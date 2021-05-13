في الآونة الأخيرة ، أبلغ مستخدمو IFTTT عن مشاكل في انقطاع الاتصال المتكرر ، لا سيما مع خدمات مثل WordPress. تتطلب عمليات قطع الاتصال عمليات إعادة اتصال يدوية مستمرة ، على الرغم من أن موقع الويب والأجهزة الخاصة بالمستخدمين تعمل بشكل صحيح. يمكن العثور على عدد متزايد من التعليقات والتغريدات والمناقشات التي تتناول هذه المشكلات بالضبط ، بالإضافة إلى تجارب بعض موظفينا.

بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على IFTTT لأتمتة المهام على مواقعهم الإلكترونية والخدمات الأخرى ، قد يكون هذا محبطًا للغاية. إذن ، ما الذي يمكن فعله لحل هذه الانفصال المستمر؟ فيما يلي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المحتملة التي يجب اتخاذها.

1. تأكيد اتصال موقع الويب والأجهزة الخاصة بك

قبل أي شيء آخر ، تأكد من أن موقعك على الويب وأجهزتك متصلة بالفعل ولا توجد مشكلات في الاتصال. غالبًا ما يحدث قطع الاتصال فقط عندما يتعذر على IFTTT الاتصال بموقع الويب أو الجهاز المرتبط. يمكن أن يؤكد الفحص السريع ما إذا كان كل شيء متصل بالإنترنت ويعمل كما ينبغي ، خاصة إذا كانت الخدمات والأدوات الأخرى تعمل بشكل صحيح.

2. مسح ذاكرة التخزين المؤقت على مواقع WordPress

إذا كنت تستخدم WordPress ، فقد يكون من المفيد مسح ذاكرة التخزين المؤقت إذا كان لديك مكون إضافي لذاكرة التخزين المؤقت قيد الاستخدام. على الرغم من أنه نادر الحدوث ، إلا أن تعارضات ذاكرة التخزين المؤقت قد تساهم في مشكلة قطع الاتصال.

3. اتصل بـ IFTTT للحصول على المساعدة

الخطوة الأخيرة هي التواصل مع IFTTT للحصول على المساعدة. نظرًا لكونها مشكلة واسعة الانتشار لم يتم تناولها بعد في صفحة حالة الشركة (في وقت كتابة هذا التقرير) ، فمن المعقول أنهم غير مدركين للمشكلة. يمكن أن يساعد الانضمام إلى المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي أو Reddit أو غيرها من المنصات في جذب انتباه الشركة ، مما قد يؤدي إلى تحقيق أكثر شمولاً ، وفي النهاية التوصل إلى حل.

مع ظهور الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، أصبح المستخدمون يتوقعون تكاملًا سلسًا وعمليات سلسة عبر خدمات متعددة. ومع ذلك ، لا بد أن تظهر مشكلات عرضية - مثل حالات انقطاع الاتصال التي حدثت مؤخرًا في IFTTT. باتباع الخطوات المذكورة أعلاه ، يمكن للمستخدمين محاولة حل المشكلة بأنفسهم وإبلاغ الشركة لتسهيل حل أكثر سرعة وفعالية.

توفر منصة AppMaster no-code من خلال توفير تطوير تطبيقات الويب والجوّال والخلفية دون الحاجة إلى معرفة الترميز. يعمل هذا على تمكين الأفراد والشركات على حد سواء لإنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير يمكن أن تتكامل بسهولة مع الخدمات المختلفة. نظرًا لاستمرار تطور صناعة عدم وجود رمز / low-code ، فإن الأنظمة الأساسية مثل IFTTT و AppMaster لديها القدرة على تقديم حلول أكثر سلاسة وقوة لحالات الاستخدام المختلفة.