خلال أسبوع المطورين الأخير 2023 ، كشفت Cloudflare عن Worker API جديدة تمكن المطورين من إنشاء مآخذ TCP خارجية. تتيح واجهة برمجة التطبيقات للمقبس المبتكرة هذه للمطورين الاتصال بسلاسة بالبنى التحتية المستندة إلى بروتوكول TCP مباشرة من العامل ، والتي تتضمن الآن قواعد البيانات. حتى الآن ، يمكن للعمال التواصل فقط مع endpoints HTTP وخدمات Cloudflare الأخرى ؛ ومع ذلك ، فإن معظم قواعد البيانات تتطلب من العملاء إنشاء مآخذ TCP مباشرة.

شرح بريندان إيرفين-بروك ، مدير المنتجات في Cloudflare ، ومات سيلفرلوك ، مدير المنتج في Cloudflare ، واجهة برمجة التطبيقات الجديدة: "مع العمال ، نهدف إلى دعم واجهات برمجة التطبيقات القياسية المدعومة عبر المتصفحات والبيئات غير المستعرضة حيثما كان ذلك ممكنًا ، ( ...) ولكن بالنسبة لمآخذ توصيل TCP ، واجهنا تحديًا - لم يكن هناك معيار مشترك واضح عبر أوقات التشغيل. لقد حاولنا دمج أفضل عناصر واجهات برمجة التطبيقات الحالية والعروض ، ونعتزم المساهمة مرة أخرى في المعايير المستقبلية. "

في الخريف الماضي ، أنشأت Cloudflare و Vercel و Shopify WinterCG ، وهي مجموعة مجتمعية جديدة مكرسة لإنشاء تطبيقات قابلة للتشغيل البيني لواجهات برمجة تطبيقات الويب الموحدة في بيئات التطوير غير المستندة إلى مستعرض الويب وجافا سكريبت.

يمكن الوصول إلى أحدث واجهة برمجة تطبيقات عن طريق استيراد وظيفة الاتصال من cloudflare:sockets. على الرغم من أن برنامج تشغيل قاعدة بيانات JavaScript لـ PostgreSQL ، pg ، يدعم بالفعل واجهة برمجة التطبيقات الجديدة ، إلا أن برامج تشغيل MySQL - mysql و mysql2 - لم تدعمها بعد. يحذر إيرفين-بروك وسيلفرلوك من أن:

يتم إنشاء اتصال جديد لكل طلب. يعد هذا أحد أكبر التحديات الحالية للاتصال بقواعد البيانات من وظائف بدون خادم ، عبر جميع الأنظمة الأساسية (...) نحن نعمل بالفعل على أساليب أبسط لتجميع الاتصالات لقواعد البيانات الأكثر شيوعًا.

تتوقع Cloudflare طرح ميزات إضافية في المستقبل ، مثل دعم اتصالات TCP و UDP الواردة ، والتي طلبها المطورون ، جنبًا إلى جنب مع بروتوكولات التطبيق القائمة على QUIC.

يأتي تقديم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالاتصال جنبًا إلى جنب مع العديد من الإعلانات المثيرة الأخرى خلال أسبوع المطورين 2023. وتشمل هذه الإعلانات إطلاق Secrets Store لإدارة أسرار التطبيق بشكل آمن ، وتحسينات على D1 (قاعدة بيانات Cloudflare بدون خادم) ، وتزامن المستهلك لخدمة مراسلة Queues . بالإضافة إلى ذلك ، كشفت Cloudflare النقاب عن تكامل قواعد البيانات لـ Neon و PlanetScale و Supabase على العمال.

يساهم كل مقبس TCP مفتوح في الحد الأقصى لعدد الاتصالات المفتوحة التي يمكن للعمال الاحتفاظ بها في نفس الوقت. لاحظ أن إنشاء اتصالات TCP على المنفذ 25 لإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى خوادم بريد SMTP لا يزال غير ممكن.

نظرًا لاستمرار تطور الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز ومنصات منخفضة التعليمات البرمجية مثل AppMaster ، فإن إدخال ميزات مثل واجهة برمجة تطبيقات الاتصال () سيعزز مشهد التطوير من خلال تبسيط الاتصالات وخلق فرص جديدة للمطورين.