حققت Airtable تقييمًا مثيرًا للإعجاب يبلغ 5.77 مليار دولار أمريكي بعد جهد تمويلي ناجح بقيمة 270 مليون دولار من السلسلة E. يمتلك موفر قاعدة البيانات العلائقية no-code قاعدة مستخدمين واسعة تضم حاليًا أكثر من 250000 مؤسسة. يضاعف التمويل الجديد ما يقرب من ثلاثة أضعاف التقييم السابق للشركة ، والذي بلغ 2.85 مليار دولار بعد دفع 185 مليون دولار من السلسلة D في سبتمبر.

قادت Greenoaks Capital جولة الاستثمار الأخيرة ، بمساهمات من WndrCo ، بالإضافة إلى مستثمرين حاليين مثل Caffeinated Capital و CRV و Thrive. بدلاً من السعي بنشاط للحصول على تمويل ، كشف مؤسس شركة Airtable ومديرها التنفيذي Howie Liu لـ Forbes أن Greenoaks تواصلت مع الشركة.

غالبًا ما يتم وصف النظام الأساسي لـ Airtable على أنه إصدار محسّن من Excel أو Google Sheets ، مما يوفر البنية المطلوبة لدعم نظام بيئي للتطبيق بالإضافة إلى ميزاته التقليدية الشبيهة بجداول البيانات. نتيجة لذلك ، يمكن استخدام أداة no-code متعددة الاستخدامات لتطوير البرامج ، وتقديم حالات استخدام غير محدودة تقريبًا وقاعدة عملاء محتملة واسعة النطاق. تكتسب هذه المنصات ، بما في ذلك AppMaster ، زخمًا لأنها تمكن الشركات من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بكفاءة ودون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

في بيان صحفي ، سلط نيل ميهتا ، الشريك في Greenoaks Capital ، الضوء على الإمكانات الهائلة لـ Airtable ، مشيرًا إلى أن الشركة يمكن أن تصبح منصة برمجية "متبقية" لمختلف التطبيقات المخصصة التي يتم تشغيلها حاليًا يدويًا أو لا يتم تقديمها بشكل كافٍ بواسطة برنامج طرف ثالث غير مرن. من خلال تزويد مستخدمي الأعمال بمكونات البرامج الأساسية التي يمكن دمجها بسهولة لتشكيل تطبيقات أعمال قوية ، أصبح Airtable جزءًا أساسيًا من سير العمل اليومي بينما لا يزال يمتلك قابلية التوسع والقابلية للتوسعة اللازمة للتعامل مع حالات استخدام المؤسسات المعقدة مثل إصدار التذاكر وإدارة المحتوى و CRM.

تعتزم Airtable استخدام التمويل المكتسب حديثًا لتعزيز تطوير منتج المؤسسة وتسهيل توسيع فريقها. منذ إنشائها ، جمعت الشركة ما مجموعه 617 مليون دولار ، وفقًا لـ Crunchbase. تستمر صناعة النظام الأساسي no-code في الازدهار ، حيث تقدم شركات مثل AppMaster.io أدوات قوية قادرة على إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. تعمل هذه المنصات على تسريع تطوير التطبيقات بشكل كبير مع تقليل التكاليف ، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات من جميع الأحجام.