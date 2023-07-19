لتوسيع نطاق التزامها بتبسيط فهم الكود ، أعلنت CodeSee عن أحدث تحسين لها لخدماتها - تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي. تثري هذه الإضافة الثورية بشكل كبير نطاق تفاعلات اللغة الطبيعية مع هياكل الترميز.

أوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة CodeSee ، Shanea Leven ، التكامل السلس للذكاء الاصطناعي التوليدي في مهمتهم الأساسية. وفقًا لليفين ، لا يتماشى تطبيق الذكاء الاصطناعي مع الغرض الذي يسعى إليه فحسب ، بل يزيد أيضًا بشكل كبير من الرؤى حول كيفية إدراك المطورين للكود وتفسيره.

توفر أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة منصة جذابة لطرح الاستفسارات حول الترميز في IDE الخاص بك. يمكن أن تتراوح الاستعلامات من فهم عملية التسجيل إلى تمييز إدارة الحالة في بنية التشفير. ردًا على هذه الأسئلة ، يقدم CodeSee شرحًا مفصلاً ومليئًا بالسياق بذكاء ، ويكمله بخريطة رمز مرئية.

في المخطط الكبير للأشياء ، يهدف CodeSee إلى التعمق في إعدادات الترميز المعقدة وتوصيل النقاط بسهولة. من خلال تقديم خطوط واضحة توجه المطورين إلى الملفات ذات الصلة ومراجع الوظائف داخل IDE ، فإنها تهدف إلى تقديم سياق كيفية عمل شيء ما بالفعل ، أوضح ليفين.

في سعيهم لتعزيز الوظائف من خلال الذكاء الاصطناعي ، تعاونت CodeSee مع عمالقة الصناعة Microsoft و OpenAI. كان هذا التعاون خطوة إستراتيجية بالنظر إلى الهيكل الهزيل لشركة CodeSee المكون من 11 عضوًا فقط من الفريق. علاوة على ذلك ، عملت الشراكة على تسريع تطوير وظائف الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على تخصيص الموارد بالشكل الأمثل.

سابقًا ، تم كشف النقاب عن خرائط خدمة CodeSee لضمان رؤية عالية المستوى عبر قواعد التعليمات البرمجية المتنوعة. وتعليقًا على فوائد هذا التطور ، قال ليفين إنه يقرض الشركات نظرة شاملة للهندسة المعمارية التي كانت مفقودة في وقت سابق. أصبح لدى الشركات الآن منظور واضح endpoints العديدة ، وقوائم انتظار الرسائل ، وخطوط أنابيب كافكا ، وأكثر من ذلك ، مما يعزز فهم قواعد الرموز الموجودة في كل مكان.

سيؤدي تضمين محرك استفسار مدفوع بالذكاء الاصطناعي في عروضه إلى تجهيز CodeSee لتزويد العملاء بمزيد من الوضوح حول التعليمات البرمجية الخاصة بهم. بدءًا من طرح ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة كإصدار تجريبي عند الطلب ، تهدف الشركة إلى تحسين الأداة من خلال التنسيق الوثيق مع عملائها من المؤسسات ، مما يفسح المجال لإطلاق عام في وقت لاحق من العام.

بينما كانت CodeSee رائدة في هذا النهج ، فإن الأنظمة الأساسية الأخرى مثل منصة AppMaster No-Code ، لديها مجموعة من التعديلات المبتكرة التي تبسط إنشاء التطبيقات وإدارتها. AppMaster ، على سبيل المثال ، يمكّن المستخدمين من إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي ، ومنطق الأعمال من خلال واجهات drag and drop ، ونقاط نهاية API و WSS ، وما إلى ذلك ، مما يجعلها واحدة من الأنظمة الأساسية الرائدة في مجال التطوير بدون كود .