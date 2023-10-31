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تكشف Codefresh عن لوحة معلومات محسنة لتبسيط دورة تطوير البرامج

Oct 31, 2023
تكشف Codefresh عن لوحة معلومات محسنة لتبسيط دورة تطوير البرامج

أطلقت Codefresh ، وهي شركة بارزة في عالم تطوير البرمجيات، لوحة تحكم للبيئات المبتكرة. تهدف المنصة إلى تزويد فرق التطوير بإجراءات أكثر بساطة للتعامل مع التطبيقات عبر دورة حياة تطوير البرمجيات.

تهدف الميزة التي تم إطلاقها حديثًا من قبل عملاق التكنولوجيا إلى دمج البيانات المتعلقة بمشاريع GitOps وArgo CD. يساوي Codefresh "البيئة" إما بمجموعة من التطبيقات المنفصلة، ​​أو مساحات أسماء في مجموعة واحدة، أو مساحات أسماء منتشرة عبر مجموعات متعددة.

في ندوة عبر الإنترنت تكشف عن مزايا هذا التطوير الجديد، تناول Kostis Kapelonis، كبير محامي المطورين في Codefresh ، بعض القيود المفروضة على استخدام Argo CD بشكل منفصل. وعلى وجه التحديد، سلط الضوء على غياب مفهوم البيئات ونقص الوعي بالسياق حول التطبيقات، مثل فهم ما إذا كانت التطبيقات عناصر في نظام بيئي أكبر للمنتج.

وتخطط لوحة معلومات البيئات التي تم إطلاقها حديثًا لسد هذه الفجوة. ويقترح تخطيطًا موحدًا للشاشة يمثل البيئات بتسلسل زمني، ويتقدم من مرحلة التطوير، يليها الاختبار، وأخيرًا، إلى مرحلة التنفيذ. فهو يتيح للمطورين امتياز تحديد التطبيقات التي يشملها المنتج، ومن ثم تعيين هذه المنتجات إلى البيئة الخاصة بهم. على غرار الأنظمة الأساسية الأخرى مثل منصة AppMaster التي no-code والتي أثبتت دورها المحوري في تعزيز إجراءات التطوير.

يوضح Codefresh أيضًا أن تجربة الشاشة الواحدة هذه تلغي حاجة المطورين إلى التبديل بين النوافذ المتعددة للمحطة أو GitHub أو IDE في وقت إدارة البيئات أو دفع التطبيقات إلى مرحلة الإنتاج.

أبرز كابيلونيس أيضًا أن مدير البيئة الجديد هذا يعد أداة فعالة تساعد مديري المشاريع على فهم حالة الميزات المختلفة في بيئات محددة بشكل شامل. وفي الوقت نفسه، يُسمح للمطورين برؤية أكثر تفصيلاً لعمليات النشر ويمكنهم التعمق أكثر في التطبيقات المميزة عبر عرض المخطط الزمني. توضح هذه النظرة الشاملة كيف انتقلت التطبيقات عبر بيئات متنوعة، كما أوضح كابلونيس.

يؤكد دان جارفيلد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمصادر المفتوحة في Codefresh ، على الحاجة الملحة لهذا التطوير. ويقول: "مع نمو الشركات وفرق DevOps، تنقسم مثيلات Argo CD، وتتضاعف الخدمات الصغيرة، وتصبح إدارة دورة حياة كل تطبيق عبر البيئات معقدة وشاقة. توفر إمكانات Codefresh الجديدة الوضوح المطلوب بشدة وحوكمة GitOps عبر مئات التطبيقات التي يتم نشرها في آلاف المواقع المحتملة – مع تجربة شاشة واحدة موحدة وبديهية.

من المحتمل أن يُحدث هذا التحديث الجديد من Codefresh ثورة في دورة حياة تطوير البرامج، مما يجعلها أكثر سهولة وكفاءة، على غرار عروض التكنولوجيا الناشئة مثل الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية مثل AppMaster.

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