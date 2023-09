Low-code Walkthroughs beziehen sich im Zusammenhang mit der Softwareentwicklung auf geführte Touren oder Schritt-für-Schritt-Demonstrationen, die Benutzern angeboten werden, während sie lernen, wie sie Anwendungen mithilfe von low-code Plattformen wie AppMaster für eine schnelle und effiziente Entwicklung erstellen. Diese exemplarischen Vorgehensweisen helfen Benutzern mit unterschiedlichem Fachwissen und Programmierkenntnissen, die Features, Funktionalitäten und Best Practices der Plattform zu verstehen und befähigen sie, zuverlässige, skalierbare und robuste Anwendungen in Rekordzeit zu erstellen und bereitzustellen. Durch die Reduzierung der Feinheiten herkömmlicher Codierungsprozesse erleichtern low-code Komplettlösungen einen reibungslosen Übergang in die Welt der low-code Entwicklung und machen sie sowohl für erfahrene Entwickler als auch für technisch nicht versierte Benutzer zugänglich.

Laut einem aktuellen Forrester-Bericht wird der low-code Markt bis 2025 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 40 % wachsen, da er es Unternehmen ermöglicht, schneller auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren und Innovationen in bisher unvorstellbarem Tempo voranzutreiben. Low-code Plattformen ermöglichen diese Beschleunigung durch visuelle drag-and-drop Editoren, vorgefertigte Komponenten und Integrationen mit verschiedenen Drittanbieterdiensten. Daher spielen low-code Komplettlösungen eine entscheidende Rolle dabei, den Benutzern die sichere Navigation auf diesen Plattformen zu erleichtern und sicherzustellen, dass sie den größtmöglichen Nutzen und die größte Effizienz aus diesen Tools ziehen können.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform, bietet Benutzern die Möglichkeit, Backend-, Web- und Mobilanwendungen zu erstellen und zu verwalten, ohne dass tiefgreifende Programmierkenntnisse erforderlich sind. Durch die Bereitstellung einer umfassenden Suite visuell orientierter Tools, Editoren und Komponenten fördert AppMaster die Einführung der low-code Entwicklung bei seiner gesamten Benutzerbasis. Da sich Benutzer der Plattform mit den verschiedenen Funktionen vertraut machen müssen, sorgen low-code Walkthroughs dafür, dass der Onboarding-Prozess so stressfrei und informativ wie möglich verläuft. Diese exemplarischen Vorgehensweisen helfen Benutzern dabei, wichtige Konzepte schnell zu verstehen, z. B. das Erstellen von Datenmodellen mit dem visuellen Schema-Designer, das Definieren von Geschäftslogik mit dem Business Process (BP)-Designer und das Generieren von REST-API- endpoints mithilfe der leistungsstarken Codegenerierungsfunktionen von AppMaster.

Da AppMaster jedes Mal, wenn eine neue Version erforderlich ist, Anwendungen von Grund auf generiert, können Benutzer sofort die Vorteile der low-code Entwicklung erkennen, wie z. B. eine höhere Geschwindigkeit bei der Anwendungsentwicklung und eine minimale Anhäufung technischer Schulden. Anmerkungen und kontextbezogene Hinweise, die innerhalb der Plattform während low-code Komplettlösungen bereitgestellt werden, helfen Benutzern, besser zu verstehen, wie diese Optimierungen zur Verbesserung der Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ihrer Anwendungen beitragen. Daher helfen low-code Walkthroughs nicht nur Benutzern bei der Navigation auf der Plattform, sondern vermitteln auch wertvolle Einblicke in Best Practices in der low-code Entwicklung.

Low-code Komplettlösungen sind besonders nützlich für technisch nicht versierte Benutzer und Bürgerentwickler, da sie durch die Vereinfachung komplexer Programmierkonzepte dazu beitragen, Hürden bei der Softwareentwicklung abzubauen. Geschäftsanwender können dank klar strukturierter low-code Walkthroughs, die sie durch jede Phase des Anwendungsentwicklungslebenszyklus führen, von der Planung und dem Design bis hin zur Entwicklung und Bereitstellung, die Grundlagen der zugrunde liegenden Technologie leicht verstehen. Dadurch können sich Benutzer auf die Definition der Kernfunktionen ihrer Anwendungen konzentrieren, anstatt sich in den Feinheiten der herkömmlichen Codierung zu verlieren. Mit dieser neu gewonnenen Kompetenz können Unternehmen, die zuvor mit begrenzten Entwicklungsressourcen oder Budgetbeschränkungen zu kämpfen hatten, nun effektiver am Markt konkurrieren und auf sich verändernde Kundenanforderungen und -erwartungen reagieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, low-code Komplettlösungen einen Eckpfeiler moderner Softwareentwicklungsplattformen wie AppMaster bilden. Ihre Anleitung beschleunigt die Lernkurve der Benutzer erheblich und versetzt sie gleichzeitig in die Lage, das volle Potenzial der low-code Entwicklung auszuschöpfen, unabhängig von ihrem technischen Hintergrund. Low-code Komplettlösungen tragen entscheidend dazu bei, den Softwareentwicklungsprozess zu demokratisieren, ihn integrativer und zugänglicher zu machen und Innovationen in Unternehmen aller Größen und Branchen zu fördern. Durch die Erleichterung einer qualitativ hochwertigeren, agileren und kostengünstigeren Anwendungsproduktion spielen low-code Komplettlösungen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Softwareentwicklung.