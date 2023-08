Einführung in die Ausfallsicherheit von Microservices

Die Microservices-Architektur hat in den letzten Jahren erheblich an Popularität gewonnen und wird von Unternehmen aufgrund ihrer Fähigkeit, Flexibilität, Skalierbarkeit und Wartungsfreundlichkeit in der Softwareentwicklung zu ermöglichen, geschätzt. Da Microservices-Anwendungen jedoch in hohem Maße auf verteilte Systeme angewiesen sind, wird die Ausfallsicherheit zu einem entscheidenden Faktor für ihr Design und ihre Leistung.

Die Resilienz von Microservices ist die Fähigkeit einer Anwendung, Ausfällen zu widerstehen, die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten und eine konsistente Leistung in verteilten Umgebungen zu bieten. Resiliency Patterns in Microservices sind eine Reihe etablierter Mechanismen, die Anwendungen in die Lage versetzen, Ausfälle elegant zu bewältigen und die Stabilität komplexer, verteilter Systeme zu gewährleisten. Durch die Implementierung von Resiliency Patterns können Entwickler die Auswirkungen von unerwarteten Fehlern oder übermäßiger Belastung des Systems minimieren, Ausfallzeiten reduzieren und die allgemeinen Leistungsmerkmale der Anwendung verbessern.

Warum Resiliency Patterns in Microservices implementieren?

In einer verteilten Umgebung sind Ausfälle aufgrund von Netzwerklatenz, nicht reagierenden Diensten, Hardwarefehlfunktionen oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen unvermeidlich. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Unwägbarkeiten in Kauf zu nehmen und Strategien zu entwickeln, um sie effektiv zu bewältigen. An dieser Stelle kommen Resiliency Patterns ins Spiel, denn sie helfen dabei, ein fehlertolerantes System zu schaffen, das effizient auf Ausfälle reagiert und die Verfügbarkeit und Funktionalität der Anwendung sicherstellt. Die Verwendung von Resilienzmustern in Microservices bietet mehrere entscheidende Vorteile:

Geringere Ausfallzeiten von Diensten: Resiliency Patterns helfen einer Anwendung, sich schnell von Ausfällen zu erholen, wodurch Serviceunterbrechungen minimiert und eine hohe Verfügbarkeit für die Endbenutzer sichergestellt wird. Bessere Fehlerisolierung: Durch die Einbeziehung von Resilienzmustern können Entwickler Fehler effektiv isolieren und so verhindern, dass sich Probleme auf das gesamte System ausbreiten und kaskadenartige Unterbrechungen verursachen. Verbesserte Systemleistung: Eine belastbare Microservices-Anwendung kann eine konsistente Leistung besser aufrechterhalten, indem sie verschiedene Probleme, wie z. B. erhöhte Last und Netzwerklatenz, auf effiziente Weise bewältigt. Erhöhte Benutzerzufriedenheit: Eine zuverlässige und konsistente Leistung verbessert die Benutzererfahrung und fördert das Vertrauen und die Loyalität der Kunden.

Durch die Einbeziehung von Resilienzmustern können Entwickler Anwendungen erstellen, die Ausfällen standhalten und aus ihnen lernen und sich anpassen können, um ein sich entwickelndes und widerstandsfähiges System zu gewährleisten.

Übliche Resilienz-Muster

Mehrere Resiliency Patterns haben sich als Best Practices für den Umgang mit Fehlern in der Microservices-Architektur herauskristallisiert. Jedes Muster befasst sich mit spezifischen Herausforderungen, stellt sicher, dass die Anwendung funktionsfähig bleibt und auch bei unvorhergesehenen Ereignissen eine konsistente Leistung erbringt. Entwickler können diese Muster mischen und anpassen, um eine Resiliency-Strategie zu entwickeln, die den individuellen Anforderungen ihrer Anwendung am besten entspricht. Einige der gängigsten Resiliency Patterns sind:

Circuit Breaker-Muster Bulkhead-Muster Timeout- und Wiederholungsmuster Ratenbegrenzer-Muster Fallback-Muster Health Check API-Muster

Das Verständnis dieser Muster und ihrer praktischen Umsetzung kann Entwicklern den nötigen Vorsprung verschaffen, um Microservices-Anwendungen zu erstellen, die eine hohe Ausfallsicherheit, Verfügbarkeit und Leistung aufweisen.

Circuit Breaker-Muster

Das Circuit Breaker-Pattern ist ein wesentlicher Resilienz-Mechanismus, der in der Microservices-Architektur verwendet wird, um kaskadierende Ausfälle über Dienste hinweg in einem verteilten System zu verhindern. In Anlehnung an das Konzept elektrischer Stromkreisunterbrecher bietet dieses Muster einen ausfallsicheren Ansatz, der eine geordnete Behandlung unerwarteter Fehler ermöglicht, ohne das gesamte System zum Absturz zu bringen.

Eine typische Microservices-Architektur besteht aus mehreren Diensten, die miteinander kommunizieren. Wenn bei einem Dienst Probleme wie Nichtverfügbarkeit oder erhöhte Latenz auftreten, kann es bei den abhängigen Diensten ebenfalls zu Verzögerungen kommen oder sie reagieren nicht mehr. An dieser Stelle kommt das Circuit Breaker-Muster ins Spiel. Es erkennt, wenn sich ein Dienst in einem gefährlichen Zustand befindet, und leitet den Datenverkehr von diesem Dienst weg, um die Stabilität des Systems aufrechtzuerhalten.

Das Circuit Breaker-Muster arbeitet in drei Zuständen: geschlossen, offen und halboffen.

Geschlossener Zustand

Dies ist der normale Betriebszustand, wenn keine Fehler aufgetreten sind. In diesem Zustand werden alle Anfragen des Clients an den nachgelagerten Dienst weitergeleitet.

Offener Zustand

Wenn eine vorher festgelegte Anzahl von Fehlern oder eine kontinuierliche Nichtverfügbarkeit des Dienstes auftritt, schaltet der Leitungsschutzschalter in den offenen Zustand. In diesem Zustand stoppt der Circuit Breaker das Senden von Anfragen an den fehlerhaften Dienst, gibt eine sofortige Fehlerantwort zurück und verhindert, dass sich das Problem auf das gesamte System ausweitet. Dies gibt dem Dienst auch Zeit, sich zu erholen.

Halboffener Zustand

Nach Ablauf einer bestimmten Zeit (bekannt als Reset-Timeout) geht der Circuit Breaker in einen halboffenen Zustand über. Er lässt eine begrenzte Anzahl von Anfragen an den gestörten Dienst zu, um dessen Wiederherstellung zu testen. Wenn der Dienst sich erholt hat und die Anfragen fehlerfrei bearbeitet, kehrt der Circuit Breaker in den geschlossenen Zustand zurück. Andernfalls kehrt er in den offenen Zustand zurück und lässt mehr Zeit für die Wiederherstellung.

Um das Circuit Breaker-Muster zu implementieren, können Entwickler verschiedene Bibliotheken und Frameworks wie Hystrix, Resilience4j oder Polly für unterschiedliche Programmiersprachen verwenden. Alternativ können Sie mit No-Code-Tools wie AppMaster belastbare Microservices erstellen, ohne sich um die Feinheiten der Musterimplementierung kümmern zu müssen.

Bulkhead-Muster

In einer Microservices-Architektur ist die Isolierung von Ressourcen und Komponenten von entscheidender Bedeutung, um zu verhindern, dass ein Dienstausfall das gesamte System zum Erliegen bringt. Das Bulkhead-Pattern, das vom Design der Schiffskompartimentierung abgeleitet ist, erreicht diese Isolierung durch die Trennung von Ressourcen, um Stabilität und Verfügbarkeit zu gewährleisten.

Stellen Sie sich ein Schiff mit mehreren wasserdichten Abteilungen vor; selbst wenn eine der Abteilungen beschädigt und überflutet wird, bleiben die anderen Abteilungen davon unberührt und halten das Schiff über Wasser. In ähnlicher Weise unterteilt das Bulkhead-Muster Ressourcen in separate Partitionen, z. B. Threads, Prozesse und Verbindungspools. Wenn in einer Partition ein Problem auftritt, können die anderen Partitionen weiterarbeiten und verhindern, dass sich der Ausfall auf das gesamte System auswirkt.

Es gibt zwei Haupttypen von Bulkhead-Isolation:

Isolierung auf Ressourcenebene: Bei dieser Art der Isolierung werden Ressourcen wie Threads und Verbindungspools verschiedenen Diensten zugewiesen, wodurch sichergestellt wird, dass eine Störung in einem Dienst keine Auswirkungen auf andere hat.

Bei dieser Art der Isolierung werden Ressourcen wie Threads und Verbindungspools verschiedenen Diensten zugewiesen, wodurch sichergestellt wird, dass eine Störung in einem Dienst keine Auswirkungen auf andere hat. Isolierung auf Prozessebene: Bei dieser Strategie liegt der Schwerpunkt auf der Aufteilung der Dienste in separate Prozesse oder Container. Wenn ein Dienst ausfällt, funktionieren die anderen weiter, ohne beeinträchtigt zu werden.

Die Wahl des richtigen Isolationstyps im Bulkhead-Muster hängt von den Anforderungen, der Infrastruktur und den Ressourcenbeschränkungen Ihrer Anwendung ab. No-code Tools wie AppMaster können Ihnen helfen, eine effiziente Partitionierung innerhalb Ihrer Microservices zu erstellen und so die Fehlertoleranz und Ausfallsicherheit erheblich zu verbessern.

Timeout- und Retry-Muster

In einem verteilten System können verschiedene externe Faktoren, wie Netzwerklatenz oder Nichtverfügbarkeit, dazu führen, dass Anfragen länger als erwartet dauern. Längere Verzögerungen können zu Engpässen führen, so dass das System nicht mehr ansprechbar ist. Das Timeout- und Retry-Muster wird als Ausfallsicherheitsmechanismus eingesetzt, um diese Herausforderung zu bewältigen.

Beim Timeout- und Retry-Muster wird ein bestimmtes Zeitlimit (oder Timeout) für Operationen festgelegt. Wenn ein Vorgang nicht innerhalb der festgelegten Zeitspanne abgeschlossen wird, gilt er als Fehlschlag. Mit einer Wiederholungslogik kann der Vorgang dann eine bestimmte Anzahl von Versuchen durchgeführt werden, bevor er vollständig aufgegeben wird und einen Fehler zurückgibt.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps für den effektiven Einsatz des Timeout- und Retry-Musters:

Wählen Sie geeignete Timeouts: Die Timeouts sollten sorgfältig auf der Grundlage der erwarteten Latenzzeit des Dienstes und der Anforderungen an die Reaktionsfähigkeit Ihrer Anwendung festgelegt werden. Zu niedrig eingestellte Timeouts können unnötige Wiederholungsversuche auslösen, während zu hohe Werte die Systemlast erhöhen und die Reaktionsfähigkeit verringern können.

Die Timeouts sollten sorgfältig auf der Grundlage der erwarteten Latenzzeit des Dienstes und der Anforderungen an die Reaktionsfähigkeit Ihrer Anwendung festgelegt werden. Zu niedrig eingestellte Timeouts können unnötige Wiederholungsversuche auslösen, während zu hohe Werte die Systemlast erhöhen und die Reaktionsfähigkeit verringern können. Begrenzen Sie Wiederholungsversuche: Es sollte eine feste Anzahl von Wiederholungsversuchen festgelegt werden, um zu verhindern, dass der Vorgang in einer Endlosschleife läuft. Die maximale Anzahl der Wiederholungsversuche sollte auf der Grundlage der Fehlerbehandlungskapazität und der Leistungsanforderungen Ihrer Anwendung festgelegt werden.

Es sollte eine feste Anzahl von Wiederholungsversuchen festgelegt werden, um zu verhindern, dass der Vorgang in einer Endlosschleife läuft. Die maximale Anzahl der Wiederholungsversuche sollte auf der Grundlage der Fehlerbehandlungskapazität und der Leistungsanforderungen Ihrer Anwendung festgelegt werden. Verwenden Sie exponentielles Backoff: Eine Erhöhung der Verzögerung zwischen den Wiederholungsversuchen (bekannt als exponentielles Backoff) kann den Druck auf den Dienst verringern und die Chance auf eine Wiederherstellung erhöhen.

Eine Erhöhung der Verzögerung zwischen den Wiederholungsversuchen (bekannt als exponentielles Backoff) kann den Druck auf den Dienst verringern und die Chance auf eine Wiederherstellung erhöhen. Idempotenz handhaben: Stellen Sie sicher, dass Wiederholungsversuche keine unbeabsichtigten Nebeneffekte auf Ihre Daten haben. Verwenden Sie idempotente Operationen, um zu gewährleisten, dass mehrere Aufrufe mit denselben Eingabeparametern die gleichen Ergebnisse liefern, selbst wenn eine Anfrage fehlschlägt und die Operation erneut versucht wird.

No-Code-Plattformen wie AppMaster können Ihnen helfen, das Timeout- und Retry-Muster effizient zu implementieren, indem sie benutzerfreundliche Schnittstellen für die Einstellung geeigneter Timeouts und die Verwaltung von Wiederholungen bieten, ohne dass Sie komplexen Code schreiben müssen.

Ratenbegrenzer-Muster

Das Rate Limiter Pattern ist ein gängiges Resiliency Pattern in verteilten Systemen, das dazu dient, Dienste vor übermäßiger Belastung zu schützen, indem die Rate der eingehenden Anfragen kontrolliert wird. Durch die Begrenzung der Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum verarbeiteten Anfragen stellt dieses Muster sicher, dass ein Dienst auch unter wechselnden Lastbedingungen stabil, reaktionsfähig und für die Benutzer verfügbar bleibt. Es gibt mehrere Strategien zur Ratenbegrenzung, die häufig in Microservices verwendet werden:

Festes Fenster: Bei dieser Strategie wird eine feste Anzahl von Anfragen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters zugelassen. Sobald das Limit erreicht ist, werden die Anfragen bis zum nächsten Zeitfenster zurückgewiesen. Bei diesem Ansatz können jedoch in Zeiten hohen Verkehrsaufkommens Anfragen in unfairer Weise blockiert werden. Gleitendes Fenster: Beim Sliding-Window-Ansatz, der auch als Token-Bucket-Algorithmus bekannt ist, wird kontinuierlich ein Eimer mit Token aufgefüllt, der die zulässige Anzahl von Anfragen in einem bestimmten Zeitraum darstellt. Wenn eine Anforderung eintrifft, wird ein Token verbraucht. Ist der Eimer leer, wird die Anfrage abgelehnt. Diese Methode ermöglicht einen flexibleren Umgang mit unterschiedlichen Verkehrsbedingungen. Leaky Bucket: Ähnlich wie beim Token-Bucket werden beim Leaky-Bucket-Algorithmus Ratenbeschränkungen eingeführt, indem der Bucket mit einer festen Rate geleert wird. Eingehende Anfragen werden dem Bucket hinzugefügt, und wenn der Bucket überläuft, werden die Anfragen zurückgewiesen. Diese Strategie erzwingt ein gleichmäßiges Verarbeitungstempo des Dienstes.

Die Implementierung des Rate Limiter-Musters umfasst in der Regel die folgenden Schritte:

Wählen Sie eine geeignete Ratenbegrenzungsstrategie auf der Grundlage der Anforderungen Ihres Dienstes. Konfigurieren Sie eine Ratenbegrenzer-Middleware oder -Komponente, die die gewählte Strategie anwendet. Anwendung der Ratenbegrenzer-Middleware auf den gewünschten Microservice endpoints . Überwachen Sie die Ratenbegrenzungseinstellungen und passen Sie sie entsprechend der Systemlast und den Leistungsanforderungen an.

Fallback-Muster

Das Fallback-Pattern trägt zur Aufrechterhaltung der Stabilität und Verfügbarkeit einer Microservices-basierten Anwendung bei, wenn Ausfälle auftreten oder ein Dienst vorübergehend überlastet wird. Es ermöglicht die Rückgabe einer alternativen Antwort, die als Fallback-Antwort bezeichnet wird, wenn ein Dienst eine Anfrage nicht bearbeiten kann. Auf diese Weise stellt das Fallback-Pattern sicher, dass Benutzer auch dann eine sinnvolle Rückmeldung erhalten, wenn der primäre Dienst nicht das gewünschte Ergebnis liefern kann. Um das Fallback-Muster effektiv zu implementieren, sollten Sie die folgenden Schritte beachten:

Identifizieren Sie mögliche Fehlerszenarien oder Situationen, in denen ein Dienst überlastet werden könnte. Bestimmen Sie für jedes Szenario geeignete Fallback-Antworten oder -Aktionen, wie z. B. die Rückgabe von zwischengespeicherten Daten, Standardwerten oder die Anzeige einer benutzerfreundlichen Fehlermeldung. Implementieren Sie Middleware- oder Wrapper-Komponenten, die Fehlerzustände erkennen und die entsprechenden Fallback-Aktionen ausführen. Überprüfen Sie die Fallback-Antworten und -Aktionen regelmäßig, um ihre Relevanz und Effektivität zu gewährleisten.

Das Fallback-Muster kann mit anderen Resiliency-Mustern wie dem Circuit Breaker- und dem Retry-Muster kombiniert werden, um die Verfügbarkeit von Microservices-basierten Anwendungen weiter zu verbessern.

API-Muster für den Gesundheitscheck

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Aufrechterhaltung eines hochverfügbaren und widerstandsfähigen verteilten Systems ist die Überwachung des Zustands seiner Dienste. Das Health Check API-Pattern führt einen Überwachungsmechanismus ein, der Echtzeitinformationen über den Status der einzelnen Dienste innerhalb einer Microservices-basierten Anwendung liefert. Die Implementierung einer Health Check-API ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Problemen, so dass Präventivmaßnahmen ergriffen werden können, bevor sie eskalieren und die Gesamtleistung des Systems beeinträchtigen. Gehen Sie wie folgt vor, um das Muster der Health Check-API zu implementieren:

Identifizieren Sie kritische Zustandsindikatoren für jeden Dienst, z. B. Antwortzeit, Fehlerrate, Ressourcennutzung oder andere benutzerdefinierte Metriken, die für die Funktionalität des Dienstes relevant sind. Entwickeln Sie einen gemeinsamen Health Check-API-Vertrag oder eine Spezifikation, die die erforderlichen Zustandsindikatoren zusammen mit den erwarteten Antwortformaten und Datentypen enthält. Implementierung von Health Check endpoints in jedem Dienst gemäß dem gemeinsamen Vertrag, um sicherzustellen, dass sie genaue und aktuelle Gesundheitsinformationen liefern. Integrieren Sie die Health Check-API in Überwachungs- und Warnsysteme, um die automatische Erkennung von Problemen, Benachrichtigungen und mögliche Abhilfestrategien zu ermöglichen.

Ein effektives Health Check-API-Muster unterstützt die proaktive Überwachung des Servicezustands und vereinfacht die Serviceerkennung, den Lastausgleich und die Mechanismen zur automatischen Skalierung in einer Microservices-basierten Anwendung.

Mit der zunehmenden Beliebtheit von low-code und no-code Plattformen wie AppMaster wird die Implementierung von Resilienzmustern in Microservices noch effizienter. Durch die Nutzung der visuellen Oberfläche und der Drag-and-Drop-Funktionen dieser Tools können sich Entwickler auf das Design und die Aktualisierung ihrer Microservices konzentrieren, ohne sich um die komplizierten Details der Codierung kümmern zu müssen.

Die Umsetzung von Resiliency Patterns in einer Microservices-Architektur kann komplex sein, insbesondere wenn man die technischen Feinheiten und den erforderlichen Entwicklungsaufwand bedenkt. Die Tools von No-code lösen diese Herausforderung effektiv, indem sie es auch technisch nicht versierten Entwicklern ermöglichen, skalierbare Microservices zu erstellen, zu aktualisieren und zu warten, ohne sich um komplizierte Kodierungen kümmern zu müssen.

Diese Tools bieten eine visuelle Schnittstelle und eine Abstraktionsschicht, die den Prozess des Entwurfs, der Erstellung und des Einsatzes von Microservices vereinfacht und es den Entwicklern ermöglicht, sich auf die Anwendungslogik zu konzentrieren und nicht auf die Details der Implementierung auf niedriger Ebene. Mit den Lösungen von no-code wird die Implementierung von Resilienzmustern zu einem rationalisierten und kosteneffizienten Prozess, der es Teams ermöglicht, hochgradig belastbare Anwendungen zu erstellen, die Ausfällen standhalten und eine hohe Verfügbarkeit aufrechterhalten können.

Zu den wichtigsten Vorteilen des Einsatzes von no-code Tools für die Implementierung von Resiliency Patterns in Microservices gehören:

Einfachheit: Die Plattformen von No-code bieten eine unkomplizierte Möglichkeit zur Erstellung und Implementierung von Resilienzmustern mithilfe visueller Tools und vorgefertigter Komponenten, so dass keine tiefgreifenden Kenntnisse über die Codierung und die Feinheiten verteilter Systeme erforderlich sind.

Die Plattformen von bieten eine unkomplizierte Möglichkeit zur Erstellung und Implementierung von Resilienzmustern mithilfe visueller Tools und vorgefertigter Komponenten, so dass keine tiefgreifenden Kenntnisse über die Codierung und die Feinheiten verteilter Systeme erforderlich sind. Skalierbarkeit: Die Lösungen von No-code ermöglichen es Entwicklern, hoch skalierbare Anwendungen zu erstellen, die problemlos an eine steigende Nachfrage angepasst werden können. Durch die Abstraktion der Komplexität von Skalierungstechniken machen es diese Plattformen einfach, das Wachstum von Nutzung und Benutzern zu unterstützen.

Die Lösungen von ermöglichen es Entwicklern, hoch skalierbare Anwendungen zu erstellen, die problemlos an eine steigende Nachfrage angepasst werden können. Durch die Abstraktion der Komplexität von Skalierungstechniken machen es diese Plattformen einfach, das Wachstum von Nutzung und Benutzern zu unterstützen. Kosteneffizienz: Die Verwendung von no-code Tools zur Implementierung von Resilienzmustern reduziert die Entwicklungszeit, die Kosten und die anschließende Wartung und Aktualisierung. Diese Effizienz führt zu geringeren Ausgaben und einer schnelleren Bereitstellung für Unternehmen.

Die Verwendung von Tools zur Implementierung von Resilienzmustern reduziert die Entwicklungszeit, die Kosten und die anschließende Wartung und Aktualisierung. Diese Effizienz führt zu geringeren Ausgaben und einer schnelleren Bereitstellung für Unternehmen. Geringere technische Schulden: Die Plattformen von No-code sorgen für Konsistenz, indem sie automatisch Code aus Blueprints generieren und so die Möglichkeit von Code-Duplizierungen oder veralteten Abhängigkeiten ausschließen.

AppMasterDer Ansatz von .io für die Ausfallsicherheit von Microservices

AppMaster.io, eine führende Entwicklungsplattform ( no-code), verfolgt einen umfassenden Ansatz zur Implementierung von Resilienzmustern in Microservices. AppMaster ermöglicht Benutzern die schnelle Erstellung und Bereitstellung hochgradig belastbarer, skalierbarer Anwendungen, indem es eine integrierte Umgebung für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen bietet.

Im Folgenden erfahren Sie, wie AppMaster Sie bei der Implementierung von Resilienzmustern in Ihren Microservices unterstützt:

Visuelles Design: Mit den visuellen Design-Tools von AppMaster können Sie Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-API und WSS endpoints auf einfache Weise erstellen. drag-and-drop Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, Microservices zu entwerfen und Resiliency Patterns zu implementieren, ohne komplexen Code zu schreiben.

Mit den visuellen Design-Tools von können Sie Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-API und WSS auf einfache Weise erstellen. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, Microservices zu entwerfen und Resiliency Patterns zu implementieren, ohne komplexen Code zu schreiben. Blueprint-basiert: AppMaster generiert Anwendungen aus Blueprints, die Konsistenz garantieren und technische Schulden eliminieren. Jedes Mal, wenn Sie Änderungen an Ihrem Anwendungsdesign vornehmen, generiert AppMaster die erforderlichen Komponenten neu und stellt so sicher, dass Ihre Anwendung aktuell und wartbar bleibt.

generiert Anwendungen aus Blueprints, die Konsistenz garantieren und technische Schulden eliminieren. Jedes Mal, wenn Sie Änderungen an Ihrem Anwendungsdesign vornehmen, generiert die erforderlichen Komponenten neu und stellt so sicher, dass Ihre Anwendung aktuell und wartbar bleibt. Hohe Leistung: Mit AppMaster erstellte Anwendungen werden mit der Programmiersprache Go für Backend-Dienste und Vue.js, Kotlin oder SwiftUI für Frontend-Anwendungen generiert, was eine hohe Leistung und Skalierbarkeit über den gesamten Stack hinweg gewährleistet.

Mit erstellte Anwendungen werden mit der Programmiersprache Go für Backend-Dienste und Vue.js, Kotlin oder für Frontend-Anwendungen generiert, was eine hohe Leistung und Skalierbarkeit über den gesamten Stack hinweg gewährleistet. Bereitstellung vor Ort oder in der Cloud: Die Plattform von AppMaster unterstützt die Bereitstellung über Docker-Container, so dass Sie Ihre Anwendungen vor Ort oder in der Cloud hosten können, um maximale Flexibilität und Kontrolle über Ihre Infrastruktur zu erhalten.

Die Plattform von unterstützt die Bereitstellung über Docker-Container, so dass Sie Ihre Anwendungen vor Ort oder in der Cloud hosten können, um maximale Flexibilität und Kontrolle über Ihre Infrastruktur zu erhalten. Offene API-Kompatibilität: AppMaster generiert automatisch die Swagger (OpenAPI)-Dokumentation für den Server endpoints und erleichtert so die Integration Ihrer Anwendungen in andere Systeme oder ermöglicht es Entwicklern von Drittanbietern, auf Ihren APIs aufzubauen.

generiert automatisch die Swagger (OpenAPI)-Dokumentation für den Server und erleichtert so die Integration Ihrer Anwendungen in andere Systeme oder ermöglicht es Entwicklern von Drittanbietern, auf Ihren APIs aufzubauen. Skalierbarkeit auf Unternehmensebene: Mit seinen kompilierten zustandslosen Backend-Anwendungen und der Unterstützung jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank bietet AppMaster eine beeindruckende Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlastanwendungen, die sicherstellt, dass Ihre Anwendungen große Mengen an Datenverkehr und Nutzung bewältigen können, ohne die Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

AppMasterDie Resilience-Fähigkeiten von no-code und die leistungsstarke Plattform bieten die richtige Lösung für Unternehmen, um eine belastbare Microservices-Architektur für verschiedene Anwendungsfälle zu erstellen und zu pflegen. Mit dem Ansatz von AppMaster können Unternehmen Anwendungen mit der notwendigen Fehlertoleranz erstellen, die im heutigen wettbewerbsorientierten und sich schnell entwickelnden digitalen Ökosystem erforderlich ist.

Schlussfolgerung

Die Implementierung von Resilienzmustern in Microservices-Architekturen ist entscheidend für die Erstellung von Anwendungen, die unvorhergesehenen Fehlern standhalten und hochverfügbar sind. No-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster bieten einen effizienten und kostengünstigen Ansatz, um diese Ziele zu erreichen, indem sie die Komplexität der Kodierung und der verteilten Systeme abstrahieren und so Unternehmen in die Lage versetzen, skalierbare und widerstandsfähige Anwendungen zu erstellen.

Durch die Nutzung der AppMaster's no-code Plattform können sich Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen und Geschäftsanforderungen konzentrieren und gleichzeitig den Vorteil einer zuverlässigen und hochverfügbaren Microservices-Architektur nutzen, die sich an die sich ständig ändernden Anforderungen und Marktbedingungen anpassen kann.