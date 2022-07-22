تعلن Webflow ، منصة التطوير المرئي المحترمة التي no-code والتي تمكّن المهنيين من بناء تواجد على شبكة الإنترنت ، عن تعيين ليندا تونغ كأول مدير عام للعمليات في الشركة. في هذا الدور القيادي الجديد ، سترأس جميع الوظائف العامة والإدارية ، مثل عمليات الأفراد ، والشؤون المالية ، والقانونية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والبيانات ، مما يؤدي في النهاية إلى دفع النمو وتوسيع نطاق منصة Webflow.

استمرارًا لنموها الاستثنائي في عام 2022 ، يأتي توسع Webflow's في فريقها التنفيذي بعد إضافة Shane Murphy-Reuter كأول CMO للشركة في مايو. علاوة على ذلك ، في مارس ، أعلنت الشركة عن جولة تمويل بقيمة 120 مليون دولار من السلسلة C ، مما رفع تقييمها إلى 4 مليارات دولار مع أكثر من 100 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR).

ستثبت خبرة Linda Tong الكبيرة في قيادة وتوسيع نطاق الأعمال التجارية للمستهلكين والشركات من خلال مراحل النمو أنها لا تقدر بثمن لـ Webflow. قبل الانضمام إلى Webflow ، عمل تونغ لأكثر من خمس سنوات في AppDynamics كمدير عام ، مما ساعد الشركة على زيادة إيراداتها إلى أكثر من نصف مليار داخل قسم Cisco. عملت أيضًا كنائب رئيس للمنتجات والابتكار في الرابطة الوطنية لكرة القدم (NFL) ، حيث قادت فرقًا لتجديد التجارب الرقمية وتعزيز مشاركة المعجبين. بالإضافة إلى ذلك ، تشغل تونغ منصب مدير مجلس الإدارة في Prezi وحصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ييل.

أعربت ليندا تونغ عن حماسها للانضمام إلى Webflow ، مشيرة إلى أن رؤية الشركة لبناء أقوى منصة للتطوير المرئي تتماشى مع التزامها الشخصي بإضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا لجمهور أوسع. كجزء من فريق قيادة Webflow's ، فهي متحمسة للمساهمة بخبرتها في توسيع نطاق الشركات وتحويلها وتعتقد أن هناك فرصة هائلة للنمو في المستقبل.

تكتسب شركات مثل Webflow و AppMaster.io وغيرها من المنصات no-code شعبية من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا ، مما يسمح بزيادة الإبداع والتعاون عبر الصناعات. يوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك Webflow's ، فلاد ماجدالين ، أنهم يتابعون مهمتهم باستمرار لجلب القوة التحويلية لتطوير الويب إلى ملايين الأشخاص. لتحقيق طموحاتهم الكبيرة ، يعد القادة ذوو الخبرة مثل ليندا تونج ضروريين لمواجهة التحديات التشغيلية والتجارية أثناء دفع ابتكار المنتجات.

يجمع Webflow بين تقنيات تطوير الويب الحديثة في نظام أساسي واحد ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع الويب بشكل مرئي وتوفير الوقت الهندسي. تُنشئ المنصة كودًا نظيفًا وفعالًا في الخلفية ، وبالتالي تجذب مجموعة واسعة من المستخدمين من العاملين لحسابهم الخاص إلى شركات Fortune 500. لقد وثقت الشركات الرائدة مثل Zendesk و Lattice و Getaround و Upwork و Allianz و Dell في Webflow لحلول الويب الخاصة بهم. تأسست الشركة في عام 2013 ومقرها في سان فرانسيسكو ، وهي مدعومة من قبل Accel و CapitalG و Silversmith Capital Partners و Y-Combinator و Draper Associates.