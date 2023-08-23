في خطوة استراتيجية للارتقاء بتجربة المطورين، كشفت Armory مؤخرًا عن منصتها الرائدة، Developer.armory.io. تم تصميم هذا النظام الأساسي للاستفادة من حل النشر المستمر الخاص بهم، والمعروف باسم Armory Continuous Deployment-as-a-Service.

يعد مركز المطورين عبارة عن منصة شاملة تهدف إلى تزويد المطورين والمستخدمين النهائيين بوصول سلس إلى الموارد الشاملة. فهو يتميز بمجموعة غنية من المواد التعليمية، بما في ذلك مقاطع الفيديو التعليمية والمستندات المرجعية والندوات عبر الإنترنت والمزيد، مما يسمح للمستخدمين بالتكيف والتقدم بالسرعة التي تناسبهم. تقدم المنصة نهجًا مشابهًا للأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية مثل AppMaster.io ، والتي تتيح لمستخدمي النظام الأساسي التعلم والعمل بالشكل الذي يناسبهم.

أكد Jim Douglas ، الرئيس التنفيذي لشركة Armory، على أهمية النشر المستمر في إضافة قيمة لعملائهم. وذكر أن فريقهم الهندسي لا يصنع منتجاتهم فحسب، بل هم أيضًا مستهلكون متعطشون. وهذا يعني أنهم يتناسبون مع تجربة المطورين بشكل مباشر، والتي يكون لها دائمًا تأثير ملحوظ على قراراتهم المتعلقة بالمنتج.

يوفر مركز التطوير، المليء بالميزات القوية، القدرة على تصور تكوينات النشر، مما يساعد المستخدمين على فهم الإعدادات الحالية. يمكن للمستخدمين مشاركة عناوين URL من الخدمات المكشوفة وصولاً إلى webhooks لتحديد الخدمة بكفاءة. علاوة على ذلك، يمكن للمطورين الوصول إلى بيانات Kubernetes ومراجعتها على شاشة الرسم البياني للنشر. كما أنه يعزز المطورين بعناوين URL للمعاينة الخارجية لخدمات Kubernetes المنشورة، مما يضمن الوصول المعتمد على الذات دون الاعتماد على فرق الشبكات الخارجية.

جمال هذا المركز هو عالميته. يمكن لجميع المستخدمين، حتى أولئك الموجودين في طبقة Freemium، استكشاف النطاق الكامل لموقع الويب والاستفادة من حساباتهم إلى أقصى إمكاناتها. تهدف الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io ، التي حصلت على لقب عالي الأداء من G2، أيضًا إلى تنمية تجارب مستخدم مماثلة من خلال تقديم موارد واسعة النطاق ووصول كامل حتى لمستخدمي الطبقة المجانية.