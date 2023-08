Die Java Virtual Machine (JVM) ist eine entscheidende Komponente der Java-Laufzeitumgebung, die für die Ausführung von Java-Bytecode-Programmen verantwortlich ist. Sie bietet eine konsistente, plattformunabhängige Softwareumgebung, die es ermöglicht, Java-Anwendungen nahtlos auf verschiedenen Hardware-Architekturen und Betriebssystemen auszuführen, was ein wesentlicher Vorteil der JVM ist.

Java-Anwendungen werden in der Regel in der Programmiersprache Java geschrieben, in das Bytecode-Format (*.class-Dateien) kompiliert und dann von der JVM geladen und ausgeführt. Die JVM übersetzt den Bytecode in nativen Maschinencode, der für das zugrunde liegende Betriebssystem und die Hardware spezifisch ist, so dass Java-Anwendungen auf mehreren Plattformen ohne Änderungen ausgeführt werden können. Dieser Prozess wird oft als das Prinzip "Write Once, Run Anywhere" bezeichnet.

Darüber hinaus kümmert sich die JVM um die Speicherverwaltung, die Garbage Collection und die Laufzeitoptimierung, was sie zu einer wesentlichen Komponente für die effiziente Ausführung von Java-Programmen macht.

JVM-Komponenten und ihre Funktionen

Die JVM-Architektur besteht aus mehreren Komponenten, die zusammenarbeiten, um den Lebenszyklus von Java-Anwendungen zu verwalten. Zu diesen Komponenten gehören:

Classloader: Der Classloader ist für das Laden von Java-Klassen von der Festplatte in den JVM-Speicher, die Auflösung von Klassenabhängigkeiten und die Initialisierung von Klassen während der Programmausführung verantwortlich. Der Classloader folgt einer Delegationshierarchie, beginnend mit dem Bootstrap Classloader, gefolgt von dem Extension Classloader und dem Application Classloader. Laufzeit-Datenbereiche: Die JVM weist während der Programmausführung Speicherbereiche zu, die Laufzeitdatenbereiche genannt werden. Zu diesen Speicherbereichen gehören der Heap, der Stack, der Methodenbereich, der Constant Pool und die PC-Register, in denen Daten gespeichert werden, die für verschiedene Aspekte des Lebenszyklus der Anwendung erforderlich sind. Execution Engine: Die Execution Engine ist die Kernkomponente, die für die Ausführung von Java-Bytecode verantwortlich ist. Die Ausführungs-Engine interpretiert den Bytecode und wandelt ihn während der Laufzeit in nativen Maschinencode um. Sie umfasst Komponenten wie Interpreter, Just-In-Time (JIT) Compiler und Garbage Collector.

In den folgenden Abschnitten werden die Details der JVM-Speicherverwaltung und die verschiedenen Speicherbereiche, die die JVM-Architektur bilden, näher erläutert.

JVM-Speicherverwaltung

Eine effektive Speicherverwaltung ist ein wesentlicher Aspekt der JVM-Architektur, der zur effizienten Ausführung von Java-Anwendungen beiträgt. Die JVM weist verschiedene Speicherbereiche zu, die so genannten Runtime Data Areas, um verschiedene Arten der Datenspeicherung und -manipulation während der Programmausführung zu handhaben. Zu den wichtigsten Speicherbereichen in der JVM gehören:

Heap: Der Heap ist der größte Speicherbereich in der JVM und wird von allen Threads der Anwendung gemeinsam genutzt. Er speichert instanziierte Objekte und Arrays, die während der Programmausführung erstellt werden. Der Heap ist weiter unterteilt in die Bereiche "Young Generation" und "Old Generation". Im Bereich "Young Generation" werden neu erstellte Objekte gespeichert, während der Bereich "Old Generation" Objekte enthält, die mehrere Garbage Collection-Zyklen überstanden haben. Stapel: Die JVM erstellt für jeden Thread einen eigenen Stack. Stacks speichern Informationen über Methodenaufrufe, lokale Variablen und Zwischenergebnisse von Berechnungen während der Ausführung eines Programms. Jeder Eintrag in einem Stack wird als Stack Frame bezeichnet, und die JVM verwaltet die Stack Frames unabhängig für jeden Methodenaufruf. Methodenbereich: Der Methodenbereich wird von allen Threads in der Anwendung gemeinsam genutzt und speichert Klassendaten wie Methodennamen, Variablennamen und konstante Werte. Der Methodenbereich enthält auch einen Konstanten-Pool, der konstante Werte und symbolische Referenzen enthält, die vom Bytecode verwendet werden. PC-Register: Das PC-Register (Programmzähler) ist ein Speicherbereich, der die Adresse der aktuell ausgeführten JVM-Anweisung für jeden Thread enthält. Mit Hilfe des PC-Registers kann die JVM verfolgen, welche Anweisung als nächstes ausgeführt werden soll.

Abgesehen von diesen Speicherbereichen verwendet die JVM auch einen Garbage Collector, der automatisch den Speicher für nicht mehr benötigte Objekte freigibt und so Speicherlecks reduziert und die Ressourcennutzung optimiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die JVM-Architektur über ein gut definiertes Speicherverwaltungssystem verfügt, das die Ausführung von Java-Anwendungen optimiert und eine effiziente Ressourcennutzung gewährleistet. Das Verständnis der Komponenten der JVM und ihrer Funktionen ermöglicht es Entwicklern, Java-Anwendungen zu erstellen und zu optimieren, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.

JVM-Klassenlader

Der Classloader ist eine wichtige Komponente der Java Virtual Machine (JVM), die Java-Klassen in den Speicher der JVM lädt. Er ist für drei entscheidende Aktivitäten verantwortlich: Laden, Verknüpfen und Initialisieren. Lassen Sie uns diese Aktivitäten im Detail untersuchen.

Laden

Beim Laden werden die Klassendateien von der Festplatte abgerufen und in den JVM-Speicher geladen. Der Classloader sucht die benötigten Klassendateien anhand des voll qualifizierten Klassennamens, der den Paketnamen und den Klassennamen enthält. In der JVM gibt es drei Arten von Classloadern:

Bootstrap Classloader: Dies ist der in die JVM eingebaute Classloader und lädt die Java-Kernklassen, wie java.lang.Object und andere Laufzeitklassen aus der Datei rt.jar . Erweiterung Classloader: Dieser Classloader ist für das Laden von Klassen aus dem ext-Verzeichnis des JDK zuständig, das die zusätzlichen Java-Bibliotheken und -Frameworks enthält. System-/Anwendungs-Klassenlader: Der Standard-Classloader lädt Klassen aus dem Klassenpfad der Anwendung. Der Klassenpfad kann beim Ausführen einer Java-Anwendung mit den Optionen -cp oder -classpath angegeben werden.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Der Classloader folgt einer Delegationshierarchie, die mit dem Bootstrap Classloader beginnt und sich bis zu den Extension und System/Application Classloader hinunter bewegt.

Bildquelle: Java Tutorial Netzwerk

Verlinkung

Der Linking-Prozess stellt Klassenverbindungen her und prüft auf Inkonsistenzen oder Fehler. Das Linken umfasst drei Schritte:

Verifizierung: In diesem Schritt stellt die JVM sicher, dass die geladenen Klassendateien der Struktur und den Beschränkungen der Java Sprachspezifikation entsprechen. Alle fehlerhaften oder bösartigen Klassendateien werden in diesem Stadium zurückgewiesen. Vorbereitung: Die JVM initialisiert statische Felder, Methoden und andere Ressourcen, die für die Ausführung der Klasse benötigt werden. Sie ordnet den statischen Feldern Standardwerte zu und weist ihnen Speicher zu. Auflösung: In diesem Schritt werden symbolische Verweise in den Klassendateien aufgelöst, indem sie durch direkte Verweise ersetzt werden, z. B. durch Methodenadressen und Feldoffsets. Dieser Prozess wird dynamisch zur Laufzeit durchgeführt.

Initialisierung

Die Initialisierung ist der letzte Schritt des Classloader-Prozesses. In dieser Phase führt die JVM alle statischen Codeblöcke in der Klasse aus und weist den statischen Feldern die in der Klassendatei angegebenen Anfangswerte zu. Außerdem wird sichergestellt, dass die statische Initialisierung auch in Multithreading-Umgebungen nur einmal erfolgt.

JIT-Compiler und Garbage Collector

Der Just-In-Time (JIT)-Compiler und der Garbage Collector sind wichtige JVM-Komponenten, die die Anwendungsleistung und die Verwaltung der Systemressourcen erheblich optimieren.

JIT-Compiler

Der Just-In-Time (JIT)-Compiler ist für die Umwandlung von Java-Bytecode in nativen Maschinencode zur Laufzeit verantwortlich. Durch diesen Prozess wird die Ausführungsgeschwindigkeit von Java-Anwendungen optimiert. Der JIT-Compiler kompiliert häufig aufgerufene Methoden, speichert den kompilierten Code im Zwischenspeicher und verwendet ihn bei zukünftigen Ausführungen wieder, wodurch der Overhead der wiederholten Interpretation von Bytecode reduziert wird.

Die JVM verwendet eine "Hotspot-Erkennungsmethode", um häufig aufgerufene Methoden zu identifizieren. Sobald die Hotspot-Schwelle erreicht ist, schaltet sich der JIT-Compiler ein und kompiliert den Bytecode in nativen Maschinencode. Die CPU führt diesen kompilierten Code direkt aus, was zu deutlich schnelleren Ausführungszeiten führt.

Garbage Collector

Der Garbage Collector (GC) ist eine wesentliche Komponente der JVM, die für die Automatisierung der Speicherverwaltung zuständig ist. Er gibt den Speicher von Objekten frei, die die Anwendung nicht mehr benötigt oder auf die sie nicht mehr verweist. Dieser Prozess minimiert Speicherlecks und optimiert die Ressourcennutzung in Java-Anwendungen. Die JVM verwendet eine generative Garbage-Collection-Strategie, bei der der Heap-Speicher in eine junge und eine alte Generation unterteilt wird. Die Young Generation ist weiter unterteilt in Eden Space, Survivor Space 0 (S0) und Survivor Space 1 (S1).

Der Grundgedanke hinter der generationalen Garbage Collection ist, dass die meisten Objekte nur eine kurze Lebensdauer haben und wahrscheinlich schon bald nach ihrer Erstellung entsorgt werden. Daher optimiert das häufige Zuweisen und Freigeben von Speicher in der Young Generation den Garbage-Collection-Prozess. Der Garbage Collector bereinigt ungenutzte Objekte im Heap-Speicher mithilfe verschiedener Algorithmen wie Mark-Sweep-Compact, Kopieren und Generational Collection.

JVM-Laufzeitdatenbereiche sind Speicherbereiche, die von der JVM zur Speicherung von Daten während der Programmausführung zugewiesen werden. Diese Datenbereiche sind wichtig für die Verwaltung von Ressourcen und die effiziente Ausführung von Java-Anwendungen. Zu den wichtigsten Laufzeitdatenbereichen in der JVM gehören der Heap, der Stack, der Methodenbereich, der Constant Pool und die PC-Register.

Heap

Der Heap ist ein gemeinsamer Speicherbereich in der JVM, in dem Objekte und Instanzvariablen gespeichert werden. Er ist der größte Speicherbereich und wird für eine effiziente Garbage Collection in Generationen unterteilt, wie im Abschnitt Garbage Collector erläutert. Da auf Objekte im Heap global zugegriffen werden kann, sind Thread-Synchronisationsmechanismen erforderlich, um Dateninkonsistenzprobleme in Multithread-Anwendungen zu vermeiden.

Stapel

Der Stack ist ein Speicherbereich, in dem lokale Variablen und Informationen über Methodenaufrufe gespeichert werden. Jeder Thread in der JVM hat seinen Stack, und auf die im Stack gespeicherten Daten kann nur innerhalb des Bereichs des entsprechenden Threads zugegriffen werden. Daher ist für den Stack-Speicherzugriff keine Thread-Synchronisierung erforderlich. Der Stack erleichtert die LIFO-Methode (Last-In-First-Out) zum Speichern und Abrufen von Daten und ist daher für die Verwaltung der Ausführung von Methodenaufrufen effizient.

Methodenbereich

Der Methodenbereich ist ein gemeinsam genutzter Speicherbereich, in dem Metadaten, Konstantenpool-Informationen und statische Felder für jede geladene Klasse gespeichert werden. Dieser Bereich ist entscheidend für die Verwaltung klassenbezogener Informationen und die Bereitstellung von Daten, die für das dynamische Linking und die Bytecode-Ausführung benötigt werden.

Konstanten-Pool

Der Constant Pool ist eine Datenstruktur im Methodenbereich, in der Konstanten wie Stringliterale, Klassennamen und Methodennamen gespeichert werden, auf die der Java-Bytecode verweist. Er dient als zentrales Repository für alle konstanten Werte und hilft bei der Auflösung von symbolischen Referenzen während des Linking-Prozesses.

PC-Register

Das Programmzählerregister (PC-Register) ist ein Speicherbereich, in dem die Adresse der aktuell ausgeführten Java-Bytecode-Anweisung für jeden Thread gespeichert wird. Das PC-Register hilft bei der Verwaltung der Thread-Ausführung und der Aufrechterhaltung der Befehlsausführungsreihenfolge in der JVM. Es enthält die Speicheradresse der nächsten auszuführenden Bytecode-Anweisung, und sein Wert wird entsprechend aktualisiert, wenn die JVM die Java-Bytecode-Anweisungen verarbeitet.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Vorteile und Beschränkungen der JVM-Architektur

Die Architektur der Java Virtual Machine (JVM) bietet zahlreiche Vorteile, die sie zu einer beliebten Wahl für Entwickler machen. Allerdings ist kein System ohne seine Einschränkungen. Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Vor- und Nachteile der JVM-Architektur.

Vorteile der JVM-Architektur

Plattformunabhängigkeit: Einer der wichtigsten Vorteile der JVM ist die Plattformunabhängigkeit. Dank der JVM können Java-Anwendungen auf verschiedenen Plattformen ausgeführt werden, ohne dass Codeänderungen erforderlich sind. Die JVM übersetzt den Java-Bytecode in nativen Maschinencode, der für die zugrunde liegende Plattform spezifisch ist, und sorgt so für eine nahtlose Ausführung auf verschiedenen Hardware- und Betriebssystemen. Skalierbarkeit: Die JVM ist dank ihrer Multithreading-Fähigkeiten und Speicherverwaltungsfunktionen für die effiziente Handhabung umfangreicher Anwendungen ausgelegt. Diese Eigenschaften ermöglichen es Entwicklern, Anwendungen zu erstellen und zu pflegen, die viele Benutzer bedienen können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Speicherverwaltung: Das Speicherverwaltungssystem der JVM ermöglicht eine optimale Nutzung der Systemressourcen. Es verwaltet den Speicher über verschiedene Speicherbereiche (Heap, Stack, Methodenbereich und PC-Register) und bietet eine Garbage Collection, um den von nicht mehr benötigten Objekten belegten Speicher automatisch zurückzufordern, wodurch Speicherlecks reduziert und die Anwendungsleistung verbessert werden. Optimierte Bytecode-Ausführung: Die JVM nutzt die Just-In-Time-Kompilierung (JIT) zur Optimierung der Ausführung von Java-Bytecode. Der JIT-Compiler übersetzt Bytecode während der Laufzeit in nativen Maschinencode und verbessert die Ausführungsgeschwindigkeit von Java-Anwendungen, indem er häufig aufgerufene Methoden kompiliert und den kompilierten Code für die spätere Verwendung zwischenspeichert. Garbage Collection: Die automatische Garbage Collection der JVM verwaltet den Speicher effizient, indem sie den von ungenutzten Objekten belegten Speicherplatz freigibt. Die Garbage Collection verbessert die Leistung von Java-Anwendungen und vereinfacht die Aufgaben der Speicherverwaltung für Entwickler.

Beschränkungen der JVM-Architektur

Leistungs-Overhead: Die JVM führt aufgrund der Interpretations- und Kompilationsprozesse einen gewissen Leistungs-Overhead ein. Die Interpretation von Bytecode und seine Umwandlung in nativen Maschinencode während der Laufzeit kann zu einer langsameren Ausführung führen als bei Anwendungen, die in Sprachen geschrieben wurden, die direkt in Maschinencode kompiliert werden. Speicherverbrauch: Die verschiedenen Komponenten der JVM, wie z. B. der Classloader, die Ausführungs-Engine und die Laufzeitdatenbereiche, verbrauchen Systemspeicher. Dieser erhöhte Speicherverbrauch kann sich auf Anwendungen auswirken, die auf ressourcenbeschränkten Geräten ausgeführt werden, was zu einer geringeren Leistung führt. Schluckauf bei der Garbage Collection: Die Garbage-Collection-Funktion der JVM bietet zahlreiche Vorteile, kann aber auch zu Leistungsproblemen führen, wenn sie nicht richtig optimiert ist. So kann der Garbage Collector beispielsweise die Ausführung von Anwendungen unterbrechen, um einen vollständigen Garbage Collection-Zyklus durchzuführen, was als "Stop-the-World"-Pausen bezeichnet wird. Diese Pausen können die Anwendungsleistung erheblich beeinträchtigen, insbesondere in Szenarien mit hohem Durchsatz.

JVM und AppMaster.io: Verbessern der No-code Entwicklung

AppMaster.io ist eine leistungsstarke No-Code-Plattform, mit der Backend-, Web- und mobile Anwendungen schnell erstellt werden können. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, Datenmodelle, Geschäftslogik und Benutzeroberflächen mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche visuell zu erstellen.

Sie kümmert sich um die Erstellung, Kompilierung und Bereitstellung von Anwendungen, indem sie diese von Grund auf neu generiert, sobald sich die Anforderungen ändern, und so technische Schulden eliminiert. Mit seinen umfangreichen Funktionen kann AppMaster.io auch in mehrfacher Hinsicht von der JVM-Architektur profitieren:

Java-basierte Tools und Bibliotheken: Das umfangreiche Ökosystem von Java-basierten Tools und Bibliotheken der JVM kann in Anwendungen eingesetzt werden, die mit AppMaster .io erstellt wurden. Die Integration von Java-Bibliotheken kann die Fähigkeiten der Anwendungen erheblich verbessern und Entwicklungszeit sparen, da sie Lösungen für gängige Entwicklungsaufgaben bieten.

Das umfangreiche Ökosystem von Java-basierten Tools und Bibliotheken der JVM kann in Anwendungen eingesetzt werden, die mit .io erstellt wurden. Die Integration von Java-Bibliotheken kann die Fähigkeiten der Anwendungen erheblich verbessern und Entwicklungszeit sparen, da sie Lösungen für gängige Entwicklungsaufgaben bieten. Skalierbarkeit: Die Skalierbarkeitsfunktionen der JVM, wie z. B. Multithreading und Speicherverwaltung, können genutzt werden, um Anwendungen zu erstellen, die bei wachsender Benutzerbasis effektiv skaliert werden können. AppMaster .io kann durch die Einbindung von JVM-Funktionen dazu beitragen, hoch skalierbare Anwendungen für verschiedene Betriebssysteme und Geräte zu erstellen.

Die Skalierbarkeitsfunktionen der JVM, wie z. B. Multithreading und Speicherverwaltung, können genutzt werden, um Anwendungen zu erstellen, die bei wachsender Benutzerbasis effektiv skaliert werden können. .io kann durch die Einbindung von JVM-Funktionen dazu beitragen, hoch skalierbare Anwendungen für verschiedene Betriebssysteme und Geräte zu erstellen. Optimierte Leistung: Die JVM-Optimierungsfunktionen wie Just-In-Time-Kompilierung (JIT) und automatische Garbage Collection können die Leistung von Anwendungen, die mit AppMaster .io erstellt wurden, weiter verbessern. Diese Optimierungen tragen dazu bei, die Nutzung der Anwendungsressourcen zu maximieren, so dass mit AppMaster .io erstellte Anwendungen schneller und effizienter ausgeführt werden können.

Die JVM-Optimierungsfunktionen wie Just-In-Time-Kompilierung (JIT) und automatische Garbage Collection können die Leistung von Anwendungen, die mit .io erstellt wurden, weiter verbessern. Diese Optimierungen tragen dazu bei, die Nutzung der Anwendungsressourcen zu maximieren, so dass mit .io erstellte Anwendungen schneller und effizienter ausgeführt werden können. Speicherverwaltung: AppMaster .io kann von den Speicherverwaltungsfunktionen der JVM profitieren, um die Systemressourcen effizient zu nutzen, Speicherlecks zu reduzieren und die Anwendungsleistung zu verbessern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die JVM-Architektur mit ihren verschiedenen Funktionen und Vorteilen die Leistung und die Möglichkeiten von Anwendungen verbessern kann, die mit AppMaster.io erstellt wurden. Durch die Nutzung des umfangreichen Ökosystems und der Optimierungsfunktionen der JVM kann AppMaster.io den Benutzern noch leistungsfähigere und effizientere no-code Entwicklungswerkzeuge zur Verfügung stellen.