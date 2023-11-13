الخوادم المستندة إلى السحابة مقابل الخوادم المحلية

نظرًا لأن الشركات تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، فقد أصبح اختيار البنية التحتية المناسبة للخادم أمرًا ضروريًا لعملية صنع القرار. يتضمن خيارا الخادم الرئيسيان اليوم الخوادم السحابية والخوادم المحلية. يتمتع كلا الحلين بمزايا وعيوب بناءً على التكلفة وقابلية التوسع والإدارة والأمان والمزيد.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة متعمقة على الخوادم السحابية والمحلية، مع التركيز على اختلافاتها وميزاتها وكيف يمكن للشركات الاستفادة منها على أفضل وجه. بحلول نهاية المقالة، ستكون على اطلاع أفضل لاتخاذ قرار الخادم المناسب لمؤسستك.

فهم الخوادم المستندة إلى السحابة

تعمل الخوادم المستندة إلى السحابة، والمعروفة أيضًا باسم الخوادم الافتراضية، على منصة الحوسبة السحابية التي توفر التخزين الظاهري والموارد والبنية التحتية عند الطلب عبر الإنترنت. تقدم شركات مثل Amazon Web Services (AWS) و Microsoft Azure وGoogle Cloud Platform حلول خادم قائمة على السحابة مع العديد من الموارد المتاحة وخيارات قابلية التوسع.

الميزة الرئيسية لاستخدام الخوادم السحابية هي أنك لا تحتاج إلى الاستثمار في الأجهزة المادية أو إدارتها في مقر عملك. وبدلاً من ذلك، يمكنك استئجار الموارد والخدمات على أساس الدفع أولاً بأول، مما يؤدي إلى توفير التكاليف والإدارة الفعالة. بعض الميزات البارزة للخوادم السحابية هي:

قابلية التوسع: توفر الخوادم المستندة إلى السحابة القدرة على إضافة الموارد أو إزالتها بسرعة حسب الحاجة، مما يسمح للشركات بتنمية بنيتها التحتية أو تقليصها بناءً على الطلب.

توفر الخوادم المستندة إلى السحابة القدرة على إضافة الموارد أو إزالتها بسرعة حسب الحاجة، مما يسمح للشركات بتنمية بنيتها التحتية أو تقليصها بناءً على الطلب. المرونة: مع الخوادم السحابية، يمكنك بسهولة ضبط مواصفات الخادم الخاص بك وتكويناته لتلبية المتطلبات المتغيرة.

مع الخوادم السحابية، يمكنك بسهولة ضبط مواصفات الخادم الخاص بك وتكويناته لتلبية المتطلبات المتغيرة. فعالية التكلفة: نظرًا لأن الخوادم السحابية تلغي الحاجة إلى شراء الأجهزة المادية وصيانتها، فغالبًا ما تكون تكاليف التشغيل أقل من الخوادم المحلية.

نظرًا لأن الخوادم السحابية تلغي الحاجة إلى شراء الأجهزة المادية وصيانتها، فغالبًا ما تكون تكاليف التشغيل أقل من الخوادم المحلية. النسخ الاحتياطية والتحديثات التلقائية: عادةً ما يقدم موفرو الخدمات السحابية خدمات النسخ الاحتياطي والتحديث التلقائية لضمان سلامة بياناتك وأمانها.

عادةً ما يقدم موفرو الخدمات السحابية خدمات النسخ الاحتياطي والتحديث التلقائية لضمان سلامة بياناتك وأمانها. إمكانية الوصول عن بعد: يمكن الوصول إلى الخوادم السحابية عمومًا من أي مكان متصل بالإنترنت، مما يوفر المزيد من إمكانية التنقل والتعاون.

فهم الخوادم المحلية

الخادم الداخلي هو خادم فعلي يقع داخل مقر المؤسسة، وعادةً ما يوجد في غرفة خادم مخصصة أو مركز بيانات. الشركة مسؤولة عن إدارة أجهزتها وشبكاتها وأمنها والجوانب الأخرى للبنية التحتية. تستثمر المؤسسات التي تختار الخوادم المحلية بشكل أساسي في التحكم الكامل في بيئة الخادم الخاصة بها. يمكن أن يكون هذا التحكم مفيدًا عندما يكون الامتثال أو خصوصية البيانات مصدر قلق كبير، لأنه يمكّن المؤسسة من إدارة الوصول إلى المعلومات الحساسة بشكل أكثر أمانًا. بعض الميزات الرئيسية للخوادم المحلية هي:

التحكم: تتمتع الشركات بالتحكم الكامل في البنية التحتية للخوادم الخاصة بها، مما يمكنها من تصميم أنظمتها لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة.

تتمتع الشركات بالتحكم الكامل في البنية التحتية للخوادم الخاصة بها، مما يمكنها من تصميم أنظمتها لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة. التخصيص: يمكنك اختيار مواصفات وتكوينات الأجهزة والبرامج الخاصة بك، بما في ذلك نظام التشغيل والمكونات الأخرى.

يمكنك اختيار مواصفات وتكوينات الأجهزة والبرامج الخاصة بك، بما في ذلك نظام التشغيل والمكونات الأخرى. أمن البيانات: نظرًا لأن المنظمة تتحكم في البنية التحتية الخاصة بها، فيمكنها تنفيذ إجراءات وسياسات أمنية صارمة لحماية البيانات الحساسة.

نظرًا لأن المنظمة تتحكم في البنية التحتية الخاصة بها، فيمكنها تنفيذ إجراءات وسياسات أمنية صارمة لحماية البيانات الحساسة. الخصوصية: يتم عزل الخوادم المحلية داخل مباني الشركة، مما يزيد من صعوبة حدوث الوصول غير المصرح به أو الاقتحام.

يتم عزل الخوادم المحلية داخل مباني الشركة، مما يزيد من صعوبة حدوث الوصول غير المصرح به أو الاقتحام. الحد الأدنى من زمن الوصول: من خلال وجود البنية التحتية للخادم في الموقع، يمكن تقليل زمن الوصول في الوصول إلى البيانات والتطبيقات، مما يؤدي إلى أداء أفضل للمستخدم.

في الأقسام التالية، سنتعمق في إيجابيات وسلبيات الخوادم السحابية والمحلية ونناقش العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد حل الخادم الذي يناسب أعمالك بشكل أفضل.

إيجابيات وسلبيات الخوادم السحابية

أصبحت الخوادم المستندة إلى السحابة ذات شعبية متزايدة خلال العقد الماضي. إنها توفر العديد من المزايا المميزة، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر سلبية محتملة. من الضروري مراعاة إيجابياتها وسلبياتها عند تقييم ما إذا كان الخادم المستند إلى السحابة مناسبًا لشركتك.

إيجابيات الخوادم السحابية:

قابلية التوسع: توفر الخوادم المستندة إلى السحابة قابلية توسع لا مثيل لها، مما يسمح للشركات بضبط الموارد وقدرة الخادم بسهولة بناءً على الطلب. تساعد هذه المرونة على تجنب التحميل الزائد على الخوادم وتدعم نمو الأعمال دون استثمار كبير مقدمًا. فعالية التكلفة: تعمل الخوادم السحابية عادةً وفقًا لنموذج الدفع أولاً بأول، مما يلغي الحاجة إلى استثمارات ضخمة مقدمًا في الأجهزة والبنية التحتية. يمكن للشركات توفير تكاليف تكنولوجيا المعلومات من خلال الدفع فقط مقابل الموارد المستخدمة. إمكانية الوصول: نظرًا لأنه يمكن الوصول إلى الخوادم السحابية عبر الإنترنت، يمكن للموظفين العمل من أي مكان باستخدام اتصال بالإنترنت، مما يجعل العمل عن بعد والتعاون أسهل. سهولة الإدارة: يتم الاهتمام بمعظم عمليات الصيانة والأمن وتجاوز الفشل من قبل موفر السحابة، مما يقلل العبء الإداري على فرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية. سرعة النشر: يمكن نشر خادم سحابي جديد في دقائق معدودة، بينما قد يستغرق إعداد الخوادم المحلية أيامًا أو حتى أسابيع.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

سلبيات الخوادم السحابية:

الاعتماد على الاتصال بالإنترنت: نظرًا لأن الخوادم السحابية تتطلب اتصالاً بالإنترنت، فإن أي مشكلات في الاتصال قد تؤدي إلى تعطيل العمليات التجارية. فترات التوقف المحتملة: على الرغم من أن موفري الخدمات السحابية عادةً ما يتخذون تدابير احتياطية، إلا أنه قد يستمر حدوث حالات انقطاع الخدمة، مما يؤدي إلى فترات توقف متقطعة أو طويلة. المخاوف الأمنية: قد تحتوي الخوادم المستندة إلى السحابة على نقاط ضعف، وعندما يتم تخزين البيانات على خادم تابع لجهة خارجية، تقع مسؤولية تأمينها على عاتق المنظمة والموفر. قد توجد أيضًا تحديات قانونية وتحديات امتثال محتملة عند تخزين البيانات الحساسة في السحابة. تحكم وتخصيص أقل: نظرًا لأن موفر السحابة يتحكم في البنية التحتية، فإن الشركات تتمتع بسلطة أقل لإجراء تكوينات مخصصة أو إدارة إعدادات الخادم مباشرة.

إيجابيات وسلبيات الخوادم المحلية

لقد كانت الخوادم المحلية هي الخيار التقليدي للشركات لسنوات عديدة. ومع ذلك، فإن ظهور الخوادم السحابية دفع المؤسسات إلى إعادة تقييم البنية التحتية للخوادم الخاصة بها. يعد فهم إيجابيات وسلبيات الخوادم المحلية أمرًا بالغ الأهمية قبل اتخاذ قرار بشأن حل الخادم المناسب.

إيجابيات الخوادم المحلية:

تحكم وتخصيص أكبر: بفضل الخوادم المحلية، تتمتع الشركات بالتحكم الكامل في البنية التحتية الخاصة بها، مما يسمح بدرجة أعلى من التخصيص وسياسات الأمان والخيارات المعمارية. خصوصية البيانات: يمكن أن يؤدي تخزين البيانات الحساسة في الموقع إلى توفير المزيد من راحة البال وتلبية لوائح الخصوصية الصارمة لبعض الصناعات، حيث تتمتع المنظمة بالتحكم الكامل في الوصول إلى بياناتها. تقليل الاعتماد على الإنترنت: على الرغم من أن الاتصال بالإنترنت لا يزال مهمًا، إلا أن الخوادم المحلية تعمل دون الحاجة إلى اتصال دائم بموفر سحابي تابع لجهة خارجية، مما يمنح الشركات مزيدًا من الاستقلالية التشغيلية. انخفاض التكاليف الجارية: على الرغم من أن تكاليف الإعداد الأولية يمكن أن تكون مرتفعة، إلا أن الخوادم المحلية عادة ما تكون تكاليفها الجارية أقل من الخوادم المستندة إلى السحابة، حيث لا تدفع الشركات مقابل كل استخدام لموارد الحوسبة.

سلبيات الخوادم المحلية:

تكاليف أولية أعلى: تتطلب الخوادم المحلية استثمارات أولية كبيرة في الأجهزة وتراخيص البرامج ونفقات إضافية لغرفة الخادم مثل التحكم في المناخ وحلول الطاقة الاحتياطية. الصيانة والإدارة: يجب على المؤسسات تخصيص الموارد لصيانة الخادم المستمرة والتحديثات والإجراءات الأمنية، مما يضع المزيد من المسؤولية على عاتق فرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية. قابلية التوسع المحدودة: قد يستغرق توسيع نطاق الخوادم المحلية وقتًا طويلاً ويتطلب عمالة مكثفة، حيث يتعين على الشركات شراء أجهزة وبرامج إضافية وإعدادها لتلبية الاحتياجات المتغيرة. الصعوبات المحتملة في الوصول عن بعد: على الرغم من إمكانية الوصول عن بعد إلى الخوادم المحلية، إلا أنه يتطلب عادةً إعدادًا أكثر تعقيدًا من الخوادم المستندة إلى السحابة، مما قد يعيق العمل والتعاون عن بعد.

اختيار حل الخادم المناسب: العوامل التي يجب مراعاتها

عند الاختيار بين الخوادم السحابية والخوادم المحلية، يجب على الشركات مراعاة عوامل متعددة. يعد تقييم ميزات كل حل ومخاطره أمرًا ضروريًا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للمؤسسة. تشمل العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها ما يلي:

احتياجات العمل: قم بتحليل احتياجات شركتك فيما يتعلق بقابلية التوسع والمرونة والتحكم والأمان وخصوصية البيانات والميزانية. موارد تكنولوجيا المعلومات: حدد ما إذا كانت مؤسستك لديها فريق داخلي لتكنولوجيا المعلومات أو تفضل الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة تكنولوجيا المعلومات. المتطلبات القانونية ومتطلبات الامتثال: كن على دراية بأي قيود قانونية أو لوائح امتثال الصناعة التي قد تؤثر على اختيار الخادم الخاص بك. حالات استخدام محددة: فكر في خططك لتطبيقات الويب، والعمل عن بعد، والتعافي من الكوارث، والمتطلبات التنظيمية الفريدة الأخرى. تحليل التكلفة: قم بتقييم التكاليف الأولية والمستمرة لكل حل خادم، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تحسين الموارد والكفاءة التشغيلية.

يعتمد الاختيار الأفضل على الاحتياجات المحددة لمؤسستك. قد تختار بعض الشركات اتباع نهج مختلط، وذلك باستخدام كل من الخوادم السحابية والمحلية لجوانب مختلفة من عملياتها. إن فهم إيجابيات وسلبيات كل نوع خادم والنظر بعناية في متطلبات مؤسستك سيساعد في تحديد حل الخادم الأكثر ملاءمة.

الحلول الهجينة

في الصناعة الديناميكية للبنية التحتية للخادم، ظهرت الحلول الهجينة كنهج استراتيجي يجمع بين أفضل الخوادم السحابية والمحلية. يتضمن النموذج المختلط دمج هاتين البيئتين، مما يوفر للشركات حلاً مرنًا ومصممًا خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة.

المكونات الرئيسية للحلول الهجينة

المرونة وقابلية التوسع: تتيح الحلول المختلطة للمؤسسات توسيع نطاق عملياتها بسلاسة. يمكن للتطبيقات ذات أحمال العمل المختلفة الاستفادة من قابلية التوسع السحابية، مع الحفاظ على الوظائف المهمة داخل الشركة.

تتيح الحلول المختلطة للمؤسسات توسيع نطاق عملياتها بسلاسة. يمكن للتطبيقات ذات أحمال العمل المختلفة الاستفادة من قابلية التوسع السحابية، مع الحفاظ على الوظائف المهمة داخل الشركة. أمن البيانات والامتثال: بالنسبة للصناعات ذات متطلبات الامتثال الصارمة، يمكن تخزين البيانات الحساسة داخل الشركة، مما يضمن تحكمًا أكبر في بروتوكولات الأمان والالتزام بالمعايير التنظيمية. يمكن للعمليات الأقل حساسية الاستفادة من قابلية التوسع في السحابة.

بالنسبة للصناعات ذات متطلبات الامتثال الصارمة، يمكن تخزين البيانات الحساسة داخل الشركة، مما يضمن تحكمًا أكبر في بروتوكولات الأمان والالتزام بالمعايير التنظيمية. يمكن للعمليات الأقل حساسية الاستفادة من قابلية التوسع في السحابة. كفاءة التكلفة: من خلال التخصيص الاستراتيجي لأعباء العمل، يمكن للشركات تحسين التكاليف. يمكن أن تستفيد البيانات أو التطبيقات غير الحساسة ذات أنماط الاستخدام المتغيرة من فعالية السحابة من حيث التكلفة، بينما يمكن أن تظل الوظائف الأساسية في بنية تحتية محلية موثوقة.

من خلال التخصيص الاستراتيجي لأعباء العمل، يمكن للشركات تحسين التكاليف. يمكن أن تستفيد البيانات أو التطبيقات غير الحساسة ذات أنماط الاستخدام المتغيرة من فعالية السحابة من حيث التكلفة، بينما يمكن أن تظل الوظائف الأساسية في بنية تحتية محلية موثوقة. التعافي من الكوارث والتكرار: تعمل النماذج المختلطة على تحسين قدرات التعافي من الكوارث. يمكن أن تحتوي التطبيقات والبيانات الهامة على إعدادات زائدة على كل من الخوادم السحابية والمحلية، مما يضمن الاستمرارية في الأحداث غير المتوقعة.

تعمل النماذج المختلطة على تحسين قدرات التعافي من الكوارث. يمكن أن تحتوي التطبيقات والبيانات الهامة على إعدادات زائدة على كل من الخوادم السحابية والمحلية، مما يضمن الاستمرارية في الأحداث غير المتوقعة. التخصيص والتحكم: غالبًا ما تختار المؤسسات نهجًا مختلطًا عندما تحتاج إلى مستوى عالٍ من التخصيص والتحكم. توفر الخوادم المحلية تحكمًا كاملاً في البنية التحتية، بينما توفر الحلول السحابية المرونة اللازمة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

تحديات التنفيذ والحلول

على الرغم من أن الحلول الهجينة توفر العديد من المزايا، إلا أن تنفيذها يأتي مصحوبًا بالتحديات. يتطلب التكامل السلس ومزامنة البيانات والحفاظ على بنية تحتية متماسكة تخطيطًا دقيقًا. يعد اعتماد نظام إدارة فعال يقوم بتنسيق الموارد عبر كلا البيئتين أمرًا بالغ الأهمية.

توفر الحلول الهجينة حلاً وسطًا للشركات التي تسعى إلى اتباع نهج متوازن وقابل للتكيف مع البنية التحتية لخادمها. مع تطور التكنولوجيا، من المتوقع أن يصبح الاستخدام الاستراتيجي للنماذج الهجينة منتشرًا بشكل متزايد، مما يوفر للمؤسسات المرونة والمرونة اللازمة في البيئة التنافسية الحالية.

كيف يمكن لـ AppMaster المساعدة

سواء اختارت شركتك البنية التحتية للخادم المستندة إلى السحابة أو المحلية، فمن المهم أن يكون لديك طريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير لتطوير التطبيقات ونشرها. يمكن لـ AppMaster ، وهي منصة تطوير بدون تعليمات برمجية ، مساعدة الشركات من خلال تبسيط عملية إنشاء التطبيقات ونشرها لكلا البيئتين.

يوفر AppMaster بيئة تطوير متكاملة قوية وشاملة (IDE) تسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم العمليات التجارية، وإنشاء endpoints REST API وWSS، وبناء مكونات الواجهة الأمامية التفاعلية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. يمكن للنظام إنشاء تطبيقات حقيقية للواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول في أقل من 30 ثانية. بفضل التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها تلقائيًا، فإن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster سريعة التطوير ولا تتحمل أي ديون فنية .

يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية في Go (golang)، مما يتيح استضافة التطبيقات بسهولة على كل من الخوادم السحابية أو المحلية. تدعم المنصة أيضًا تطبيقات الويب المستندة إلى إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

يقدم AppMaster العديد من خطط الاشتراك التي تلبي متطلبات محددة، بما في ذلك خطة بدء التشغيل للشركات التي بدأت للتو وخطة المؤسسة للمشاريع واسعة النطاق. علاوة على ذلك، تم الاعتراف بمنصة AppMaster لأدائها العالي في فئات متعددة على G2، مثل منصات التطوير No-Code ، والتطوير السريع للتطبيقات (RAD)، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومنصات تطوير التطبيقات.

بالإضافة إلى تقديم ميزات رائعة، يساعد AppMaster المؤسسات على تحقيق أقصى استفادة من بيئة الخادم التي اختارتها من خلال توفير تكوينات النشر السحابي التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، والبرامج النصية لترحيل قاعدة البيانات، ووثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم. تمكن هذه الإمكانات الشركات من الانتقال بسلاسة بين بيئات الخادم وتجعل AppMaster حلاً مثاليًا للعديد من العملاء - من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

خاتمة

يمكن أن يكون الاختيار بين الخوادم السحابية والخوادم المحلية قرارًا صعبًا. ولكل نهج مزاياه وعيوبه، اعتمادًا على احتياجات المنظمة المحددة ومواردها وحالات الاستخدام. لاتخاذ القرار الصحيح، من الضروري مراعاة عوامل مثل قابلية التوسع والتحكم والأمان والميزانية، جنبًا إلى جنب مع الخبرة الفنية لمؤسستك ومتطلبات البنية التحتية.

تتيح منصة التطوير no-code الخاصة بـ AppMaster للشركات إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة، بغض النظر عن بيئة الخادم التي اختارتها. بفضل ميزاته الشاملة وأدائه المذهل وقدرته على التكيف مع الخوادم السحابية والمحلية، يقدم AppMaster حلاً قويًا لمساعدة المؤسسات على تبسيط عملية تطوير التطبيقات وتحسين الإنتاجية.

من خلال فهم نقاط القوة والضعف لكل نوع خادم، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الفريدة لمؤسستك، والاستفادة من حل مثل AppMaster ، يمكنك تحسين البنية التحتية الخاصة بك وتحقيق أهداف عملك بشكل أكثر كفاءة وفعالية.