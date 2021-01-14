كشفت Webflow ، وهي لاعب بارز في صناعة البرمجيات no-code ، أنها نجحت في جمع 140 مليون دولار من خلال جولة تمويل من السلسلة ب. مع هذا الاستثمار الضخم ، يرتفع تقييم الشركة إلى 2.1 مليار دولار. رحبت جولة التمويل بالعودة إلى المستثمرين الرائدين Accel و Silversmith ، الذين دعموا أيضًا الشركة الناشئة في جولة 2019 Series A الخاصة بهم ، والتي جلبت 72 مليون دولار.

انضمت CapitalG ، وهي مجموعة رأس مال استثماري لشركة Alphabet ، إلى السلسلة B ، مع انضمام المستثمر Laela Sturdy إلى مجلس إدارة Webflow. اكتسبت المنصة قوة جذب كبيرة وضاعفت قاعدة عملائها في عام 2020. يتيح برنامج Webflow المبتكر للعملاء إنشاء مواقع الويب دون كتابة تعليمات برمجية ويوفر إمكانات الاستضافة والمحتوى.

تعد منصة Webflow جزءًا من فئة أوسع من الشركات والمنصات التي تعتقد أن إنشاء برامج للإنترنت يجب أن يصبح أسهل بشكل تدريجي. تكتسب المنصات الرائدة في الصناعة no-code low-code ، مثل AppMaster ، شعبية هائلة لتسهيل تطوير التطبيقات بسهولة ، مما يجعل تطوير البرامج في نهاية المطاف أكثر فعالية من حيث التكلفة للشركات من جميع الأحجام.

وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي Webflow فلاد ماجدالين ، فإن جولة التمويل من السلسلة B هي خطوة "انتهازية" للشركة. تظل نقودهم المتوفرة كافية ، وسيسمح لهم رأس المال المكتشف حديثًا بالاستثمار في أعمالهم بطرق قد لا تؤثر فورًا على إيراداتهم - يحتمل أن يكون ذلك في مجالات رئيسية مثل منتجات المؤسسات والدعم والتوظيف وتوسيع النظام الأساسي.

وكشف مجدلين أن الشركة تعتزم الاستمرار في توسعها في الشركات الراقية بعد أن أظهرت نجاحًا كبيرًا في هذا القطاع. ويذكر أن الحسابات الأكثر شمولاً تتباهى بمتوسط قيم العقد أعلى من اتفاقيات المبيعات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث يمثل عملاء المؤسسات حوالي 5 ٪ فقط من أعمالهم. تخطط الشركة لاستهداف هذا القطاع المربح في عام 2021 ، مما يدفع نمو أعمالها ذات الحسابات الكبيرة إلى 10 أضعاف.

بالإضافة إلى استهداف حسابات أكثر شمولاً ، لدى Webflow خطط منتجات رئيسية في الأفق. يتصور الرئيس التنفيذي أن النظام الأساسي سيدعم المزيد من إمكانات إنشاء مواقع الويب المتقدمة ويتوقع أدوات no-code تتعامل مع مهام البرامج المعقدة المتزايدة. هذا لديه القدرة على توسيع السوق no-code بشكل أكبر ، مما يتيح مجالًا للشركات الناشئة المبتكرة مثل AppMaster لمساعدة غير المطورين على تقليل اعتمادهم على فرق الهندسة.

يشارك آرون ماثيو من Accel ، الذي يجلس في مجلس إدارة Webflow ، ولايلا ستوردي من CapitalG ، وجهة نظر الرئيس التنفيذي المتفائلة بشأن صناعة no-code. وهم يتفقون على أن السوق ينتقل بسرعة إلى تبني الأدوات no-code ولا يزال في المراحل الأولى من منحنى التبني ، مما يعني أن هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للنمو.

تعد جولة التمويل الهائلة هذه ودعم Accel المستمر لـ Webflow مؤشرات واعدة للنجاح المستقبلي للصناعات no-code low-code. مع استمرار منصات مثل AppMaster في جعل تطوير البرامج أسرع وأكثر سهولة لجميع المستخدمين ، سيكون من المثير للاهتمام مراقبة التطور والنمو المستمر في السوق no-code.