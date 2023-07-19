Accelerated Mobile Pages (AMP) هي مبادرة مفتوحة المصدر أطلقتها Google في عام 2015 ، تهدف إلى إنشاء صفحات ويب محمولة سريعة التحميل لتحسين تجربة المستخدم . استنادًا إلى تقنيات الويب الحالية ، تستخدم AMP HTML انسيابيًا وجافا سكريبت محدودًا و CSS خفيف الوزن لتسريع عرض المحتوى على الأجهزة المحمولة ، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. يعطي إطار العمل الأولوية للسرعة والكفاءة في الوصول إلى المعلومات على الويب للمستخدمين الذين يتصفحون من الأجهزة المحمولة ، والتي تشكل الآن جزءًا كبيرًا من حركة مرور الويب.

بينما بدأت AMP كإصدار مبسط من صفحات الويب الحالية ، فقد تطورت لدعم أنواع مختلفة من المحتوى ، من المقالات الإخبارية إلى مواقع التجارة الإلكترونية. مجتمع تقني كبير ، بما في ذلك Google و Twitter و LinkedIn و Pinterest و WordPress.com ، من بين آخرين يدعمون مشروع AMP. يساعد هؤلاء المتعاونون في تحسين إطار عمل AMP وتوسيعه وتعزيزه ، مما يضمن استمرار ملاءمته وفعاليته في تحسين تصفح الويب على الأجهزة المحمولة.

تأثير AMP على تصفح الجوال

مع استمرار سيطرة الأجهزة المحمولة على استخدام الإنترنت العالمي ، لم يكن الطلب على محتوى الويب سريع التحميل أكبر من أي وقت مضى. وفقًا لدراسة حديثة أجرتها Google ، سيتخلى أكثر من 53٪ من مستخدمي الأجهزة المحمولة عن موقع ويب إذا استغرق تحميله أكثر من ثلاث ثوانٍ. باستخدام AMP ، يمكن تحميل مواقع الويب للجوّال بشكل أسرع ، مما يحسّن تجربة التصفح للمستخدمين ويزيد من تفاعل المستخدمين.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لـ AMP في تكاملها مع البنية التحتية للتخزين المؤقت في Google. يتيح ذلك تحميل صفحات AMP مسبقًا وعرضها من خوادم Google ، مما يوفر للمستخدمين وصولاً شبه فوري إلى المحتوى. يُلاحظ هذا التحسن في أوقات التحميل بشكل خاص في المناطق ذات اتصالات الإنترنت البطيئة أو غير المتسقة ، حيث يمكن لصفحات AMP تقديم المحتوى بكفاءة حتى في ظل ظروف الشبكة الأقل من المستوى الأمثل.

كان لـ AMP أيضًا تأثير على تحسين محركات البحث (SEO) . تعطي Google الأولوية للمحتوى المتوافق مع الجوّال في نتائج البحث الخاصة بها ، لذا فإن تطبيق AMP يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على تصنيفات موقع الويب. تشير بعض التقارير أيضًا إلى أن مواقع الويب المحسّنة لصفحات AMP تتلقى زيارات عضوية أكثر من المواقع التي لا تحتوي على AMP.

فوائد اعتماد AMP

يمكن أن يوفر اعتماد Accelerated Mobile Pages مجموعة كبيرة من الفوائد لمنشئي المحتوى ومطوري الويب والناشرين والشركات ، بما في ذلك:

أوقات تحميل أسرع للصفحات: تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لصفحات AMP في الانخفاض الكبير في وقت تحميل الصفحة على أجهزة الجوّال. باستخدام HTML المبسط ، و CSS خفيف الوزن ، والبنية التحتية للتخزين المؤقت من Google ، يمكن لـ AMP تحسين تصفح الجوال بشكل كبير والحفاظ على تفاعل المستخدمين مع المحتوى. تجربة مستخدم محسّنة: يؤدي وقت تحميل الصفحة الأسرع عمومًا إلى تجربة تصفح أفضل للمستخدمين. باستخدام AMP ، يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة استهلاك المحتوى بكفاءة أكبر ، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدمين واحتمال زيادة مشاركة المحتوى ومشاركته. تصنيفات أفضل لمحركات البحث: كما ذكرنا سابقًا ، تعطي Google الأولوية للمحتوى المتوافق مع الجوّال في نتائج محرك البحث. يمكن أن يمنح تطبيق AMP موقع الويب ميزة قيمة على المنافسة في تصنيفات البحث ، مما يؤدي إلى زيادة عدد الزيارات إلى المواقع التي تدعم AMP. زيادة أرباح الإعلانات: يمكن أن تؤدي صفحات الجوال سريعة التحميل إلى المزيد من المشاهدات وزيادة التفاعل مع الإعلانات ، مما يؤدي إلى تحسين عائدات الإعلانات لمنشئي المحتوى والناشرين. باستخدام أدوات AMP المدمجة لإدارة الإعلانات ومواضع الإعلانات سريعة التحميل ، يمكن للناشرين زيادة أداء إعلاناتهم مع الحفاظ على تجربة المستخدم الإيجابية التي توفرها AMP. سهولة التكامل: تم تصميم AMP بحيث يتكامل بسهولة مع تقنيات الويب الحالية ، مما يسمح لمطوري الويب باعتماد إطار العمل وإنشاء محتوى مُحسّن لـ AMP بأقل قدر من المتاعب. يضمن مجتمع AMP الكبير والنشط أن المطورين يمكنهم الوصول إلى الدعم والموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق أقصى استفادة من إطار عمل AMP.

تقدم Accelerated Mobile Pages (AMP) مزايا عديدة لمطوري الويب والناشرين والشركات التي تسعى إلى تحسين أداء الويب على الأجهزة المحمولة. من خلال اعتماد AMP ، يمكن لهذه الكيانات تقديم تجربة تصفح متنقلة سريعة وفعالة للمستخدمين ، والحصول على تصنيفات بحث أعلى ، وزيادة مشاركة المستخدمين ، وتحسين عائدات الإعلانات في هذه العملية.

التحديات التي واجهتها AMP

على الرغم من الفوائد التي لا يمكن إنكارها لـ Accelerated Mobile Pages (AMP) في تحسين تجربة تصفح الأجهزة المحمولة ، تواجه التكنولوجيا العديد من التحديات التي قد تعيق اعتمادها على نطاق واسع أو تحد من تأثيرها.

دعم محدود لتقنيات الويب

يتمثل أحد هذه التحديات في أن AMP لا تدعم سوى مجموعة فرعية محدودة من تقنيات الويب. على الرغم من أن إطار العمل يضمن سرعة تحميل صفحات الويب ، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى وظائف أقل مقارنة بصفحات الويب التقليدية. في بعض الحالات ، قد يحتاج مطورو الويب إلى تعديل هيكل موقع الويب الخاص بهم للامتثال لقيود AMP ، مما يحد من استخدام الميزات المعقدة أو التفاعلية ويحتمل أن يؤثر على تجربة المستخدم الإجمالية.

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مخاوف قرصنة المحتوى

يتمثل التحدي الآخر في أن AMP قد تسهل عن غير قصد قرصنة المحتوى. تقدم ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات AMP من Google نسخًا مخبأة من صفحات الويب لتسريع أوقات التحميل ، ولكن هذا يمكن أن يشجع بعض الجهات الفاعلة السيئة على إنشاء عناوين URL مزيفة تشير إلى نسخ غير مصرح بها من محتوى الموقع. قد يؤدي هذا إلى خسارة الإيرادات للناشرين الشرعيين لأنهم يفقدون السيطرة على توزيع المحتوى والإعلان.

الاعتماد على آلية جوجل للتخزين المؤقت

يؤدي الاعتماد على آلية التخزين المؤقت من Google لتحسين الأداء إلى ظهور مخاوف تتعلق بالمركزية والتحكم. بينما تعزز ذاكرة التخزين المؤقت لـ AMP من Google أوقات التحميل ، يجادل بعض الناشرين والمطورين بأنها تمنح Google قدرًا كبيرًا من التحكم في تسليم المحتوى الخاص بهم. تثير هذه المركزية أسئلة حول خصوصية البيانات ، والتحيز المحتمل في تصنيفات البحث ، وتخنق المنافسة بين مزودي التخزين المؤقت الآخرين.

دور AMP في حركة No-Code

تهدف حركة no-code إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على البرامج وتطوير الويب من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات ومواقع ويب وظيفية دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة. ظهرت أدوات ومنصات مثل AppMaster لتلبية احتياجات هذا السوق ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام واجهات السحب والإفلات وعناصر البناء المرئي.

يتماشى تركيز AMP على أداء الأجهزة المحمولة مع حركة no-code بعدة طرق. من خلال توفير إطار عمل يبسط تطوير الويب للأجهزة المحمولة ، يقلل AMP من الحواجز التي تحول دون إنشاء صفحات ويب محمولة عالية الأداء ، حتى للمستخدمين غير التقنيين.

يمكن للمنصات مثل AppMaster الاستفادة من تقنية AMP لتقديم تجربة مستخدم محسّنة على الأجهزة المحمولة. يمكن للمستخدمين غير التقنيين إنشاء صفحات ويب للجوال يتم تحميلها بسرعة وتحافظ على الاستجابة وتحسن مشاركة المستخدم ، وهي عوامل حيوية للشركات التي تعتمد على حركة مرور الويب عبر الأجهزة المحمولة.

علاوة على ذلك ، فإن تركيز AMP على تقديم تجربة تصفح متفوقة للجوال يتوافق مع الاتجاه المتزايد لتصميم الويب للجوال أولاً ، مما يدعم الهدف الأوسع لحركة no-code المتمثل في جعل البرامج وبناء المواقع في متناول الجميع.

مستقبل AMP والويب المحمول

مع استمرار نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول ، يظل دور AMP في تشكيل مستقبل الويب عبر الأجهزة المحمولة مهمًا. فيما يلي بعض التطورات والاتجاهات المستقبلية المحتملة التي قد نراها في AMP وساحة الويب للجوال:

تحسين تجربة الهاتف المحمول المحسنة

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لمستقبل AMP في تحسين تجربة تصفح الأجهزة المحمولة. قد يتضمن ذلك توسيع نطاق تقنيات الويب والميزات التي تدعمها AMP ، مما يسمح للمطورين بإنشاء محتوى أكثر جاذبية وديناميكية مع الحفاظ على الصفحات سريعة التحميل.

التكامل مع التقنيات الناشئة

يمكن أن يؤدي تكامل AMP مع تقنيات الويب الناشئة ، مثل تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) ، إلى تعزيز قدرات الويب على الهاتف المحمول بشكل أكبر. من خلال الجمع بين إطار عمل AMP الذي يركز على السرعة والإمكانيات في وضع عدم الاتصال وإشعارات الدفع والتجارب الشبيهة بالتطبيقات التي تقدمها PWAs ، يمكن للمطورين إنشاء تجارب جوال أكثر ثراءً وجاذبية للمستخدمين.

اعتماد أوسع

مع تزايد الوعي بفوائد AMP ، قد يتبنى المزيد من الشركات والمطورين إطار العمل لتحسين أداء محتوى الجوال الخاص بهم. وهذا يعني أن المزيد من صفحات الويب للجوال ستصبح أسرع وأكثر سهولة في الوصول للمستخدمين عبر مختلف الأجهزة وأنواع الاتصال.

تكامل أعمق مع المنصات No-Code

نظرًا لأن منصات التطوير no-code مثل AppMaster تستمر في اكتساب الشعبية ، يمكننا أن نتوقع رؤية تكامل أعمق لـ AMP في هذه الأدوات. قد يؤدي ذلك إلى قيام المزيد من المستخدمين غير التقنيين بإنشاء صفحات ويب محمولة عالية الأداء بسهولة وبدون معرفة برمجية واسعة.

المنافسة والبدائل

نظرًا لأن AMP يعزز مكانتها في صناعة الويب للجوال ، فمن الضروري النظر في المنافسة المحتملة والحلول البديلة التي تركز على تحسين أداء الأجهزة المحمولة. يمكن أن تؤدي هذه البدائل إلى نظام بيئي صحي حيث تتنافس العديد من الأطر والأدوات لتسريع أوقات تحميل صفحات الويب على الأجهزة المحمولة وتعزيز تجربة المستخدم.

في الختام ، فإن مستقبل AMP وشبكة الجوّال واعد نظرًا للأهمية المتزايدة لاستخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول والطلب على محتوى ويب محمول سريع التحميل وجذاب. من خلال الاستمرار في التحسين والتطوير ، يمكن أن تلعب AMP دورًا مهمًا في تحويل تجربة الويب للجوال للمستخدمين والمطورين والشركات على حدٍ سواء.