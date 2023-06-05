كشفت Google مؤخرًا عن تحسين الذكاء الاصطناعي (AI) لخدمة البريد الإلكتروني الشهيرة Gmail ، المصممة لإحداث ثورة في البحث في البريد الوارد لمستخدمي Android و iPhone. على مدار الخمسة عشر يومًا القادمة ، سيبدأ المستخدمون في مشاهدة قسم "أهم النتائج" في بحث البريد الوارد الخاص بهم ، والذي يظهر فوق قسم "جميع النتائج". هذه الإضافة المبتكرة مدعومة بنماذج التعلم الآلي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من Google ، والتي تقيم مصطلحات البحث وأحدث رسائل البريد الإلكتروني والعديد من العوامل الأخرى ذات الصلة لتحديد أنسب المطابقات لاستفسارات المستخدم.

يتماشى هذا التطور الأخير مع سلسلة من التحديثات الإستراتيجية لـ Gmail. في مايو ، أثارت Google الجدل مع تغيير سياسة الحساب غير النشط ، مشيرة إلى أنه قد يتم حذف الحسابات التي لم يتم استخدامها لأكثر من عامين إلى جانب محتواها وبياناتها. بالإضافة إلى ذلك ، اختتمت Google عملية إصلاح شاملة لواجهة Gmail الخاصة بها في فبراير ، والتي تضمنت تصميمًا مُعاد تصميمه وتركيزًا قويًا على مجموعة أدوات الشركة الإنتاجية.

من المحتمل أن تتأثر هذه التحركات المحسوبة بمبادرات Google المستمرة لخفض التكاليف والهدف الطموح للرئيس التنفيذي Sundar Pichai لتعزيز إنتاجية عملاق التكنولوجيا بنسبة 20٪. خلال مكالمة الأرباح الأخيرة لشركة Alphabet ، سلط المسؤولون التنفيذيون في الشركة الضوء على استراتيجيات تخصيص الموارد لنطاقات مثل الذكاء الاصطناعي والبحث. أكد رئيس الأعمال فيليب شندلر على الأهمية المتزايدة للبحث في تلبية الطلب وتوفير عائد قابل للقياس على الاستثمار (ROI) في المواقف غير المتوقعة.

في منشور مدونة ، أشارت Google إلى تحسين البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي كميزة "مطلوبة بشدة" يمكن الوصول إليها لجميع أصحاب حسابات Gmail والعملاء في المستقبل القريب. مع استمرار الطلب على الأدوات المُحسّنة للذكاء الاصطناعي في الارتفاع ، تلبي المنصات مثل AppMaster.io احتياجات المستخدمين المتنوعة من خلال حلول قوية بدون تعليمات برمجية للخلفية ، وتطوير تطبيقات الويب والجوّال. من خلال توفير نماذج البيانات التي تم إنشاؤها بصريًا ومنطق الأعمال و REST API endpoints WSS ، توفر منصة AppMaster الشاملة لبناء التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية مزايا فعالة من حيث التكلفة وموفرة للوقت وتزيل الديون الفنية لجميع أنواع العملاء ، من الصغار من الشركات إلى المؤسسات على مستوى المؤسسات.