إن Microsoft Power Apps عبارة عن نظام low-code يمكّن الأفراد والشركات من إنشاء تطبيقات مخصصة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. تتيح هذه الأداة متعددة الاستخدامات، التي أسستها شركة Microsoft، للمستخدمين تصميم ونشر التطبيقات عبر منصات مختلفة، مما يجعلها خيارًا شائعًا لتبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية.

كيف يعمل؟

تعمل Microsoft Power Apps على تبسيط عملية تطوير التطبيقات من خلال توفير واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من القوالب والموصلات المعدة مسبقًا. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات باستخدام أسلوب السحب والإفلات المرئي، والجمع بين مكونات مثل الأزرار والنماذج ومصادر البيانات لإنشاء واجهات وظيفية وتفاعلية. من خلال التركيز على تكامل البيانات، يمكن لـ Power Apps الاتصال بسلاسة بمصادر البيانات المختلفة، بما في ذلك Microsoft 365 وDynamics 365 وSharePoint وقواعد البيانات الخارجية.

يقدم النظام الأساسي نوعين رئيسيين من التطبيقات: تطبيقات اللوحة والتطبيقات المستندة إلى النماذج. توفر تطبيقات اللوحة لوحة مرنة لتصميم التطبيقات من البداية، مما يسمح للمستخدمين بترتيب العناصر حسب الحاجة. من ناحية أخرى، تستخدم التطبيقات المستندة إلى النموذج أسلوبًا يعتمد على البيانات حيث يعتمد تخطيط التطبيق ومكوناته على مخطط البيانات.

يدعم Power Apps أيضًا تكامل Power Automate (المعروف سابقًا باسم Microsoft Flow)، مما يمكّن المستخدمين من أتمتة عمليات سير العمل والعمليات داخل تطبيقاتهم. علاوة على ذلك، تدعم Power Apps التصميم سريع الاستجابة، مما يضمن تكيف التطبيقات مع أحجام واتجاهات الشاشة المختلفة.

بمجرد إنشاء التطبيق، يمكن للمستخدمين اختباره في Power Apps Studio ونشره على منصات مختلفة، مثل متصفحات الويب، والأجهزة المحمولة، وحتى كتطبيق Windows مستقل. يعمل Microsoft Power Apps على تمكين المطورين المواطنين ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات من إنشاء حلول مخصصة تلبي احتياجات العمل المحددة، كل ذلك دون الحاجة إلى مهارات برمجية واسعة النطاق.

دلائل الميزات

القوالب المعدة مسبقًا: توفر المنصة مجموعة من القوالب المعدة مسبقًا والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المختلفة، مما يسمح للمستخدمين ببدء رحلة تطوير التطبيقات الخاصة بهم. تغطي هذه القوالب إدارة المشاريع وتأهيل الموظفين وخدمة العملاء والمزيد من السيناريوهات.

توفر المنصة مجموعة من القوالب المعدة مسبقًا والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المختلفة، مما يسمح للمستخدمين ببدء رحلة تطوير التطبيقات الخاصة بهم. تغطي هذه القوالب إدارة المشاريع وتأهيل الموظفين وخدمة العملاء والمزيد من السيناريوهات. التطبيقات المستندة إلى اللوحات والتطبيقات المستندة إلى النماذج: توفر Power Apps المرونة اللازمة لإنشاء التطبيقات المستندة إلى النماذج واللوحات. تتيح تطبيقات Canvas للمستخدمين تصميم التطبيقات بأسلوب أكثر بصرية وفنية، في حين توفر التطبيقات المستندة إلى النماذج إطارًا منظمًا لبناء التطبيقات التي تركز على البيانات.

توفر Power Apps المرونة اللازمة لإنشاء التطبيقات المستندة إلى النماذج واللوحات. تتيح تطبيقات Canvas للمستخدمين تصميم التطبيقات بأسلوب أكثر بصرية وفنية، في حين توفر التطبيقات المستندة إلى النماذج إطارًا منظمًا لبناء التطبيقات التي تركز على البيانات. الرؤى المستندة إلى البيانات: يمكّن Power Apps المستخدمين من تصور البيانات وتحليلها من خلال دمج لوحات معلومات Power BI وتقاريره مباشرة في تطبيقاتهم. تمكن هذه الميزة المستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على رؤى البيانات في الوقت الفعلي.

يمكّن Power Apps المستخدمين من تصور البيانات وتحليلها من خلال دمج لوحات معلومات Power BI وتقاريره مباشرة في تطبيقاتهم. تمكن هذه الميزة المستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على رؤى البيانات في الوقت الفعلي. التصميم سريع الاستجابة: تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Power Apps لتكون سريعة الاستجابة عبر مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. ويضمن ذلك تجربة مستخدم متسقة سواء تم الوصول إلى التطبيق على سطح المكتب أو الجهاز اللوحي أو الجهاز المحمول.

تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Power Apps لتكون سريعة الاستجابة عبر مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. ويضمن ذلك تجربة مستخدم متسقة سواء تم الوصول إلى التطبيق على سطح المكتب أو الجهاز اللوحي أو الجهاز المحمول. تكامل AI Builder: يتيح تكامل AI Builder ضمن Power Apps للمستخدمين دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. يتضمن ذلك ميزات مثل تحليل المشاعر واكتشاف الكائنات ونماذج التنبؤ.

يتيح تكامل AI Builder ضمن Power Apps للمستخدمين دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. يتضمن ذلك ميزات مثل تحليل المشاعر واكتشاف الكائنات ونماذج التنبؤ. التعاون والمشاركة: يمكن للمستخدمين التعاون مع زملائهم من خلال مشاركة تطبيقات Power Apps الخاصة بهم للحصول على الملاحظات والمساهمات. يعمل هذا النهج التعاوني على تبسيط عملية التطوير وتعزيز العمل الجماعي.

يمكن للمستخدمين التعاون مع زملائهم من خلال مشاركة تطبيقات Power Apps الخاصة بهم للحصول على الملاحظات والمساهمات. يعمل هذا النهج التعاوني على تبسيط عملية التطوير وتعزيز العمل الجماعي. قابلية التوسعة والتخصيص: يوفر Microsoft Power Apps القدرة على توسيع التطبيقات وتخصيصها باستخدام مكونات Power Platform والمكونات الإضافية والموصلات. يتيح ذلك للمستخدمين تخصيص تطبيقاتهم لتلبية متطلبات العمل المحددة.

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من يستطيع استخدامه؟

تم تصميم Microsoft Power Apps لتلبية احتياجات جمهور عريض، مما يجعله مناسبًا لمختلف الأدوار والصناعات. فيما يلي بعض ملفات تعريف المستخدمين التي يمكنها الاستفادة من استخدام Power Apps:

محترفو الأعمال: يمكن لمحللي الأعمال ومديري المشاريع والخبراء المتخصصين الاستفادة من Power Apps لإنشاء تطبيقات مخصصة تعمل على أتمتة العمليات وتبسيط سير العمل وتحسين الكفاءة داخل أقسامهم.

يمكن لمحللي الأعمال ومديري المشاريع والخبراء المتخصصين الاستفادة من Power Apps لإنشاء تطبيقات مخصصة تعمل على أتمتة العمليات وتبسيط سير العمل وتحسين الكفاءة داخل أقسامهم. متخصصو تكنولوجيا المعلومات: يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات استخدام Power Apps للتطوير السريع للتطبيقات التي تلبي احتياجات العمل المحددة، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية واسعة النطاق. يمكنهم أيضًا دمج هذه التطبيقات مع الأنظمة ومصادر البيانات الحالية.

يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات استخدام Power Apps للتطوير السريع للتطبيقات التي تلبي احتياجات العمل المحددة، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية واسعة النطاق. يمكنهم أيضًا دمج هذه التطبيقات مع الأنظمة ومصادر البيانات الحالية. المطورون المواطنون: يمكن للأفراد ذوي الخبرة المحدودة في البرمجة، والذين يطلق عليهم غالبًا المطورون المواطنون ، استخدام Power Apps لإضفاء الحيوية على أفكار تطبيقاتهم. تمكنهم الواجهة سهلة الاستخدام من إنشاء تطبيقات تعزز مهامهم ومسؤولياتهم اليومية.

يمكن للأفراد ذوي الخبرة المحدودة في البرمجة، والذين يطلق عليهم غالبًا المطورون المواطنون ، استخدام Power Apps لإضفاء الحيوية على أفكار تطبيقاتهم. تمكنهم الواجهة سهلة الاستخدام من إنشاء تطبيقات تعزز مهامهم ومسؤولياتهم اليومية. مستخدمو المؤسسات: يعد Power Apps مناسبًا للمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات مخصصة تتوافق مع عملياتها ومتطلباتها الفريدة. يمكن أن تتراوح هذه التطبيقات من أدوات إدارة المهام البسيطة إلى الحلول المعقدة التي تمتد عبر أقسام متعددة.

يعد Power Apps مناسبًا للمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات مخصصة تتوافق مع عملياتها ومتطلباتها الفريدة. يمكن أن تتراوح هذه التطبيقات من أدوات إدارة المهام البسيطة إلى الحلول المعقدة التي تمتد عبر أقسام متعددة. المعلمون والطلاب: يمكن استخدام Power Apps في البيئات التعليمية لتعليم الطلاب كيفية تطوير التطبيقات وحل المشكلات. يمكن للمعلمين إنشاء تجارب تعليمية تفاعلية، ويمكن للطلاب إنشاء تطبيقات عملية ذات صلة بالدورات الدراسية الخاصة بهم.

يمكن استخدام Power Apps في البيئات التعليمية لتعليم الطلاب كيفية تطوير التطبيقات وحل المشكلات. يمكن للمعلمين إنشاء تجارب تعليمية تفاعلية، ويمكن للطلاب إنشاء تطبيقات عملية ذات صلة بالدورات الدراسية الخاصة بهم. المنظمات غير الربحية: يمكن للمؤسسات غير الربحية استخدام Power Apps لتطوير التطبيقات التي تساعد في جمع التبرعات وإدارة المتطوعين وتخطيط الأحداث والمزيد. يمكن أن تساعد هذه التطبيقات في تحسين العمليات ودعم مهمة المنظمة.

يمكن للمؤسسات غير الربحية استخدام Power Apps لتطوير التطبيقات التي تساعد في جمع التبرعات وإدارة المتطوعين وتخطيط الأحداث والمزيد. يمكن أن تساعد هذه التطبيقات في تحسين العمليات ودعم مهمة المنظمة. الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من Power Apps لإنشاء تطبيقات فعالة من حيث التكلفة تعالج تحديات أعمال محددة دون الحاجة إلى موارد تطوير واسعة النطاق. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية وتحسين تجارب العملاء.

Microsoft Power Apps مقابل AppMaster

على الرغم من أن كلاً من Microsoft Power Apps و AppMaster يقعان ضمن مجال التطوير no-code low-code ، إلا أنهما يقدمان ميزات وأساليب مميزة لإنشاء التطبيقات.

يميز AppMaster نفسه من خلال تقديم منصة شاملة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. إنه يمكّن المستخدمين من تصميم نماذج البيانات وتحديد العمليات التجارية وإنشاء واجهات مستخدم تفاعلية باستخدام BP Designer المرئي و REST API وWSS Endpoints. ويمتد هذا المستوى من التحكم إلى التطبيقات الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام Go ، وتطبيقات الويب باستخدام Vue3 ، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin وJetpack Compose/ SwiftUI. إن القدرة على إنشاء ثنائيات قابلة للتنفيذ وكود المصدر والمرونة في استضافة التطبيقات محليًا تجعل AppMaster متميزًا للشركات التي تسعى إلى التخصيص المتقدم وقابلية التوسع.

يعد Microsoft Power Apps خيارًا ممتازًا للمؤسسات المنخرطة بالفعل في نظام Microsoft البيئي وتبحث عن حلول سريعة لتحديات الأعمال الشائعة. من ناحية أخرى، يقدم AppMaster خدماته للشركات التي تتطلب نطاقًا أوسع من التطبيقات مع التركيز القوي على التخصيص وقابلية التوسع والتحكم في عملية التطوير. يعتمد الاختيار بين الاثنين على عوامل مثل مجموعة التكنولوجيا الحالية وتعقيد المشروع والحاجة إلى ميزات متقدمة.