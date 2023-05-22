تم فرض غرامة هائلة على Meta بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) من قبل منظمي الخصوصية الأوروبيين فيما يتعلق بنقل بيانات مستخدم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. تؤكد هذه الغرامة القياسية على المخاوف المتزايدة بشأن حماية البيانات والخصوصية في العصر الرقمي.

تعود القضية الأصلية إلى دعوى رفعها ناشط الخصوصية النمساوي ماكس شريمز ، الذي جادل بأن إطار نقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة فشل في حماية الأفراد الأوروبيين من المراقبة الأمريكية.

تم الطعن في العديد من الآليات القانونية لنقل البيانات الشخصية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، مع إبطال أحدث إصدار ، Privacy Shield ، من قبل محكمة العدل الأوروبية (ECJ) ، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ، في عام 2020.

اتهمت لجنة حماية البيانات الأيرلندية ، التي تشرف على عمليات Meta داخل الاتحاد الأوروبي ، الشركة بخرق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للكتلة عندما استمرت في إرسال البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة على الرغم من حكم محكمة العدل الأوروبية لعام 2020. دخلت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ، وهي لائحة بارزة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ، حيز التنفيذ في عام 2018 وتحكم الشركات العاملة داخل الكتلة.

استخدمت Meta آلية تسمى البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية داخل وخارج الاتحاد الأوروبي. في حين لم يتم حظر هذه الطريقة من قبل أي محكمة في الاتحاد الأوروبي ، ذكرت هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية أن البنود ، جنبًا إلى جنب مع التدابير الإضافية التي تنفذها Meta ، لم تعالج المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات التي حددتها محكمة العدل الأوروبية.

أعطت اللجنة Meta إنذارًا نهائيًا لإيقاف أي عمليات نقل مستقبلية للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة في غضون خمسة أشهر من تاريخ القرار.

تتجاوز هذه الغرامة غير المسبوقة البالغة 1.2 مليار يورو أي غرامة تُفرض على الإطلاق بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات. كانت الغرامة الأكبر السابقة غرامة قدرها 746 مليون يورو تم إصدارها لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون في عام 2021.

أعلنت ميتا عزمها استئناف القرار والغرامة. في مدونة نُشرت يوم الاثنين ، صرح نيك كليج ، رئيس ميتا للشؤون العالمية ، وجنيفر نيوستيد ، كبير المسؤولين القانونيين في الشركة ، بأننا نستأنف هذه القرارات وسنسعى على الفور إلى إقامة مع المحاكم ، التي يمكنها إيقاف المواعيد النهائية للتنفيذ مؤقتًا ، نظرًا للضرر الذي قد تسببه هذه الأوامر ، بما في ذلك ملايين الأشخاص الذين يستخدمون Facebook يوميًا.

لفتت هذه القضية الانتباه مرة أخرى إلى المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن للاتفاق على آلية جديدة لنقل البيانات. على الرغم من توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لإنشاء إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الحدود العام الماضي ، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

تأمل Meta أن يتم سن اتفاقية خصوصية البيانات القادمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل سريان المواعيد النهائية للجهة التنظيمية الأيرلندية. علّق Clegg و Newstead ، إذا دخل إطار العمل الجديد حيز التنفيذ قبل انتهاء المواعيد النهائية للتنفيذ ، فيمكن أن تستمر خدماتنا كما هي اليوم دون أي اضطراب أو تأثير على المستخدمين.

تسلط هذه المعركة القانونية المستمرة الضوء على التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا في التنقل بين لوائح حماية البيانات والخصوصية ، بما في ذلك استخدام أدوات إنشاء التطبيقات بدون تعليمات برمجية وغيرها من الحلول المبتكرة مثل AppMaster.io للمساعدة في تبسيط عمليات الامتثال وحماية بيانات المستخدم.