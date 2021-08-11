أعلنت Wix ، شركة تكنولوجيا المعلومات متعددة الجنسيات والمعروفة ببناء مواقع drag-and-drop سهل الاستخدام ، عن إطلاق تطبيق Branded App من Wix . تعمل هذه المنصة الجديدة no-code على تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات محمولة أصلية دون أي خبرة في الترميز. Wix ، التي تركز على تزويد المستخدمين بأدوات لبناء وإدارة تواجدهم عبر الإنترنت ، تلبي الطلب المتزايد على التطبيقات الأصلية ذات العلامات التجارية بين أصحاب الأعمال مع هذا التوسع.

أقر Ronny Elkayam ، نائب الرئيس الأول للجوال وسوق التطبيقات والمنتجات الإستراتيجية في Wix ، بالطلب المتزايد ، قائلاً: "جاء المستخدمون إلينا وهم بحاجة إلى إنشاء تطبيق محلي يحمل علامتهم التجارية وشعارهم. العديد من مستخدمينا هم شركات ، والشركات لديها رغبة في تصوير موقف أكبر مما هي عليه. إنهم يريدون متابعة الشركات الكبيرة التي لديها تطبيقات أصلية ".

باشتراك شهري قدره 200 دولار ، يعد التطبيق ذو العلامات التجارية من Wix استثمارًا كبيرًا للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليهم دفع رسوم سنوية قدرها 99 دولارًا لمتجر التطبيقات ورسمًا قدره 25 دولارًا لمرة واحدة مقابل Google Play. ومع ذلك ، يعتقد Wix أن تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية يمكن أن تساعد الشركات على زيادة المبيعات. بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم بالفعل موقع Wix على الويب ، يمكن لمنشئ التطبيق دمج الميزات تلقائيًا من موقع الويب الخاص بهم ، مما يبسط عملية التطوير.

شرحت Elkayam فوائد التكامل ، "إذا كنت مطعمًا ، ولديك قائمة مهيأة على موقع الويب الخاص بك للطلب عبر الإنترنت ، فستظهر القائمة نفسها على التطبيق. لا تحتاج إلى تكوينه. ستظهر أي مشتريات أو أي طلبات من تلك القائمة في لوحة التحكم. "

من بين 200 مليون مستخدم لـ Wix ، هناك 5 ملايين مشترك مدفوع الأجر. تفضل الشركات خطة Wix التي تبلغ 27 دولارًا شهريًا للمواقع الإلكترونية ، والتي تتضمن ميزات التجارة الإلكترونية. حتى مستخدمو مواقع الويب المجانية يمكنهم إنشاء تطبيق باستخدام تطبيق ذي علامة تجارية من Wix - هذا المنتج منفصل عن خطط الاشتراك الحالية. يمكن لأصحاب الأعمال تخصيص رمز تطبيقاتهم وتخطيطها ومحتواها والوصول إلى وظائف مختلفة ، مثل صفحات المنتج وخدمات الحجز والمنتديات ووظائف الدردشة والمدونات وإشعارات الدفع والمزيد. ستقوم Wix أيضًا بتحديث التطبيقات تلقائيًا لتظل متوافقة مع أحدث إصدارات iOS و Android.

يعد التطبيق ذو العلامات التجارية من Wix منافسًا قويًا في سوق تطوير التطبيقات no-code. يقدم المنافسون مثل Bubble منصات تطبيقات قائمة على الويب بأسعار تتراوح من 29 دولارًا إلى 529 دولارًا شهريًا ، جنبًا إلى جنب مع خطة مجانية للتعلم وتطوير التطبيقات. ومع ذلك ، يمكن تنزيل تطبيقات Wix الأصلية مباشرة من App Store و Google Play ، مما يوفر مزايا إضافية.

يأتي إطلاق Wix للتطبيق ذي العلامات التجارية بعد زيادة الطلب على خدمات الشركة في عام 2020 أثناء جائحة فيروس كورونا ، مع إضافة 31 مليون مستخدم جديد. أبرزت أرباح Wix للربع الأول من عام 2022 إيرادات بقيمة 304 مليون دولار - بزيادة قدرها 41٪ على أساس سنوي. بعد إجراء اختبار تجريبي ناجح مع مئات المستخدمين ، أصبح تطبيق Branded App من Wix متاحًا الآن للجميع ، مع خصم 50٪ مدى الحياة لأولئك الذين اشتركوا خلال فترة ما قبل البيع الحالية.

توفر خدمات تطوير التطبيقات No-code بديلاً ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه عن طرق الترميز التقليدية. تعمل المنصات مثل AppMaster وغيرها على تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والخلفية بشكل أكثر كفاءة ، وتقليل تكاليف التطوير ، وفتح فرص جديدة للتحول الرقمي. مع استمرار اتجاه no-code في الارتفاع ، من المرجح أن تلعب منصات مثل AppMaster و Wix's Branded App دورًا مهمًا في تشكيل مستقبل تطوير البرمجيات.