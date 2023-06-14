أعلنت ServiceNow عن تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في روبوت محادثة الوكيل الظاهري ، مما أدى إلى تحسين قدرات الخدمة الذاتية للمنصة بشكل كبير. تستخدم Now Assist for Virtual Agent الذكاء الاصطناعي لتقديم استجابات مباشرة وذات صلة ومحادثة لاستفسارات المستخدم ، مما يتيح للمستخدمين أداء المهام المعقدة بسهولة أكبر.

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليفي في الوكيل الافتراضي ، يمكن للمستخدمين الآن تلقي سياق ومعلومات إضافية عندما يطرحون أسئلة ، مثل أجزاء التعليمات البرمجية الداخلية أو صور المنتج أو مقاطع الفيديو أو روابط المستندات أو ملخصات مقالة قاعدة المعارف. يعمل هذا التحسين في منصة ServiceNow على تحسين تجربة المستخدم وفعالية روبوت المحادثة بشكل كبير ، مما يجعله أداة قيمة للعملاء.

قدمت ServiceNow أيضًا Virtual Agent Designer ، وهي بيئة drag-and-drop حيث يمكن للعملاء تكوين تجربة المحادثة في chatbot لتتناسب مع متطلباتهم التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح النظام الأساسي الآن بتضمين نماذج لغة كبيرة مثل Microsoft Azure OpenAI Service LLM أو OpenAI API ، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع هذه الخدمات مباشرة إذا لزم الأمر.

أصبحت هذه الترقية الرئيسية لمنصة ServiceNow ممكنة نظرًا للتطورات السابقة في وحدة التحكم في الذكاء الاصطناعي التوليدية وتقنية Now Assist for Search. نتيجة لذلك ، تعمل ServiceNow على ترسيخ مكانتها في طليعة صناعة التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ServiceNow ، بيل ماكديرموت ، إن ServiceNow تقود عصر الاستخبارات. لقد وضعتنا سنوات من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في قلب حركة لا يمكن إنكارها. نحن نقوم ببناء الذكاء الاصطناعي التوليدي في نظامنا الأساسي حتى يتمكن العملاء من زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد: "عائد الذكاء". هذا كله يتعلق بالابتكار المشترك المدروس وعالي الثقة حيث نجد التوازن بين سرعة الماكينة والحكم البشري. معززًا بشراكاتنا الإستراتيجية مع NVIDIA و Microsoft ، فإننا نقوم بهندسة سير عمل أكثر ذكاءً ومؤتمتة بالكامل. نحن نساعد عملائنا على ابتكار نماذج أعمال جديدة تمامًا على ServiceNow كمنصة ذكية للتحول الرقمي الشامل.

نظرًا لأن المزيد من المنظمات تتبنى الأنظمة الأساسية low-code no-code ، فإن الأدوات مثل مصمم الوكيل الظاهري لـ ServiceNow ومنصة AppMaster.io no-code أصبحت بالغة الأهمية لتبسيط العمليات وتعزيز مشاركة المستخدم. تساعد تقنيات التطوير ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وعدم وجود التعليمات البرمجية الشركات على إنشاء تطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ، وتمكينها من التكيف مع المشهد الرقمي المتغير باستمرار.