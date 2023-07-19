كشفت شركة Meta العملاقة للتكنولوجيا مؤخرًا عن الجيل التالي من نماذج الذكاء الاصطناعي البارزة: Llama 2. تم تطوير هذه العائلة المبتكرة من نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل صريح لتشغيل العديد من روبوتات الدردشة ، بما في ذلك ChatGPT و Bing Chat من OpenAI ، إلى جانب أنظمة محادثة أخرى متطورة.

تم تدريب Llama 2 على مجموعة متنوعة من البيانات المتاحة للجمهور ، ومن المقرر أن يتجاوز الجيل السابق من حيث الأداء العام. يعد خليفة نموذج Llama تطورًا مهمًا يوفر قدرة تفاعلية فائقة مقارنة بالأنظمة الشبيهة بالروبوتات الأخرى.

والجدير بالذكر أن Llama الأصلي كان يمكن الوصول إليه عند الطلب فقط ، حيث اتخذت Meta احتياطات صارمة للحد من إساءة استخدامها. ومع ذلك ، وجد نموذج Llama طريقه في النهاية عبر مجتمعات الذكاء الاصطناعي المختلفة ، على الرغم من الحراسة المتعمدة.

على النقيض من ذلك ، فإن Llama 2 مفتوح للبحث والاستخدام التجاري في شكل تم اختباره مسبقًا. من خلال توفير راحة التحسين على منصات الاستضافة المختلفة ، مثل AWS و Azure و AI's AI ، يضمن النموذج تجربة سهلة الاستخدام. أصبح إدخال Llama 2 ممكنًا بفضل الشراكة الموسعة مع Microsoft ، مما يجعلها محسّنة لنظام التشغيل Windows والأجهزة المزودة بنظام Qualcomm's Snapdragon على الرقاقة. وبحسب ما ورد تعمل Qualcomm أيضًا على ترحيل Llama 2 إلى أجهزة Snapdragon بحلول عام 2024.

يأتي Llama 2 في نسختين: الأساسي و Llama 2-Chat ، المصمم خصيصًا للتفاعلات ثنائية الاتجاه. كلا الإصدارين متاحان في مستويات مختلفة من التطور ، محددة بمجموعة من المعلمات - 7 مليار ، و 13 مليار ، و 70 مليارًا هائلة. تحدد المعلمات ، التي تعد جزءًا من نموذج تم تعلمه من بيانات التدريب ، كفاءة النموذج في حل مشكلة ما - في هذه الحالة ، إنشاء النص.

تم تدريب Llama 2 على مليوني رمز ، مما يعني ضمناً نصًا خامًا. هذا ما يقرب من ضعفين بالمقارنة مع Llama الأصلية ، والتي تم تدريبها على 1.4 تريليون توكن. بشكل عام ، يؤدي عدد أكبر من الرموز إلى مزيد من الفعالية عند التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. ظلت ميتا صامتة بشأن تفاصيل بيانات التدريب ، بصرف النظر عن الكشف عن أنها في الأساس باللغة الإنجليزية ، ومصدرها من الإنترنت ، وتؤكد على نص ذي طبيعة واقعية.

تشرع هذه الخطوة في فصل جديد في عالم الذكاء الاصطناعي الذي يوفر إمكانات هائلة لمنصات بدون رمز ومنصات low-code ، مثل AppMaster ، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من هذه الأدوات المتقدمة في عدد لا يحصى من التطبيقات مع جعل عملية التطوير سريعة وفعالة.