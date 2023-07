Enterprise Resource Planning (ERP) -Systeme sind für Unternehmen aller Größenordnungen zu unverzichtbaren Werkzeugen geworden, die wichtige betriebliche Bereiche wie Finanzen, Personalwesen, Lieferkettenmanagement und Kundenbeziehungsmanagement rationalisieren und automatisieren. Mit dem Übergang zum digitalen Zeitalter birgt die Zukunft von ERP das Potenzial für revolutionäre Fortschritte, die das Geschäftsumfeld neu gestalten werden. In diesem Artikel gehen wir auf die spannenden Trends ein, die ERP-Systeme neu definieren werden und es Unternehmen ermöglichen, effizienter und effektiver zu arbeiten.

ERP und die Macht der künstlichen Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, ERP-Software erheblich zu verbessern, indem sie Aufgaben automatisiert, datengesteuerte Entscheidungsfindung fördert und wertvolle Erkenntnisse liefert. Da KI immer ausgereifter wird, können ERP-Systeme diese Technologie nutzen, um Geschäftsprozesse zu rationalisieren und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie KI ERP-Systeme erweitern kann:

Datenanalyse: KI-gestützte Algorithmen können große Datenmengen verarbeiten, um Muster und Trends aufzudecken, die sonst unbemerkt bleiben würden. Dies hilft Unternehmen, wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) zu ermitteln, den Fortschritt bei der Erreichung von Zielen zu verfolgen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Genaue Vorhersagen: KI kann historische Daten und aktuelle Trends analysieren, um zukünftige Ergebnisse und Schwankungen vorherzusagen, z. B. in Bezug auf Umsatz, Nachfrage und Ressourcenverfügbarkeit. Dies hilft Unternehmen, besser zu planen, Ressourcen effektiv zuzuweisen und auf Veränderungen im Geschäftsumfeld vorbereitet zu sein.

Automatisierung von Aufgaben: Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und Routineprozesse kann KI Zeit sparen und Fehler reduzieren, während sich die Mitarbeiter auf strategische und kreative Aufgaben konzentrieren können, die einen größeren Mehrwert für das Unternehmen darstellen.

Vorausschauende Wartung: Durch die ständige Analyse von Sensordaten und historischen Mustern kann KI potenzielle Geräteausfälle vorhersehen und kennzeichnen. Durch die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme können Unternehmen die Wartung proaktiv planen, Ausfallzeiten minimieren und Kosten senken.

Prozess-Optimierung: KI kann Unternehmen dabei helfen, Ineffizienzen in ihren Arbeitsabläufen zu erkennen, indem sie Daten aus verschiedenen Quellen analysiert, z. B. Kundeninteraktionen und Leistungskennzahlen von Mitarbeitern. Unternehmen können dann datengestützte Entscheidungen treffen, um ihre Prozesse zu verbessern und die Gesamtproduktivität zu steigern.

Die Integration von KI in ERP-Systeme steckt noch in den Kinderschuhen, doch mit zunehmender Reife und Zugänglichkeit der Technologie wird ihr Einfluss auf die ERP-Software weiter zunehmen.

IoT-Integration mit Enterprise Resource Planning-Systemen

Geräte ausdem Internet der Dinge (IoT) sind in Unternehmen aller Größenordnungen immer häufiger anzutreffen und können wertvolle Echtzeitdaten und Erkenntnisse für ERP-Systeme liefern. Die Verbindung von physischen Geräten und Sensoren mit Softwareplattformen hilft Unternehmen, Prozesse zu rationalisieren, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und effizienter zu arbeiten.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie das IoT ERP-Systeme verbessern kann:

Daten und Einblicke in Echtzeit: IoT-Geräte können Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen sammeln und übertragen, z. B. aus Fabriken, Lagern und Transportsystemen. ERP-Systeme können diese Daten dann analysieren, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, die Leistung zu überwachen und den Betrieb zu optimieren.

Verbesserte Konnektivität: IoT-Geräte helfen dabei, unterschiedliche Systeme und Prozesse miteinander zu verbinden und erleichtern so den nahtlosen Datenaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und Teams. Diese verbesserte Konnektivität kann zu einer besseren Entscheidungsfindung und höheren Effizienz führen.

Automatisierung und Kontrolle: IoT-Geräte können Routineaufgaben und -prozesse automatisieren, z. B. die Steuerung von Geräten und die Verwaltung von Lagerbeständen. Diese Geräte können aus der Ferne gesteuert werden, so dass Unternehmen schnell auf veränderte Bedingungen reagieren und manuelle Eingriffe reduzieren können.

Vorausschauende Wartung und Bestandsverwaltung: IoT-Geräte können den Zustand von Geräten überwachen und Lagerbestände verfolgen und Unternehmen auf potenzielle Probleme aufmerksam machen, bevor sie kritisch werden. Auf diese Weise können Unternehmen Wartung und Nachschub besser planen und letztlich Zeit und Ressourcen sparen.

Die IoT-Integration wird in Zukunft eine noch bedeutendere Rolle in der ERP-Software spielen, da Unternehmen weiterhin vernetzte Geräte einsetzen und nach innovativen Wegen suchen, um die riesigen Datenmengen, die sie erzeugen, zu nutzen.

Cloud-First-Ansatz für ERP-Lösungen

Da sich immer mehr Unternehmen der digitalen Transformation verschreiben, werden cloudbasierte ERP-Systeme immer häufiger den traditionellen On-Premises-Systemen vorgezogen. Ein Cloud-first-Ansatz für ERP bringt mehrere Vorteile mit sich, z. B. einen einfacheren Zugang zu Daten und Anwendungen, eine bessere Skalierbarkeit, niedrigere Anschaffungskosten und automatische Aktualisierungen.

Hier sind einige Vorteile eines Cloud-first-Ansatzes für ERP:

Zugänglichkeit: Auf ein cloudbasiertes ERP-System kann von jedem Gerät mit Internetanschluss aus zugegriffen werden, was den Mitarbeitern den Zugriff auf Informationen und die Zusammenarbeit von unterwegs oder an entfernten Standorten erleichtert. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen auch, Bring-Your-Own-Device (BYOD)-Richtlinien umzusetzen, was die Hardwarekosten senken und die Mitarbeiterzufriedenheit verbessern kann.

Skalierbarkeit: Cloud-basierte ERP-Lösungen lassen sich bei sich ändernden Geschäftsanforderungen leicht nach oben oder unten skalieren, ohne dass umfangreiche Hardware-Investitionen erforderlich sind. Dies erleichtert es Unternehmen, sich an Nachfrageschwankungen anzupassen und ihren Betrieb im Laufe der Zeit auszubauen.

Niedrigere Anfangskosten: Cloud-basierte ERP-Systeme werden in der Regel auf Abonnementbasis betrieben, was bedeutet, dass Unternehmen hohe Vorlaufkosten für den Kauf und die Wartung von Hardware und Software vermeiden können. Dies kann ERP-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen zugänglicher machen, die möglicherweise nicht über die Ressourcen für eine herkömmliche Implementierung vor Ort verfügen.

Automatische Updates: Cloud-basierte ERP-Anbieter können ihre Software automatisch aktualisieren und verbessern, so dass die Unternehmen immer Zugang zu den neuesten Funktionen und Merkmalen haben. Dies hilft Unternehmen, mit Branchentrends und Best Practices auf dem Laufenden zu bleiben, und reduziert gleichzeitig die für die Systemwartung und -verwaltung erforderlichen Ressourcen.

Der Cloud-first-Ansatz für ERP-Lösungen wird immer beliebter, da Unternehmen nach kostengünstigen und flexiblen Lösungen für die Verwaltung ihrer Ressourcen suchen. Da immer mehr ERP-Anbieter Cloud-basierten Angeboten und Funktionen den Vorzug geben, wird dieser Trend die ERP-Branche in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiter prägen.

Zunehmende Akzeptanz von No-code und Low-code Plattformen

Ein wichtiger Trend in der ERP-Welt ist die zunehmende Einführung von No-Code- und Low-Code-Plattformen in der ERP-Entwicklung. Traditionell wurden ERP-Systeme mit Hilfe von High-Level-Programmiersprachen und umfangreichen Programmierkenntnissen entwickelt. Dieser Ansatz führte oft zu langen Entwicklungszeiten, erhöhten Kosten und der Anhäufung von technischen Schulden.

Mit den Plattformen no-code und low-code können Unternehmen schnell maßgeschneiderte ERP-Lösungen entwickeln und bereitstellen, ohne dass dafür umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. No-Code-Plattformen wie AppMaster ermöglichen es technisch nicht versierten Anwendern, Anwendungen über visuelle Drag-and-Drop-Schnittstellen zu erstellen, wodurch der Entwicklungsprozess schneller und kostengünstiger wird und für ein breiteres Spektrum von Anwendern, von kleinen Unternehmen bis hin zu Konzernen, zugänglich ist.

Low-Code-Plattformen hingegen bieten eine Mischung aus codefreier Entwicklung und traditioneller Programmierung für mehr Flexibilität und Kontrolle, was es den Entwicklern erleichtert, ERP-Anwendungen entsprechend den sich ändernden Geschäftsanforderungen zu erstellen und zu ändern. Die Kombination der Plattformen no-code und low-code ermöglicht eine schnellere Markteinführung und eine Verringerung der technischen Schulden, so dass sich die Unternehmen schneller an veränderte Marktbedingungen anpassen können.

In dem Maße, in dem Unternehmen die Vorteile der Plattformen no-code und low-code erkennen, werden diese Tools in der ERP-Branche noch beliebter werden. Die Möglichkeit, schnell maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind, eröffnet Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, ihre ERP-Systeme zu optimieren und ihre Gesamteffizienz zu verbessern.

Fokus auf verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit

In letzter Zeit wird viel Wert auf das Design der Benutzererfahrung (UX) gelegt. Die Unternehmen haben erkannt, wie wichtig es ist, attraktive und benutzerfreundliche Schnittstellen für ihre Produkte zu schaffen. Dieser Wandel ist auch in der ERP-Branche zu beobachten, wo die Anbieter die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit ihrer Systeme verbessern.

Eine intuitive Benutzeroberfläche kann den Erfolg einer ERP-Implementierung erheblich beeinflussen, indem sie die Akzeptanz bei den Benutzern erhöht, die Lernkurve verkürzt und die Gesamtproduktivität steigert. Aus diesem Grund legen ERP-Anbieter zunehmend Wert auf UX-Design und investieren in Forschung und Entwicklung, um benutzerorientierte Schnittstellen zu schaffen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Anwender gerecht werden. Dazu gehören die Gestaltung für verschiedene Gerätetypen (Handy, Desktop, Tablet) und die Implementierung von responsiven Benutzeroberflächen, die nahtlos über verschiedene Bildschirmgrößen und Auflösungen hinweg funktionieren.

Barrierefreiheit ist ein weiterer wichtiger Aspekt zukünftiger ERP-Systeme, da die Anbieter sicherstellen wollen, dass ihre Software auch von Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten genutzt werden kann. Dieses Engagement für Barrierefreiheit umfasst die Entwicklung von Text-to-Speech-Funktionen, die Implementierung von kontrastreichen Farbschemata und die Nutzung von barrierefreien Webstandards, um Benutzer mit unterschiedlichen physischen, visuellen und kognitiven Fähigkeiten zu unterstützen.

In Zukunft wird noch mehr Wert auf benutzerzentriertes Design und Barrierefreiheit gelegt werden, da Unternehmen den Wert reibungsloser, ansprechender und integrativer Schnittstellen erkennen, die die Zufriedenheit und Produktivität der Benutzer fördern.

Da Unternehmen immer stärker auf ERP-Systeme angewiesen sind, um ihre Geschäftsabläufe zu verwalten, ist der Bedarf an leistungsstarken Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen wichtiger denn je. Da in den ERP-Systemen eine Fülle sensibler Informationen gespeichert ist, müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie die Branchenstandards einhalten und strenge Sicherheits- und Datenschutzprotokolle einhalten.

Zu den wichtigsten Sicherheitstrends in der ERP-Branche gehören Investitionen in Verschlüsselungsmechanismen, die Implementierung mehrerer Authentifizierungsebenen und die regelmäßige Überwachung und Aktualisierung der Systeme zum Schutz vor neuen Bedrohungen und Schwachstellen. Mit der zunehmenden Einführung von Cloud-basierten ERP-Systemen konzentrieren sich die Unternehmen außerdem verstärkt auf die Sicherung ihrer Daten bei der Übertragung und im Ruhezustand und arbeiten eng mit Cloud-Anbietern zusammen, um die Integrität und Vertraulichkeit ihrer Informationen zu gewährleisten.

Der Datenschutz ist für Unternehmen weltweit ein großes Anliegen. Strenge Vorschriften wie GDPR in der EU und CCPA in den USA zeigen, wie ernst das Thema ist. Diese Vorschriften machen es erforderlich, dass Unternehmen die persönlichen Daten ihrer Kunden schützen, transparent sind und Verantwortung für den Umgang mit Daten übernehmen. Folglich müssen ERP-Anbieter ihre Datenschutzkontrollen ständig verbessern und fortschrittliche Maßnahmen zum Schutz von Daten einsetzen. Auf diese Weise können sie ihren Kunden helfen, die sich ändernden Regeln zu befolgen und konform zu bleiben.

Die Zukunft von ERP wird wahrscheinlich einen verstärkten Fokus auf Sicherheit und Datenschutz haben, da Unternehmen mit strengeren gesetzlichen Anforderungen und der sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft konfrontiert werden. Durch Investitionen in die neuesten Sicherheitstechnologien und die Einhaltung von Best Practices im Datenschutz können ERP-Anbieter das Vertrauen ihrer Kunden gewinnen und einen guten Ruf in der Branche aufrechterhalten.

Die Rolle von Blockchain in der ERP-Revolution

Blockchain, die Distributed-Ledger-Technologie, die hinter Kryptowährungen wie Bitcoin steht, hält Einzug in verschiedene Branchen, darunter auch die Unternehmensressourcenplanung. Obwohl die Anwendung von Blockchain im ERP-Bereich noch in den Kinderschuhen steckt, erkennen viele Unternehmen die potenziellen Vorteile der Integration dieser Technologie in ihre ERP-Systeme. Einige der wichtigsten Möglichkeiten, wie Blockchain ERP revolutionieren kann, sind:

Verbesserte Transparenz und Rückverfolgbarkeit

Blockchain bietet im Kern Transparenz, indem es eine unveränderliche Aufzeichnung aller Transaktionen und Datenübertragungen liefert. Dadurch können Unternehmen eine vollständig nachvollziehbare Aufzeichnung ihrer Bestandsbewegungen, Bestellungen und anderer Transaktionen in der gesamten Lieferkette erstellen. Dieses Maß an Transparenz kann dazu beitragen, das Vertrauen zwischen Unternehmen zu stärken, die Zusammenarbeit zu verbessern und das Vertrauen des Marktes in die generierten Daten zu stärken.

Die Blockchain-Technologie hat einen weiteren Vorteil: Sie ist äußerst sicher. Die in der Blockchain gespeicherten Daten werden durch fortschrittliche kryptografische Methoden geschützt. Sollte jemand versuchen, die gespeicherten Daten zu ändern, würde dies schnell bemerkt werden, da es nicht mit der kryptografischen Signatur übereinstimmen würde. Dieses hohe Maß an Sicherheit in ERP-Systemen kann wichtige Geschäftsinformationen wie Kundendaten, Finanzunterlagen und geistiges Eigentum schützen.

Intelligente Verträge für gestraffte Geschäftsabläufe

Smart Contracts, d. h. selbstausführende Verträge, deren Bedingungen direkt in den Blockchain-Code geschrieben werden, können dazu beitragen, wiederkehrende Aufgaben und Vereinbarungen innerhalb eines ERP-Systems zu automatisieren. Durch die Implementierung von intelligenten Verträgen können Unternehmen automatisch Vereinbarungen durchsetzen und Transaktionen erleichtern, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist. Dies kann zu schlankeren Prozessen, geringerem Verwaltungsaufwand und höherer Effizienz bei der Ausführung von Geschäftsaufgaben führen.

Effizientes Lieferkettenmanagement

Blockchain kann auch dazu beitragen, das Lieferkettenmanagement zu verbessern, indem es viele traditionell manuelle Prozesse automatisiert und einen besseren Einblick in den gesamten Lebenszyklus von Waren und Materialien ermöglicht. Mit Blockchain-fähigen ERP-Systemen können Unternehmen die Verfolgung und Rückverfolgung von Produkten vom Hersteller über den Vertrieb bis zum Einzelhandel in Echtzeit durchführen. Dies kann dazu beitragen, die Echtheit von Produkten zu gewährleisten, Fälschungen zu reduzieren und den Verbrauchern ein größeres Vertrauen in die von ihnen gekauften Produkte zu geben.

Die Blockchain-Technologie kann als Brücke zwischen verschiedenen ERP-Systemen innerhalb eines Unternehmens dienen und so einen nahtlosen Datenfluss ermöglichen und die Zusammenarbeit fördern. Durch die Verbindung verschiedener ERP-Module und Geschäftsfunktionen über eine einheitliche, blockchainbasierte Plattform können Unternehmen Datensilos abbauen und den Informationsaustausch zwischen verschiedenen Abteilungen verbessern.

Kollaboration und Integration mit anderen Unternehmenssystemen

Die Zukunft von ERP-Systemen wird sich zunehmend auf die nahtlose Zusammenarbeit und Integration mit anderen Unternehmenssystemen konzentrieren, um die Effizienz des gesamten Unternehmens zu steigern. Die Integration von ERP-Systemen mit anderen wichtigen Geschäftsanwendungen, wie z. B. Customer Relationship Management (CRM), Human Resource Management (HRM) und E-Commerce-Plattformen, kann dazu beitragen, die Datensynchronisation zu fördern und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

ERP-Systeme müssen in der Lage sein, alle relevanten Daten aus verschiedenen Geschäftsbereichen, Teams und Anwendungen zu konsolidieren und zu zentralisieren. So erhalten Unternehmen einen 360-Grad-Blick auf ihre Abläufe und können fundiertere, datengestützte Entscheidungen treffen.

Die Integration von ERP-Systemen mit CRM- und HRM-Anwendungen kann die Erfahrungen von Kunden und Mitarbeitern verbessern, Prozesse rationalisieren und die manuelle Dateneingabe reduzieren. So können Unternehmen beispielsweise ihre Kundendaten zwischen CRM und ERP synchronisieren, um Kundenaufträge, Rechnungen und die finanzielle Entwicklung effizienter zu verfolgen. Die Integration mit HRM-Systemen kann bei der Verwaltung von Mitarbeiterdaten wie Anwesenheit, Gehaltsabrechnungen, Verwaltung von Sozialleistungen und Personalbeschaffung helfen.

Integration von E-Commerce-Plattformen

Für Unternehmen, die im E-Commerce tätig sind, kann die Integration von ERP-Systemen mit E-Commerce-Plattformen die Verwaltung von Beständen, Aufträgen und Kundendaten über Online- und Offline-Kanäle erleichtern. Die Integration mit E-Commerce-Plattformen kann die Auftragsabwicklung rationalisieren, die Bestandsverwaltung verbessern und genaue und konsistente Daten über alle Kanäle hinweg sicherstellen.

Nutzung von APIs für benutzerdefinierte Integrationen

APIs (Application Programming Interfaces) dienen als Brücke zwischen verschiedenen Softwareanwendungen, so dass diese miteinander kommunizieren und effizient Daten austauschen können. ERP-Systeme, die die API-Integration unterstützen, können problemlos mit anderen Unternehmenssystemen verbunden werden, einschließlich kundenspezifischer Lösungen, die von den Unternehmen selbst entwickelt wurden, oder unter Verwendung von no-code/low-code Plattformen wie AppMaster. Dieser Ansatz ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassung, um die ERP-Lösung an die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen eines Unternehmens anzupassen.

Wenn ERP-Systeme mit anderen Unternehmenssystemen integriert sind, wird es viel einfacher, verschiedene Prozesse und Arbeitsabläufe zu automatisieren. Diese integrierten Systeme stellen sicher, dass Daten kontinuierlich und in Echtzeit zwischen den Anwendungen fließen, so dass Unternehmen effizienter und genauer arbeiten können. Darüber hinaus kann der Datenfluss in Echtzeit dazu beitragen, dass Unternehmen schneller auf Marktveränderungen, Kundenwünsche oder andere betriebliche Herausforderungen reagieren können.

Fazit

Die Zukunft von ERP-Systemen wird durch eine Kombination innovativer Technologien angetrieben, darunter KI, IoT, Cloud Computing, no-code/low-code -Plattformen und Blockchain-Technologien. Darüber hinaus wird der Fokus auf Zusammenarbeit, Integration und verbesserte Benutzerfreundlichkeit die Entwicklung von ERP-Systemen weiterhin prägen. Indem sie diese Trends und Innovationen aufgreifen, können Unternehmen der Zeit voraus sein und die Vorteile effizienter und leistungsfähigerer Enterprise Resource Planning-Lösungen nutzen.