chaque thread. Le registre PC permet de gérer l'exécution des threads et de maintenir la séquence d'exécution des instructions dans la JVM. Il contient l'adresse mémoire de la prochaine instruction bytecode à exécuter, et sa valeur est mise à jour en conséquence au fur et à mesure que la JVM traite les instructions bytecode Java.

Avantages et limites de l'architecture JVM

L'architecture de la machine virtuelle Java (JVM) offre de nombreux avantages, ce qui en fait un choix populaire pour les développeurs. Cependant, aucun système n'est exempt de limites. Cette section présente une vue d'ensemble des avantages et des inconvénients de l'architecture JVM.

Avantages de l'architecture JVM

Indépendance de la plate-forme : L'un des principaux avantages de la JVM est l'indépendance vis-à-vis de la plate-forme. Grâce à la JVM, les applications Java peuvent fonctionner sur différentes plates-formes sans qu'il soit nécessaire de modifier le code. La JVM traduit le bytecode Java en code machine natif spécifique à la plate-forme sous-jacente, ce qui garantit une exécution transparente sur différents matériels et systèmes d'exploitation. Évolutivité : La JVM est conçue pour gérer efficacement les applications à grande échelle, grâce à ses capacités de multithreading et à ses fonctions de gestion de la mémoire. Ces caractéristiques permettent aux développeurs de créer et de maintenir des applications qui peuvent servir de nombreux utilisateurs sans compromettre les performances. Gestion de la mémoire : Le système de gestion de la mémoire de la JVM permet une utilisation optimale des ressources du système. Il gère la mémoire à travers différentes zones de mémoire (Heap, Stack, Method Area et PC Register) et fournit un système de garbage collection pour récupérer automatiquement la mémoire occupée par des objets qui ne sont plus nécessaires, réduisant ainsi les fuites de mémoire et améliorant les performances de l'application. Exécution optimisée du bytecode : La JVM utilise la compilation Just-In-Time (JIT) pour optimiser l'exécution du bytecode Java. Le compilateur JIT traduit le bytecode en code machine natif pendant l'exécution, ce qui améliore la vitesse d'exécution globale des applications Java en compilant les méthodes fréquemment appelées et en mettant en cache le code compilé pour une utilisation ultérieure. Collecte des déchets : Le ramassage automatique des ordures de la JVM gère efficacement la mémoire en désallouant les espaces mémoire occupés par des objets inutilisés. Le ramassage des ordures améliore les performances des applications Java et simplifie les tâches de gestion de la mémoire pour les développeurs.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Limites de l'architecture JVM

Surcharge de performance : La JVM introduit une certaine surcharge de performance due aux processus d'interprétation et de compilation. L'interprétation du bytecode et sa conversion en code machine natif pendant l'exécution peuvent ralentir l'exécution par rapport aux applications écrites dans des langages qui se compilent directement en code machine. Utilisation de la mémoire : Les différents composants de la JVM, tels que le classloader, le moteur d'exécution et les zones de données d'exécution, consomment de la mémoire système. Cette utilisation accrue de la mémoire peut avoir un impact sur les applications qui s'exécutent sur des dispositifs à ressources limitées, ce qui se traduit par une baisse des performances. Problèmes liés au ramassage des ordures : La fonction de ramassage des ordures de la JVM offre de nombreux avantages, mais peut également entraîner des problèmes de performances si elle n'est pas correctement optimisée. Par exemple, le ramasse-miettes peut interrompre l'exécution de l'application pour effectuer un cycle complet de ramassage des déchets, ce que l'on appelle des pauses "arrêt du monde". Ces pauses peuvent affecter de manière significative les performances de l'application, en particulier dans les scénarios à haut débit.

JVM et AppMaster.io: Amélioration du développement No-code

AppMaster.io est une puissante plateforme sans code conçue pour créer rapidement des applications dorsales, web et mobiles. La plateforme permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, des logiques d'entreprise et des interfaces utilisateur à l'aide d'une interface intuitive de type "glisser-déposer".

Elle gère la génération, la compilation et le déploiement des applications en les régénérant à partir de zéro lorsque les exigences changent, éliminant ainsi la dette technique. Grâce à ses capacités étendues, AppMaster.io peut également bénéficier de l'architecture JVM de plusieurs façons :

Outils et bibliothèques basés sur Java : Le vaste écosystème d'outils et de bibliothèques Java de la JVM peut être déployé dans des applications construites à l'aide de AppMaster .io. L'intégration de bibliothèques Java peut améliorer considérablement les capacités des applications et faire gagner du temps de développement en fournissant des solutions à des tâches de développement courantes.

Le vaste écosystème d'outils et de bibliothèques Java de la JVM peut être déployé dans des applications construites à l'aide de .io. L'intégration de bibliothèques Java peut améliorer considérablement les capacités des applications et faire gagner du temps de développement en fournissant des solutions à des tâches de développement courantes. Évolutivité : Les fonctions d'évolutivité de la JVM, telles que le multithreading et la gestion de la mémoire, peuvent être exploitées pour créer des applications qui s'adaptent efficacement à la croissance de la base d'utilisateurs. AppMaster .io peut aider à créer des applications hautement évolutives sur différents systèmes d'exploitation et appareils en incorporant les fonctions de la JVM.

Les fonctions d'évolutivité de la JVM, telles que le multithreading et la gestion de la mémoire, peuvent être exploitées pour créer des applications qui s'adaptent efficacement à la croissance de la base d'utilisateurs. .io peut aider à créer des applications hautement évolutives sur différents systèmes d'exploitation et appareils en incorporant les fonctions de la JVM. Performances optimisées : Les fonctions d'optimisation de la JVM, telles que la compilation juste à temps (JIT) et le ramassage automatique des ordures, peuvent encore améliorer les performances des applications générées par AppMaster .io. Ces optimisations contribuent à maximiser l'utilisation des ressources de l'application, ce qui permet aux applications créées par AppMaster .io de fonctionner plus rapidement et plus efficacement.

Les fonctions d'optimisation de la JVM, telles que la compilation juste à temps (JIT) et le ramassage automatique des ordures, peuvent encore améliorer les performances des applications générées par .io. Ces optimisations contribuent à maximiser l'utilisation des ressources de l'application, ce qui permet aux applications créées par .io de fonctionner plus rapidement et plus efficacement. Gestion de la mémoire : AppMaster .io peut bénéficier des capacités de gestion de la mémoire de la JVM pour utiliser efficacement les ressources du système, en réduisant les fuites de mémoire et en améliorant les performances de l'application.

En conclusion, grâce à ses diverses caractéristiques et avantages, l'architecture de la JVM peut améliorer les performances et les capacités des applications créées à l'aide de AppMaster.io. En tirant parti du vaste écosystème de la JVM et de ses fonctions d'optimisation, AppMaster.io peut fournir aux utilisateurs des outils de développement encore plus puissants et efficaces no-code.