لقد غيرت تطبيقات التمرين صناعة اللياقة البدنية من خلال جعلها أكثر سهولة ويسهل وصول الأشخاص إليها لتحقيق أهدافهم الصحية. مع أمثال Peloton و MyFitnessPal والعديد من تطبيقات اللياقة الأخرى التي تهيمن على السوق ، ليس هناك شك في أن تطبيقات التمرين هي جزء أساسي من الروتين اليومي للعديد من الأشخاص. لقد ألهمت قصص نجاح هذه التطبيقات رواد الأعمال وعشاق اللياقة البدنية لإنشاء تطبيقات التمارين الخاصة بهم ، حيث تقدم مجموعة واسعة من الميزات والمحتوى والخدمات لمساعدة المستخدمين على الحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم.

يعد إنشاء تطبيق للتمارين الرياضية رحلة ريادية مثيرة تتطلب فهماً عميقاً لسوق تطبيقات اللياقة البدنية ، ومتطلبات المستخدمين ، ومجموعة الوظائف المناسبة التي ستجذب المستخدمين وتشركهم. في هذه المقالة ، سنناقش نظرة عامة على السوق ، والميزات الرئيسية لتطبيقات التمرين الناجحة ، ونصائح حول كيفية إنشاء واحد يمكنه التنافس مع عمالقة الصناعة مثل Peloton و MyFitnessPal.

نظرة عامة على السوق لـ Workout Apps

شهد سوق تطبيقات اللياقة البدنية نموًا كبيرًا على مدار السنوات القليلة الماضية ، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد بالصحة والعافية ، والتقدم في تكنولوجيا الأجهزة المحمولة ، وملاءمة وفعالية حلول التمرين على الأجهزة المحمولة. وفقًا لـ Statista Market Insights ، تستعد صناعة تطبيقات اللياقة البدنية لنمو مذهل ، حيث تصل الإيرادات المتوقعة إلى 19.33 مليار دولار أمريكي في عام 2023 . علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يحافظ السوق على معدل نمو سنوي (CAGR 2023-2027) يبلغ 14.34٪ ، مما يدفع حجم السوق إلى ما يقدر بنحو 33.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 . ويعزى هذا النمو إلى زيادة انتشار المستخدمين ، والتي من المتوقع أن تصل إلى 9.76٪ في عام 2023 وترتفع إلى 12.21٪ بحلول عام 2027 . مع توسع الصناعة ، من المتوقع أن يصل متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) إلى 25.78 دولارًا أمريكيًا .

هذا النمو مدفوع بمجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك الانتشار المتزايد للسمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة ، وقاعدة التوسع السريع من المستهلكين المهتمين باللياقة البدنية ، والاعتماد المتزايد لأجهزة اللياقة البدنية المتصلة مثل الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء. علاوة على ذلك ، مع انتشار جائحة COVID-19 الذي أدى إلى إغلاق الصالات الرياضية على نطاق واسع وإجراءات التباعد الاجتماعي ، لجأ العديد من الأشخاص إلى حلول اللياقة البدنية الرقمية للحفاظ على روتين التمارين في المنزل ، مما أدى إلى زيادة الطلب على تطبيقات التمرين.

مع هذه الإمكانات السوقية الضخمة ، هناك متسع كبير لتطبيقات التمرين الجديدة للدخول في المعركة وتلبية الاحتياجات المحددة للمستخدمين المتنوعين. ومع ذلك ، فإن إنشاء تطبيق تمرين ناجح يمكن أن يبرز في سوق تنافسية للغاية يتطلب استراتيجية مدروسة جيدًا وتسويقًا فعالًا وإدراج ميزات لها صدى لدى الجمهور المستهدف.

الميزات الرئيسية لتطبيق تمرين ناجح

عند إنشاء تطبيق تجريب ، من الضروري إلقاء نظرة على الميزات الرئيسية التي جعلت قادة الصناعة مثل Peloton و MyFitnessPal ناجحين. لن يساعدك دمج هذه العناصر في جذب المستخدمين فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين تفاعل المستخدمين ورضاهم ، وهما أمران أساسيان للنجاح على المدى الطويل. تشمل هذه الميزات:

خطط تجريب شخصية

يعد تقديم خطط تمرين مخصصة بناءً على مستوى لياقة المستخدم وأهدافه وتفضيلاته ميزة لا غنى عنها لتطبيق تمرين ناجح. من خلال توفير إجراءات تمارين مصممة خصيصًا ، سوف يزدهر تطبيقك من خلال كونه أكثر صلة وإشراكًا وقيمة للمستخدمين ، لأنه يلبي احتياجاتهم الفريدة ويساعدهم على تحقيق أهدافهم بشكل أكثر فعالية.

تحديد الهدف وتتبع التقدم

يحب المستخدمون امتلاك القدرة على تحديد أهداف اللياقة البدنية وتتبعها ، سواء كانوا يهدفون إلى إنقاص الوزن أو اكتساب العضلات أو تحسين صحتهم العامة. ستعمل ميزة تحديد الأهداف المصممة جيدًا وميزة تتبع التقدم على تحفيز المستخدمين ومشاركتهم بانتظام والحفاظ على شعور بالإنجاز لأنهم يشعرون أنهم يتقدمون نحو أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم.

التكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الذكية

سيؤدي دمج تطبيق التمرين مع الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الذكية الشهيرة مثل Apple Watch أو Fitbit أو Garmin إلى تزويد المستخدمين بتتبع أكثر دقة وشمولية لأنشطة التمرين ومعدل ضربات القلب والبيانات الصحية الحيوية الأخرى. لا يؤدي هذا النوع من التكامل إلى زيادة تفاعل المستخدم فحسب ، بل يضيف أيضًا مصداقية لتطبيقك من خلال تقديم تجربة لياقة سلسة ومتصلة.

الميزات الاجتماعية

من خلال دمج الميزات الاجتماعية مثل تحديات التمرين ولوحات المتصدرين والمنتديات المجتمعية ، يمكن لتطبيقك تعزيز الشعور بالمنافسة والدعم والصداقة الحميمة بين المستخدمين ، وزيادة مشاركة المستخدمين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام التطبيق. تسهل الميزات الاجتماعية أيضًا على المستخدمين مشاركة إنجازاتهم وتقدمهم مع الأصدقاء والعائلة ، مما يعزز ظهور التطبيق وجاذبيته للمستخدمين الجدد المحتملين.

جلسات تدريب بالفيديو أو بالصوت

تعد جلسات التمرين عالية الجودة أو جلسات التمرين الصوتية ميزة أساسية لأي تطبيق تمرين ناجح ، لأنها توفر إرشادات واضحة وتحفيزًا وتجربة تمرين أكثر جاذبية للمستخدمين. من خلال تقديم إرشادات بالفيديو أو الصوت من مدربين محترفين ، يمكن لتطبيقك أن يساعد المستخدمين على أداء التمارين بشكل صحيح ، وتقليل مخاطر الإصابة ، وتعزيز تجربة اللياقة البدنية الشاملة لديهم.

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تخطيط الوجبات وتتبع التغذية

سيوفر دمج تخطيط الوجبات وتتبع التغذية في تطبيق التمرين حلاً أكثر شمولاً للياقة البدنية للمستخدمين ، حيث يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تحقيق أهداف الفرد الصحية واللياقة البدنية. من خلال تقديم مشورة الخبراء حول تخطيط الوجبات والوصفات وتتبع المدخول الغذائي ، يمكن أن يصبح تطبيقك حلاً شاملاً للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تحسين صحتهم العامة ورفاهيتهم.

سيؤدي تضمين هذه الميزات الأساسية إلى إرساء أساس متين لتطبيق التمرين ، مما يجعله مستعدًا للنجاح في سوق تطبيقات اللياقة البدنية التنافسي. لتعزيز رضا المستخدم وإنشاء تطبيق تمرين رائع حقًا ، قم بجمع التعليقات باستمرار ، وكرر التصميم الخاص بك ، وابق على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتقنيات في صناعة اللياقة البدنية.

إنشاء تطبيق تجريب باستخدام AppMaster

يمكن تسهيل إنشاء تطبيق للتمرين بشكل ملحوظ بمساعدة الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster . إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية تطوير تطبيق التمرين باستخدام AppMaster:

الخطوة 1: تحديد نماذج البيانات الخاصة بك ابدأ بتصميم نماذج البيانات اللازمة لتطبيقك. سيشمل هذا عادةً كيانات مثل المستخدمين والتمارين وإجراءات التمرين وتتبع التقدم. باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء نماذج البيانات الخاصة بك بشكل مرئي ، مما يجعلها عملية مباشرة.

ابدأ بتصميم نماذج البيانات اللازمة لتطبيقك. سيشمل هذا عادةً كيانات مثل المستخدمين والتمارين وإجراءات التمرين وتتبع التقدم. باستخدام ، يمكنك إنشاء نماذج البيانات الخاصة بك بشكل مرئي ، مما يجعلها عملية مباشرة. الخطوة 2: إنشاء منطق عمل التطبيق الخاص بك باستخدام مصمم عمليات الأعمال المرئي (BP) الخاص بـ AppMaster ، يمكنك تحديد منطق الخلفية لمكونات التطبيق الخاص بك. سيشمل ذلك المصادقة وإدارة المستخدم وإدارة التمرين والمزيد. تعمل واجهة drag-and-drop على تبسيط العملية والحفاظ على منطقك نظيفًا وفعالًا.

باستخدام مصمم عمليات الأعمال المرئي (BP) الخاص بـ ، يمكنك تحديد منطق الخلفية لمكونات التطبيق الخاص بك. سيشمل ذلك المصادقة وإدارة المستخدم وإدارة التمرين والمزيد. تعمل واجهة على تبسيط العملية والحفاظ على منطقك نظيفًا وفعالًا. الخطوة 3: تصميم واجهة مستخدم التطبيق الخاص بك بعد ذلك ، صمم واجهة مستخدم تطبيق التمرين (UI) باستخدام أداة إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop . يقدم AppMaster مجموعة واسعة من مكونات واجهة المستخدم المدمجة المصممة خصيصًا لتطبيقات الويب والجوال ، مما يجعل من السهل إنشاء تطبيق سريع الاستجابة وجذاب بصريًا.

بعد ذلك ، صمم واجهة مستخدم تطبيق التمرين (UI) باستخدام أداة إنشاء واجهة المستخدم . يقدم مجموعة واسعة من مكونات واجهة المستخدم المدمجة المصممة خصيصًا لتطبيقات الويب والجوال ، مما يجعل من السهل إنشاء تطبيق سريع الاستجابة وجذاب بصريًا. الخطوة 4: تنفيذ منطق عمل التطبيق الخاص بك على الواجهة الأمامية إلى جانب تصميم واجهة المستخدم ، ستحتاج أيضًا إلى تنفيذ منطق عمل الواجهة الأمامية لمكونات التطبيق الخاص بك. يسمح لك AppMaster بتطوير هذا المنطق باستخدام مصممي Web BP و Mobile BP ، مما يضمن أن جميع تفاعلات المستخدم سلسة وفعالة.

الأمامية إلى جانب تصميم واجهة المستخدم ، ستحتاج أيضًا إلى تنفيذ منطق عمل الواجهة الأمامية لمكونات التطبيق الخاص بك. يسمح لك بتطوير هذا المنطق باستخدام مصممي Web BP و Mobile BP ، مما يضمن أن جميع تفاعلات المستخدم سلسة وفعالة. الخطوة 5: انشر تطبيقك بمجرد اكتمال التصميم والمنطق ، حان الوقت لنشر تطبيقك. سيتعامل AppMaster مع عملية تجميع التطبيق ونشره للأنظمة الأساسية المختلفة ، بالإضافة إلى إدارة أي عمليات ترحيل وتوثيق ضرورية.

ضع في اعتبارك أن AppMaster يقدم مستويات اشتراك مختلفة يمكن أن تلبي ميزانيتك ومتطلباتك المحددة ، بدءًا من خطط بدء التشغيل إلى خطط المؤسسة. بناءً على اشتراكك ، يمكنك الوصول إلى ميزات وموارد وخيارات نشر مختلفة.

تعظيم تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم

لضمان نجاح تطبيق التمرين ، من الضروري التركيز على تفاعل المستخدم والاحتفاظ به. إليك بعض الاستراتيجيات لمساعدتك في تحقيق ذلك:

تقديم محتوى قيم ومخصص: تأكد من أن تطبيق التمرين الخاص بك يوفر قيمة للمستخدمين من خلال تقديم خطط تمرين مخصصة ، وأجهزة تتبع ، ومحتوى آخر ذي صلة مصمم خصيصًا للأهداف والتفضيلات الفريدة للأفراد.

تأكد من أن تطبيق التمرين الخاص بك يوفر قيمة للمستخدمين من خلال تقديم خطط تمرين مخصصة ، وأجهزة تتبع ، ومحتوى آخر ذي صلة مصمم خصيصًا للأهداف والتفضيلات الفريدة للأفراد. تنفيذ إشعارات الدفع: يمكن أن يشجع الاستخدام الذكي للإشعارات الفورية المستخدمين على الاستمرار في التفاعل مع تطبيقك من خلال تذكيرهم بتدريباتهم القادمة ، أو تقديم تحديثات حول تقدمهم ، أو ببساطة تقديم التحفيز والدعم.

يمكن أن يشجع الاستخدام الذكي للإشعارات الفورية المستخدمين على الاستمرار في التفاعل مع تطبيقك من خلال تذكيرهم بتدريباتهم القادمة ، أو تقديم تحديثات حول تقدمهم ، أو ببساطة تقديم التحفيز والدعم. استخدم عناصر التحفيز: قم بدمج عناصر التحفيز ، مثل التحديات والمكافآت والشارات ، لجعل تجربة التمرين أكثر إمتاعًا وتشجيع المستخدمين على البقاء ملتزمين بأهداف اللياقة الخاصة بهم.

قم بدمج عناصر التحفيز ، مثل التحديات والمكافآت والشارات ، لجعل تجربة التمرين أكثر إمتاعًا وتشجيع المستخدمين على البقاء ملتزمين بأهداف اللياقة الخاصة بهم. تقديم الدعم وخصائص المجتمع: إن خلق شعور بالانتماء للمجتمع أمر حيوي لمشاركة المستخدم. ادمج الميزات الاجتماعية في تطبيق التمرين الذي يتيح للمستخدمين التواصل مع أفراد آخرين متشابهين في التفكير ، ومشاركة إنجازاتهم ، ودعم بعضهم البعض.

إن خلق شعور بالانتماء للمجتمع أمر حيوي لمشاركة المستخدم. ادمج الميزات الاجتماعية في تطبيق التمرين الذي يتيح للمستخدمين التواصل مع أفراد آخرين متشابهين في التفكير ، ومشاركة إنجازاتهم ، ودعم بعضهم البعض. تحديث التطبيق وتحسينه باستمرار: أخيرًا ، استمر في الاستماع إلى تعليقات المستخدمين ومراقبة أداء تطبيقك لتحديد مجالات التحسين. من خلال تحسين تطبيق التمرين وتحسينه باستمرار ، يمكنك التأكد من أنه يظل حديثًا وجذابًا ومتوافقًا مع تفضيلات المستخدمين.

افكار اخيرة

يعد إنشاء تطبيق تجريب مثل Peloton أو MyFitnessPal فرصة مثيرة لدخول سوق تطبيقات اللياقة البدنية المزدهر. باتباع الخطوات الموضحة ، واستخدام حلول no-code مثل AppMaster ، يمكنك تبسيط عملية تطوير التطبيق بشكل كبير. بالإضافة إلى التركيز على تطوير تطبيق التمرين ، من الضروري استثمار الوقت والجهد في استراتيجيات تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم.

يعد جعل تطبيقك جزءًا لا غنى عنه في رحلات اللياقة البدنية للمستخدمين من خلال تقديم محتوى مخصص وعناصر التحفيز ومجتمع داعم هو مفتاح النجاح. من خلال تصميم تطبيق تجريب يركز على المستخدم ويوفر قيمة حقيقية للمستخدمين وتطبيق استراتيجيات مشاركة فعالة ، يمكنك إنشاء أعمال تطبيقات لياقة بدنية مزدهرة ومستدامة تبرز في السوق التنافسية.