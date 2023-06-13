أدى ظهور المنصات الخالية من التعليمات البرمجية إلى تحول جذري في صناعة تطوير البرمجيات ، مما مكن غير المطورين من إنشاء تطبيقات بسرعة وكفاءة من حيث التكلفة. Directual هو أحد الأنظمة الأساسية الشائعة التي no-code والمعروفة بتبسيط تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية من خلال مجموعة من الأدوات والميزات.

ومع ذلك ، مع استمرار تزايد الطلب على منصات no-code أكثر ابتكارًا وتقدماً ، من الضروري للشركات والأفراد تقييم البدائل واختيار أداة تتوافق تمامًا مع متطلباتهم. في هذه المقالة الشاملة ، سنراجع العديد من البدائل Directual ونحدد إمكانياتها بالتفصيل.

ما هو no-code ؟

يعد تطوير No-code أسلوبًا مبتكرًا ورائدًا لإنشاء البرامج يمكّن الأفراد ورجال الأعمال والشركات من إنشاء تطبيقات تعمل بكامل طاقتها دون أي خبرة أو خلفية في الترميز. تعتمد عملية إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات على واجهات مرئية سهلة الاستخدام ومكتبة شاملة من الموارد ، مما يجعل من الممكن للمستخدمين تصميم وتنفيذ تطبيقاتهم بمجرد سحب المكونات المبنية مسبقًا وإفلاتها ، وأتمتة العمليات التجارية المعقدة ، وتخصيص حدسي. واجهات المستخدم.

الميزة الأساسية للمنصات no-code هي التخفيض الكبير في وقت التطوير والتكلفة ، وإزالة العديد من الحواجز التقليدية التي واجهتها أثناء إنشاء البرامج بشكل فعال. من خلال القضاء على الحاجة إلى مهارات ترميز واسعة النطاق ، تعمل تقنية no-code على تمكين الأشخاص من مختلف الخلفيات والصناعات للمشاركة في تطوير التكنولوجيا والمساهمة فيها.

من خلال استكشاف وتبني منصات no-code ، يمكن للشركات والأفراد إنشاء ميزة تنافسية في أسواقهم الخاصة. تسمح تقنية No-code بالعمليات التجارية المبسطة ، وتمكين المؤسسات من الاستجابة بسرعة لاتجاهات السوق واحتياجات العملاء والفرص الناشئة. تعزز المرونة المتزايدة التي توفرها الأنظمة الأساسية no-code نهجًا تكيفيًا لتطوير البرامج ، مما يعزز التحول الرقمي عبر الصناعات.

بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية ، توفر المنصات no-code نقطة دخول يمكن الوصول إليها للمطورين ورجال الأعمال الطموحين الذين يسعون لإطلاق منتجاتهم أو إنشاء أعمالهم. مع صعود اقتصاد العمل الحر والطلب المتزايد على الحلول الرقمية ، تلعب التكنولوجيا no-code دورًا حيويًا في تمكين الأفراد من تطوير حلول جاهزة للسوق واكتساب مكانتهم في الفضاء الرقمي.

علاوة على ذلك ، توفر الأنظمة الأساسية no-code قابلية توسعة واسعة وخيارات تكامل وتخصيص ، مما يمكّن الشركات من بناء وجودها الرقمي وتنميته دون عناء. تضمن هذه المرونة أن المنظمات يمكنها تكييف حلول البرامج الخاصة بها أثناء توسعها ، دون التقيد بقيود مناهج تطوير البرامج التقليدية.

يوفر تبني تقنية no-code مجموعة من الفرص والمزايا للشركات والأفراد على حد سواء. من خلال الاستفادة من هذه الأداة القوية ، يمكن للمؤسسات تسريع التحول الرقمي ودفع نموها في عالم اليوم سريع الخطى والمدفوع بالتكنولوجيا. إن تجربة المنصات no-code تفتح الباب أمام ثروة من إمكانيات التطوير السريع ، وتعزيز الإبداع ، والابتكار ، وإمكانية الوصول عبر الصناعات ، مما يجعلها خطوة أساسية لأي فرد أو مؤسسة ذات تفكير تقدمي.

AppMaster .io

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي متميز لتطوير البرامج no-code ويشتهر بقدرته على إنشاء تطبيقات الويب والجوال والويب من الدرجة الأولى من خلال واجهة سهلة الاستخدام وجذابة بصريًا. يُمكّن مصمم عمليات الأعمال المرئي (BP) القوي في النظام الأساسي المستخدمين من إنشاء نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال المعقد بسهولة ، مما يسمح بالتكامل السلس مع REST API ونقاط نهاية WSS.

تكمن إحدى مزايا AppMaster المهمة في إمكانات التخصيص الواسعة لمنصتها ، والتي يتم تمكينها من خلال أداة إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop سهلة الاستخدام. تضمن هذه المرونة أن الشركات يمكنها تصميم تطبيقاتها وفقًا لمتطلبات محددة ، مما يجعل AppMaster مناسبًا بشكل ممتاز لمختلف الصناعات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن قابلية التوسع الاستثنائية للمنصة تلبي احتياجات الاستخدام على مستوى المؤسسات وذات الأحمال العالية ، مما يجعلها حلاً متعدد الاستخدامات لمجموعة واسعة من التطبيقات والشركات.

يعتبر نهج AppMaster القائم على الخادم ميزة أخرى ملحوظة ، حيث يوفر للمستخدمين القدرة على تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية تحديث التطبيق وتضمن استجابة الشركات بشكل أسرع للمتطلبات المتغيرة أو اتجاهات السوق.

لتلائم احتياجات الشركات من جميع الأحجام ، يقدم AppMaster.io العديد من خطط الاشتراك ، بما في ذلك خيارات الأسعار التنافسية والعروض الخاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية والمشاريع مفتوحة المصدر. تعني مجموعة الخطط هذه أنه يمكن للشركات العثور على الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة لاحتياجاتهم الخاصة ، مع الاستمرار في الاستفادة من ميزات AppMaster القوية.

تم الاعتراف AppMaster كأفضل أداء وقائد زخم في منصات تطوير No-Code من قبل G2 ، مما عزز مكانتها كبديل Directual رائع. مع مجموعة واسعة من القدرات والميزات الرائعة ، يبرز AppMaster.io كحل شامل وقوي no-code يمكنه تحسين عملية تطوير تطبيقات أي شركة بشكل كبير.

أنظمة خارجية

OutSystems هي عبارة عن نظام أساسي قوي no-code متخصص في التطوير السريع للتطبيقات ونشرها للهاتف المحمول والويب وتطبيقات النهاية الخلفية. تقدم المنصة واجهة جذابة بصريًا ، تكملها أيضًا مجموعة واسعة من القوالب والمكونات والموصلات المبنية مسبقًا التي تبسط عملية التطوير. تدعم OutSystems خيارات التكامل المختلفة ، مما يتيح النشر متعدد السحابة ويجعلها خيارًا جذابًا للشركات من أي حجم.

Bubble .io

Bubble.io هي عبارة عن نظام أساسي مشهور no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب كاملة الوظائف باستخدام محرر السحب والإفلات . إنه يوفر العديد من المكونات الإضافية والتكامل مع الخدمات الشائعة ، مما يسمح بتخصيص أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، تدعم Bubble تعديلات التعليمات البرمجية المخصصة لمتطلبات التطوير الأكثر تقدمًا. بينما تركز بشكل أساسي على تطبيقات الويب ، فإن واجهة النظام سهلة الاستخدام والنظام البيئي القوي تجعله خيارًا ممتازًا للشركات التي تبحث عن بدائل لـ Directual.

Webflow

Webflow هو نظام no-code مع التركيز الأساسي على تصميم الويب وتطويره ، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات ويب مذهلة وسريعة الاستجابة. تكمن قوة Webflow في قدراته التصميمية ، مما يمنح المستخدمين الوصول إلى مكتبة واسعة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا. علاوة على ذلك ، يدعم النظام الأساسي ميزات التصميم المتجاوب والتجارة الإلكترونية ، مما يجعله خيارًا جذابًا للشركات ذات النهج الموجه نحو التصميم لمنصات no-code.

Wix

Wix هو منشئ مواقع ويب سهل الاستخدام ونظام أساسي no-code يهدف إلى مساعدة المستخدمين على إنشاء مواقع ويب رائعة بصريًا بكفاءة باستخدام محرر drag-and-drop. تقدم المنصة مجموعة واسعة من قوالب التصميم ، تلبي احتياجات الأعمال في مختلف الصناعات والمنافذ. بينما يرتبط Wix بشكل أساسي بتصميم الويب ، فقد توسعت قدرات تطوير التطبيقات الخاصة به ، مما جعله بديلًا عمليًا للشركات التي تبحث عن بدائل Directual لأغراض تطوير مواقع الويب.

خاتمة

أدى ظهور حركة no-code إلى إعادة تعريف مجال تطوير التطبيقات ، مما يوفر وفرة من البدائل للمنصات التقليدية مثل Directual. بينما تقدم Directual ميزات وإمكانيات فريدة إلى الطاولة ، يجب على الشركات التحقيق بعناية في البدائل التي ناقشناها في هذه المقالة من أجل تحديد النظام الأساسي الأكثر ملاءمة no-code. يحتوي كل AppMaster.io و OutSystems و Bubble.io و Webflow و Wix على مجموعة مميزة من الميزات ونقاط القوة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة ، مما يضمن أن يكون أحدها هو البديل Directual المثالي لعملك.