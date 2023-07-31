مقدمة لمبادئ SRE من Google

هندسة موثوقية الموقع (SRE) هي تخصص هندسة برمجيات يصمم ويحافظ ويشغل أنظمة برمجية قابلة للتطوير ومتاحة للغاية. تعود جذور مبادئ SRE إلى Google ، والتي وضعت معيارًا لموثوقية البرامج الرائدة في الصناعة وأدائها. ساعدت هذه المبادئ Google على تحقيق توفر غير مسبوق للنظام والاستجابة للحوادث وكفاءة استخدام الموارد.

يؤدي تطبيق مبادئ SRE من Google إلى تحسين بنية البرامج من خلال زيادة موثوقية النظام وتقليل زمن الوصول وتحسين إدارة الموارد والحد الأدنى من الديون الفنية. يقوم المطورون الذين يتبنون هذه الممارسات بشكل استباقي بمعالجة المشكلات المحتملة وتقليل العبء التشغيلي ، مما يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء ونمو الأعمال.

مبادئ SRE الرئيسية وكيفية تطبيقها على هندسة البرمجيات

عندما يتعلق الأمر بهندسة البرامج ، تلعب العديد من مبادئ SRE دورًا مهمًا. دعنا نراجع هذه المبادئ الأساسية وكيف يمكن تطبيقها لتحسين عملية التطوير الخاصة بك:

اتفاقيات وأهداف مستوى الخدمة

تؤسس اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) تفاهمًا متبادلًا بين مزود الخدمة والعملاء فيما يتعلق بمستوى الخدمة المتوقعة وأهداف الأداء. في SRE ، تكون اتفاقيات مستوى الخدمة مصحوبة بأهداف مستوى الخدمة (SLO) ، والتي تمثل القيم المستهدفة لأداء النظام والتوافر. يجب أن تركز بنية البرنامج المصممة جيدًا على تحديد اتفاقيات مستوى الخدمة و SLO لوضع توقعات واضحة لأداء النظام. تساعد هذه المقاييس في تحديد الاختناقات المعمارية المحتملة وضمان تلبية النظام لمتطلبات المستخدم.

ميزانيات الخطأ

ميزانيات الأخطاء هي مفهوم تم تقديمه في SRE والذي يمكّن المهندسين من موازنة مستوى المخاطر المقبولة مع الحاجة إلى الابتكار. ميزانية الخطأ هي المقدار المقبول لعدم الموثوقية المسموح به في النظام ، وعادة ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من الوقت أو الطلبات. في هندسة البرمجيات ، يساعد دمج ميزانيات الأخطاء في فهم المقايضات بين استقرار النظام وتطوير الميزات. يطالب المطورين بتقييم تأثير الميزات الجديدة والتغييرات المعمارية على الموثوقية الكلية للنظام.

تشريح الجثة بلا لوم

تشكّل عمليات تشريح الجثة الخالية من اللوم ثقافة تتعلم من فشل النظام دون عزو الخطأ. تتضمن العملية تحليل الحوادث وتحديد العوامل المساهمة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية لمنع حدوثها في المستقبل. يضمن تطبيق عمليات ما بعد الوفاة الخالية من اللوم في بنية البرنامج أن يعمل فريقك بشكل بناء نحو تحسين مرونة النظام ، دون التورط في توجيه أصابع الاتهام. يعزز هذا النهج ثقافة التحسين المستمر والمسؤولية المشتركة عن استقرار النظام.

أتمتة للحد من الكدح

الكدح هو العمل اليدوي المتكرر الذي لا يضيف قيمة طويلة الأجل للخدمة ولكن يجب أداؤه حتى يعمل نظام البرنامج. تدعو مبادئ SRE إلى أتمتة المهام الشاقة حيثما كان ذلك ممكنًا لتقليل التدخل البشري وتحرير موارد المطورين للمبادرات الاستراتيجية. في هندسة البرمجيات ، يمكن أن تؤدي أتمتة المهام الشائعة مثل إدارة البيئة وتحديثات التكوين وصيانة النظام الروتينية إلى عملية تطوير أكثر بساطة وكفاءة ، مما يقلل من النفقات التشغيلية.

المراقبة والمراقبة

تعد المراقبة والقابلية للمراقبة من الجوانب الحاسمة في SRE التي تمكن المطورين من فهم حالة النظام ، واكتشاف المشكلات بشكل استباقي ، وضمان الأداء الأمثل. تتضمن المراقبة الفعالة جمع وتحليل مقاييس صحة النظام والأداء وتجربة المستخدم. يساعد دمج المراقبة والمراقبة في بنية البرامج المهندسين على تحديد الاختناقات ، ومعالجة المشكلات بشكل استباقي وتحسين أداء التطبيق. هذا يمكّن الفرق من تقديم أنظمة برمجية موثوقة وعالية الأداء باستمرار.

تنفيذ مبادئ SRE في عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك

يمكن أن يكون دمج مبادئ SRE من Google في عملية تطوير البرامج مفيدًا للغاية لنجاح مشروعك بشكل عام. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لتنفيذ مبادئ SRE:

اعتماد التكامل والنشر المستمر

يعمل التكامل والنشر المستمران على تبسيط عملية تطوير البرامج عن طريق أتمتة المهام مثل إنشاء تغييرات التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها. تمكن هذه الممارسة الفرق من تقديم ميزات البرامج بشكل أكثر كفاءة وتضمن أن التغييرات تفي بمتطلبات الجودة قبل النشر. يساعد تنفيذ CI / CD أيضًا على تقليل الديون الفنية والمخاطر من خلال تقديم ملاحظات سريعة حول تغييرات الكود.

التصميم من أجل المرونة

المرونة هي قدرة النظام على التعافي من حالات الفشل والاستمرار في تقديم مستوى مقبول من الخدمة. عند تنفيذ مبادئ SRE ، من الضروري تصميم برنامجك من أجل المرونة من خلال دمج تقنيات مثل التكرار ، وموازنة الحمل ، وقواطع الدائرة ، والنسخ الاحتياطية. يضمن هذا النهج قدرة نظامك على معالجة الأعطال بأمان وسرعة ، مما يوفر تجربة موثوقة للمستخدمين.

تحسين المراقبة والملاحظة

كما ذكرنا سابقًا ، تعد المراقبة والقابلية للمراقبة أمرًا حيويًا في ضمان موثوقية البرامج وأدائها. استثمر في أدوات وممارسات المراقبة التي توفر رؤية لصحة نظامك وتشغيله. قم بإعداد التنبيهات ولوحات المعلومات لاكتشاف المشكلات بشكل استباقي والاستجابة بسرعة عند ظهورها.

تقليل الديون الفنية

الدين الفني هو التكاليف طويلة الأجل المرتبطة بخيارات التصميم دون المستوى الأمثل أو جودة الكود أو قرارات التصميم. يعد تقليل الديون الفنية أمرًا ضروريًا لتنفيذ مبادئ SRE في عملية تطوير البرامج الخاصة بك. قم بمراجعة التعليمات البرمجية وإعادة بنائها بانتظام ، وتحديد أولويات المهام التي تقلل الديون التقنية ، واعتماد أفضل الممارسات لضمان قابلية الصيانة والتوسعة لبرنامجك.

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تعلم من الفشل

اعتنق مبدأ SRE المتمثل في تشريح الجثة بلا لوم وخلق ثقافة يتم فيها تشجيع التعلم من الفشل وتقييمه. تحليل الحوادث وتحديد الأسباب الجذرية وتنفيذ التغييرات لمنع حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل. يساعد هذا النهج الاستباقي في تحسين موثوقية النظام ويعزز ثقافة التحسين المستمر.

يمكن أن يؤدي اعتماد مبادئ SRE الخاصة بـ Google في عملية تطوير البرامج وبنيتها إلى أنظمة موثوقة للغاية وقابلة للتطوير. من خلال التركيز على الجوانب الرئيسية مثل أهداف الأداء وميزانيات الأخطاء والأتمتة والتعلم من الإخفاقات ، يمكنك تقديم تجارب مستخدم استثنائية ودفع نمو الأعمال.

منصات SRE و No-Code : مزيج مثالي

لقد غيرت المنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية الطريقة التي يتعامل بها المطورون مع بناء البرامج ونشرها. تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية التطوير ، مما يسمح بالنماذج الأولية السريعة والنشر مع الالتزام بمبادئ SRE. إن الجمع بين ممارسات SRE والأنظمة الأساسية no-code يسهل على المطورين إنشاء وتعديل وصيانة تطبيقات موثوقة وقابلة للتطوير بأقل وقت وجهد.

من خلال اعتماد مبادئ SRE من Google ، يمكن للمنصات التي لا تحتوي على كود ضمان تحسين الأداء وقابلية التوسع والموثوقية في التطبيقات التي يتم تطويرها. يمكن لهذه المنصات أتمتة المهام العادية ، وتقليل الكدح وتمكين المطورين من التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.

علاوة على ذلك ، تتبع أدوات no-code نهج التطوير المستند إلى النموذج ، مما يسهل صيانة التطبيقات وتطويرها دون زيادة الديون الفنية. عند اعتماد أدوات no-code والتي تستخدم مبادئ SRE ، يمكن للمطورين الاستفادة من:

تقليل الوقت اللازم للتسويق - مع وجود منصات no-code تتيح إنشاء التطبيقات ونشرها بشكل أسرع ، يمكن للشركات تقديم الحلول لعملائها بسرعة أكبر.

- مع وجود منصات تتيح إنشاء التطبيقات ونشرها بشكل أسرع ، يمكن للشركات تقديم الحلول لعملائها بسرعة أكبر. موثوقية وأداء محسنان - تساعد الأنظمة التي no-code المستوحاة من SRE على إنتاج تطبيقات تعمل بشكل جيد تحت الضغط ، مما يضمن تجارب مستخدم ممتازة وتقليل وقت التوقف عن العمل.

- تساعد الأنظمة التي المستوحاة من SRE على إنتاج تطبيقات تعمل بشكل جيد تحت الضغط ، مما يضمن تجارب مستخدم ممتازة وتقليل وقت التوقف عن العمل. انخفاض تكاليف التشغيل - تعمل الأنظمة No-code على تبسيط عملية تطوير التطبيقات عن طريق أتمتة المهام اليدوية ، والقضاء على التكرار ، وتقليل الموارد اللازمة لصيانة البنية التحتية ودعم تكنولوجيا المعلومات.

دراسة حالة: AppMaster تتبنى مبادئ SRE

يعد AppMaster ، وهو نظام أساسي رائد لتطوير التطبيقات no-code ، مثالاً ممتازًا على كيفية تنفيذ مبادئ SRE من Google في بيئة التطوير. ساعد AppMaster الشركات على إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء وموثوقة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة من خلال دمج ممارسات SRE. من خلال تطبيق مبادئ SRE ، يقدم AppMaster الفوائد التالية لمستخدميه:

القضاء على الديون التقنية - ينشئ AppMaster تطبيقات من البداية متى تم تعديل المتطلبات ، مما يضمن بقاء قاعدة التعليمات البرمجية محدثة ومنظمة جيدًا وسهلة الصيانة.

- ينشئ تطبيقات من البداية متى تم تعديل المتطلبات ، مما يضمن بقاء قاعدة التعليمات البرمجية محدثة ومنظمة جيدًا وسهلة الصيانة. الاستخدام الأمثل للموارد - تستخدم المنصة Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية لتحقيق أقصى قدر من الأداء العالي واستخدام الموارد المنخفضة ، مما يضمن إدارة الموارد وتخزينها بكفاءة.

- تستخدم المنصة Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية لتحقيق أقصى قدر من الأداء العالي واستخدام الموارد المنخفضة ، مما يضمن إدارة الموارد وتخزينها بكفاءة. قابلية التوسع وجاهزية التطبيق لحالات الاستخدام عالية التحميل - تدعم التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL لتخزين البيانات ومعالجتها متعددة الاستخدامات. يتم إنشاء التطبيقات الخلفية عديمة الحالة للمنصة باستخدام Go ، مما يتيح إمكانية تطوير رائعة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل.

- تدعم التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL لتخزين البيانات ومعالجتها متعددة الاستخدامات. يتم إنشاء التطبيقات الخلفية عديمة الحالة للمنصة باستخدام Go ، مما يتيح إمكانية تطوير رائعة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل. عمليات النشر المرنة - يتيح AppMaster للمستخدمين تلقي الملفات الثنائية أو التعليمات البرمجية المصدر ، اعتمادًا على فئة الاشتراك الخاصة بهم ، مما يسمح بالنشر المخصص إما على السحابة أو في أماكن العمل.

- يتيح للمستخدمين تلقي الملفات الثنائية أو التعليمات البرمجية المصدر ، اعتمادًا على فئة الاشتراك الخاصة بهم ، مما يسمح بالنشر المخصص إما على السحابة أو في أماكن العمل. الاختبار والنشر الآلي - يشتمل النظام الأساسي على عمليات التشغيل الآلي التي تبسط الاختبار والنشر ، وتعزز جودة البرامج ، وتضمن التوافق مع ممارسات SRE.

ساعد التزام AppMaster بمبادئ SRE الخاصة بـ Google على إبراز النظام الأساسي عن المنافسة وزود مستخدميه بحل برمجي شامل وقابل للتطوير وموثوق يلبي متطلباتهم الفنية الفريدة.

خاتمة

يمكن أن يساعد تطبيق مبادئ SRE من Google في بنية البرامج الشركات بشكل كبير على تحسين موثوقية تطبيقاتها وقابلية التوسع والأداء. من خلال تضمين هذه المبادئ في عمليات التطوير الخاصة بهم ، يمكن للمطورين أن يهدفوا إلى تقليل أوقات الاستجابة في مواجهة الحوادث وإدارة الموارد بكفاءة وتقليل الديون الفنية.

علاوة على ذلك ، فإن تكامل مبادئ SRE مع الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، يوفر طريقة قوية لإنشاء تطبيقات يسهل صيانتها وتطويرها ونشرها ، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الوقت اللازم للتسويق وزيادة توفير التكاليف. من خلال الاستفادة من هذه الممارسات ، يمكن للشركات التأكد من أن هياكل برامجها معدة للنجاح في عالم اليوم شديد التنافسية والقائم على البيانات.